Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý các bước cần làm trên VNeID

Người dân hiện đã có thể kiểm tra Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) ngay trên VNeID.

Việc tích hợp thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên ứng dụng VNeID giúp người dân thuận tiện hơn trong việc tra cứu và khai thác thông tin liên quan đến đất đai. Người sử dụng có thể kiểm tra dữ liệu sổ đỏ đã được đồng bộ hay chưa, đồng thời chủ động gửi thông tin để phục vụ quá trình tích hợp trên ứng dụng.

Cách kiểm tra sổ đỏ đã được tích hợp trên VNeID hay chưa

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Để kiểm tra thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNeID, trước hết người dân cần đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử mức 2.

Sau khi đăng nhập, người dùng sử dụng chức năng tìm kiếm trên ứng dụng và lựa chọn mục "GCN quyền sử dụng đất". Trường hợp dữ liệu đã được đồng bộ, hệ thống sẽ hiển thị những thông tin liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dùng.

Theo nội dung hướng dẫn, dữ liệu thông tin trên "sổ đỏ điện tử" khi đáp ứng đủ điều kiện có thể được khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính. Điều này góp phần giảm việc phải xuất trình hoặc sao chụp giấy tờ trong quá trình giải quyết một số thủ tục có liên quan.

Những thông tin nào của sổ đỏ được chia sẻ?

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Thông tin được chia sẻ trên hệ thống bao gồm nhiều nhóm dữ liệu liên quan trực tiếp đến người sử dụng đất, thửa đất và tài sản gắn liền với đất.

Đối với chủ thể sử dụng đất, hệ thống có thể hiển thị tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và số định danh.

Thông tin về thửa đất gồm mã định danh thửa đất; số thứ tự thửa đất; tờ bản đồ; diện tích; loại đất; thời hạn sử dụng đất; hình thức, nguồn gốc sử dụng đất và địa chỉ thửa đất.

Đối với tài sản gắn liền với đất, các dữ liệu được chia sẻ có thể bao gồm tên tài sản, diện tích sử dụng, thời hạn sở hữu, hình thức sở hữu và địa chỉ tài sản.

Việc hiển thị những dữ liệu này trên môi trường điện tử giúp người dân thuận lợi hơn khi cần kiểm tra thông tin về quyền sử dụng đất và tài sản của mình.

5 bước tích hợp thông tin sổ đỏ trên VNeID

Trong trường hợp cần cung cấp thông tin để tích hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân thực hiện quy trình ngay trên ứng dụng VNeID:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức 2.

Bước 2: Truy cập mục "Cung cấp thông tin cho Cơ quan Nhà nước".

Bước 3,: Lựa chọn "Tạo mới", sau đó chọn loại thông tin cần cung cấp là "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

Bước 4: Kê khai đầy đủ các trường thông tin bắt buộc, trong đó có số hiệu giấy chứng nhận và địa chỉ thửa đất ghi trên sổ đỏ. Người dân đồng thời tải lên hình ảnh hoặc tài liệu liên quan đến giấy chứng nhận. File có thể được gửi dưới các định dạng PDF, PNG hoặc JPG.

Bước 5: Người dùng kiểm tra lại nội dung đã kê khai, xác nhận các thông tin là chính xác và gửi yêu cầu. Theo hướng dẫn trong infographic, thông tin sau đó sẽ được chuyển đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường để xử lý theo quy trình.

Khi thực hiện tích hợp, người dân cần đối chiếu kỹ số hiệu giấy chứng nhận, địa chỉ thửa đất và các tài liệu đính kèm nhằm hạn chế việc khai sai hoặc thiếu thông tin. Hình ảnh, tài liệu tải lên cũng nên rõ ràng, đầy đủ để thuận lợi cho quá trình tiếp nhận và đối chiếu dữ liệu.

Sau khi dữ liệu được đồng bộ, người sử dụng có thể truy cập mục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNeID để kiểm tra các thông tin liên quan. Việc số hóa và tích hợp dữ liệu đất đai trên nền tảng định danh điện tử được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình tra cứu thông tin và thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan.