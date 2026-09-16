Tất cả người dân có SIM điện thoại chú ý thay đổi mới nhất đã chính thức áp dụng từ 15/9

Ngày 15/9 vừa qua, lĩnh vực viễn thông toàn quốc đã diễn ra sự kiện bước ngoặt.

Hôm qua ngày 15/9, mạng di động 2G chính thức dừng phát sóng trên phạm vi toàn quốc, ngoại trừ một số khu vực đặc thù như thiết bị truyền dữ liệu chuyên dụng M2M, khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và hệ thống nhà giàn DK.

Việc "khai tử" công nghệ GSM (2G) không đơn thuần là thay thế một chuẩn kết nối cũ kỹ bằng công nghệ tiên tiến hơn, mà là mắt xích chiến lược nhằm hiện thực hóa các mục tiêu trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phổ cập mạng 4G, 5G rộng khắp chính là nền tảng để mọi tầng lớp nhân dân, từ thành thị đến vùng sâu vùng xa, đều có thể thụ hưởng các tiện ích thiết yếu: dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt, y tế số và giáo dục trực tuyến.

Hơn 2 năm chuẩn bị và chiến dịch "không để ai bị bỏ lại phía sau"

Lộ trình dừng công nghệ 2G đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cũ (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) kích hoạt bài bản từ tháng 7/2024. Cụ thể, từ ngày 16/9/2024, các nhà mạng đã ngừng cung cấp dịch vụ cho các thiết bị chỉ thuần hỗ trợ chuẩn 2G (2G Only). Song song với việc phát triển hệ thống trạm thu phát sóng 4G phủ kín vùng lõm, các nhà mạng lớn đã dồn toàn lực hỗ trợ thuê bao chuyển đổi:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Viettel: Thiết lập hàng chục ngàn điểm trợ giúp đổi máy tại tận các thôn, xã trên toàn quốc. Đồng thời liên kết với chuỗi bán lẻ trợ giá, tặng dung lượng data cho người dân vùng cao, biên giới, hải đảo và lao động tự do — những nhóm khách hàng khó tiếp cận nhất.

MobiFone: Thực hiện miễn phí hoàn toàn việc đổi phôi SIM 4G, tặng các gói cước data trải nghiệm và trao tặng 10.000 máy điện thoại 4G Feature phone cho các thuê bao thuộc diện chuyển đổi.

VinaPhone: Phối hợp cùng các hệ thống bán lẻ lớn triển khai trợ giá máy, tặng điện thoại 4G cơ bản miễn phí cho người cao tuổi, hộ nghèo và cận nghèo, đồng thời bảo đảm giữ nguyên vẹn số thuê bao của người dùng.

Tắt sóng 2G, điện thoại 4G có thể bị gián đoạn nghe, gọi

Điểm cốt lõi mà đa số người dùng chủ quan là suy nghĩ: Máy đang dùng có 4G thì chắc chắn không bị ảnh hưởng khi tắt sóng 2G.

Trên thực tế, nhiều dòng smartphone đời cũ, máy xách tay hoặc thiết bị không phân phối chính hãng tại Việt Nam dù vẫn truy cập mạng internet bằng sóng 4G bình thường nhưng khi thực hiện cuộc gọi lại tự động hạ kết nối xuống sóng 2G để duy trì thoại (CSFB). Khi sóng 2G bị cắt hoàn toàn, những chiếc máy này sẽ lập tức mất khả năng thực hiện lẫn tiếp nhận cuộc gọi.

Để thực hiện cuộc gọi trực tiếp và thông suốt trên nền tảng 4G, thiết bị bắt buộc phải sử dụng công nghệ VoLTE (Voice over LTE) — giải pháp truyền âm thanh chất lượng cao qua mạng 4G.

Quy tắc kiểm tra "3 bước" để giữ liên lạc thông suốt

Nếu phát hiện điện thoại có mạng 4G nhưng không thể nghe gọi, người dùng cần lập tức rà soát 3 yếu tố kỹ thuật sau:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Thiết bị: Kiểm tra trong phần cài đặt mạng di động xem máy có hỗ trợ và đã bật tính năng VoLTE (hoặc Cuộc gọi 4G/HD Call) hay chưa. Trường hợp thiết bị quá cũ không tích hợp công nghệ này, bắt buộc phải nâng cấp lên thiết bị 4G đời mới hơn.

Phôi SIM: Xác định SIM đang cắm trong máy đã là SIM 4G hoặc 5G hay chưa. Nếu vẫn là phôi SIM cũ chuẩn 2G/3G, cần ra ngay các điểm giao dịch của nhà mạng để đổi sang SIM 4G miễn phí.

Kích hoạt dịch vụ: Kiểm tra với tổng đài xem số thuê bao của mình đã được hệ thống của nhà mạng kích hoạt tính năng thoại VoLTE hay chưa (thường kích hoạt tự động hoặc qua cú pháp tin nhắn miễn phí của từng nhà mạng).

Chủ động kiểm tra và nâng cấp thiết bị kịp thời là giải pháp then chốt giúp người dân duy trì liên lạc không gián đoạn trong giai đoạn mạng viễn thông Việt Nam chính thức bước trọn vẹn vào kỷ nguyên số tốc độ cao.