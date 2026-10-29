Tất cả người dân có ô tô, xe máy trên cả nước chú ý quy định mới nhất từ 26/10

Quy định mới đã chính thức có hiệu lực từ ngày 26/10 vừa qua.

Từ ngày 26/10, ứng dụng định danh điện tử VNeID đã chính thức triển khai tính năng mới mang tên "đăng kiểm phương tiện", mở rộng thêm một lớp tiện ích quan trọng giúp người dân dễ dàng quản lý thông tin phương tiện giao thông cá nhân ngay trên nền tảng số.

Quy định số hóa dữ liệu đăng kiểm cho người dân

Tính năng mới này được thiết kế dành riêng cho công dân Việt Nam đang sở hữu tài khoản định danh điện tử mức độ 2 hoạt động ổn định và bình thường. Mục tiêu cốt lõi của tiện ích là số hóa toàn bộ dữ liệu đăng kiểm, tạo ra một kênh quản lý trực tuyến đồng bộ và thuận tiện trên điện thoại thông minh.

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Quy trình thực hiện thao tác tích hợp được tối ưu hóa với các bước đơn giản: Người dùng tiến hành đăng nhập vào ứng dụng VNeID, sau đó di chuyển đến mục Ví giấy tờ. Tại đây, hệ thống sẽ hiển thị thông báo yêu cầu xác nhận tích hợp thông tin đăng kiểm phương tiện.

Người sử dụng chọn thông báo, tiếp tục xác thực danh tính bằng mã passcode hoặc sinh trắc học trước khi làm theo các hướng dẫn chi tiết trên màn hình. Khi hệ thống trả về thông báo thành công, quá trình tích hợp hoàn tất và người dùng có thể tiếp tục sử dụng các tiện ích khác của ứng dụng.

Cơ quan chức năng lưu ý rằng tính năng này tập trung vào việc xác nhận và tích hợp dữ liệu đăng kiểm có sẵn lên tài khoản định danh điện tử, chứ không thay thế cho quy trình đưa phương tiện đến các trung tâm để kiểm định thực tế.

Hiện tại, các hướng dẫn mới chỉ dừng lại ở thao tác xác nhận tích hợp, trong khi việc dữ liệu này có thay thế hoàn toàn giấy chứng nhận đăng kiểm bản giấy khi tham gia giao thông hay không vẫn đang chờ các quy định cụ thể tiếp theo.

Mở rộng hệ sinh thái tiện ích trên nền tảng VNeID

Việc bổ sung tính năng đăng kiểm phương tiện tiếp tục khẳng định chiến lược mở rộng không ngừng các dịch vụ phục vụ đời sống người dân trên nền tảng VNeID của lực lượng chức năng.

Theo số liệu từ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) công bố trung giữa tháng 10, ứng dụng VNeID hiện đang duy trì mức tương tác ấn tượng với khoảng 3 đến 6 triệu lượt truy cập mỗi ngày, đồng thời tổng số lượt truy cập đã vượt mốc 500 triệu. Tính đến nay, ứng dụng đã phát triển hơn 77 tiện ích, triển khai 19 nhóm dịch vụ công trực tuyến cùng nhiều tiện ích thiết thực thuộc các lĩnh vực y tế, giao thông và tư pháp.

Với việc nhóm dữ liệu về phương tiện giao thông được cập nhật thêm thông tin đăng kiểm bên cạnh các loại giấy tờ điện tử quen thuộc, VNeID đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn trở thành "ví giấy tờ số" toàn năng, góp phần quan trọng vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia.