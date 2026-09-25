Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp trên cả nước chú ý thông báo mới nhất

Đây là thông báo quan trọng từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Báo Tuổi Trẻ mới đây đưa tin, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành công văn gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm chấn chỉnh toàn diện các tồn tại, bất cập trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng qua hệ thống Bưu điện.

Đáng chú ý, cơ quan này nhấn mạnh yêu cầu nghiêm cấm các đơn vị chi trả tự ý cấn trừ tiền chế độ của người dân để thu hồi nợ ngân hàng, đồng thời không được chèo kéo người hưởng sử dụng các dịch vụ ngoài quy định.

Hơn 12.000 trường hợp chi sai chế độ, gần 1 triệu dữ liệu chưa khớp căn cước

Động thái siết chặt này xuất phát từ thực trạng quản lý chi trả thời gian qua vẫn còn nhiều lỗ hổng. Tại một số điểm giao dịch bưu điện, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu; khâu kiểm soát giấy tờ ủy quyền lỏng lẻo; nhân viên chưa lưu trữ đầy đủ chữ ký mẫu, hình ảnh hoặc bỏ qua bước đối chiếu thông tin người hưởng. Cá biệt, một số nhân viên chi trả còn tự ý ký nhận thay người thụ hưởng, thậm chí tận dụng điểm giao dịch để bán hàng tạp hóa, thu hồi nợ vay.

Tình trạng rà soát biến động người hưởng thiếu kịp thời đã dẫn đến những sai lệch lớn về dòng tiền quản lý:

Thu hồi do báo giảm chậm: Riêng trong năm 2025, toàn quốc phát hiện tới 12.449 trường hợp phải thu hồi tiền hưởng sai chế độ do cơ quan bưu điện chậm trễ báo giảm (người thụ hưởng qua đời hoặc chuyển nơi cư trú).

Lệch chuẩn dữ liệu định danh: Tính đến tháng 8/2026, cả nước vẫn còn tới 947.989 người hưởng có thông tin chưa đồng bộ, chưa khớp hoặc chưa cập nhật số thẻ Căn cước công dân.

Đây là các điểm nghẽn trọng yếu đang được BHXH Việt Nam chỉ đạo rà soát, làm sạch dữ liệu nhằm xây dựng hệ thống chi trả "đúng người, đúng chế độ" và ngăn chặn triệt để nguy cơ thất thoát quỹ an sinh.

Siết chặt quy trình: Bưu điện phải bồi hoàn tiền chi sai trong 48 giờ

Theo tờ VnEconomy, để quản lý tốt nhất công tác ủy thác dịch vụ công, BHXH Việt Nam yêu cầu Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và hệ thống bưu điện các cấp tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí sau:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Minh bạch tại điểm chi tiền mặt: Bảo đảm điều kiện hạ tầng, chỗ ngồi, niêm yết công khai thủ tục hành chính. Nhân viên bắt buộc phải kiểm tra căn cước công dân, giấy ủy quyền còn hiệu lực, đối chiếu chặt chẽ hình ảnh và chữ ký thực tế. Tuyệt đối từ chối chi trả cho người nhận thay nếu không có giấy ủy quyền hợp lệ hoặc giấy ủy quyền đã hết hạn.

Cấm tuyệt đối hành vi ký thay, nhận hộ: Nhân viên chi trả không được phép ký thay hay nhận hộ chế độ dưới bất kỳ hình thức nào. Cá nhân cố tình vi phạm dẫn đến khiếu kiện, thất thoát sẽ bị truy cứu trách nhiệm trước pháp luật.

Cấm cấn trừ nợ và ép mua dịch vụ: Nghiêm cấm mọi hành vi tự ý khấu trừ tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm, trợ cấp thất nghiệp để trừ nợ vay ngân hàng hay tổ chức tín dụng. Tuyệt đối không lôi kéo, ép buộc người hưởng tham gia các gói bảo hiểm thương mại hay dịch vụ khác do bưu điện hoặc bên thứ ba cung cấp.

Cơ chế bồi hoàn nghiêm ngặt: Nếu để xảy ra tình trạng chi sai chế độ do lỗi bưu điện, đơn vị ủy thác có trách nhiệm bồi hoàn ngay toàn bộ số tiền chi sai cùng khoản tiền lãi phát sinh vào quỹ BHXH trong thời hạn tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện. Đồng thời, bưu điện phải hoàn trả toàn bộ chi phí quản lý và chi trả đã được cơ quan BHXH thanh toán trước đó đối với các trường hợp vi phạm.

Đối với BHXH các địa phương, BHXH Việt Nam yêu cầu tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động phối hợp với bưu điện kiểm tra đột xuất tại các điểm giao dịch. Việc nghiệm thu, thanh quyết toán chi phí dịch vụ cho bưu điện chỉ được duyệt căn cứ trên khối lượng công việc thực tế đã hoàn thành đúng quy trình và bảo đảm chất lượng. Toàn bộ các khoản phát sinh thu hồi, công nợ phải thu, phải trả đối với người hưởng và cơ quan chi hộ phải được hạch toán minh bạch, kịp thời, không để dây dưa kéo dài qua các kỳ chi trả.