Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp trên cả nước chú ý quy định mới nhất từ hôm nay 28/9

Từ hôm nay 28/9, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội có thêm phương thức nhận tiền mới.

Kể từ ngày 28/9, người thụ hưởng chính sách an sinh xã hội chính thức có thêm một phương thức nhận tiền chi trả tiện lợi: thông qua tính năng “Tài khoản hưởng an sinh xã hội” tích hợp trực tiếp trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID.

Đây là nội dung điều chỉnh trọng tâm tại Nghị định số 320/2026/NĐ-CP do Chính phủ ban hành, sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử. Bước tiến công nghệ này mở ra lựa chọn linh hoạt, giúp người dân chủ động hơn trong việc theo dõi dòng tiền và thụ hưởng quyền lợi mà không làm xáo trộn các hình thức chi trả hiện hữu.

Không phải mở thêm tài khoản ngân hàng mới

Nhiều người dân băn khoăn liệu đây có phải là một loại tài khoản ngân hàng mới hay không. Cơ quan chức năng khẳng định: Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID không phải là tài khoản ngân hàng mới.

Về bản chất kỹ thuật, VNeID đóng vai trò là hạ tầng định danh điện tử an toàn kết nối công dân với các cơ quan quản lý. Tính năng mới này cho phép người dùng liên kết một tài khoản thanh toán ngân hàng, ví điện tử hoặc tài khoản Mobile Money (tiền di động) chính chủ sẵn có vào hệ thống định danh.

Khi đến kỳ chi trả, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ chuyển thẳng nguồn kinh phí (lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp hoặc các gói hỗ trợ khác) về đúng số tài khoản mà công dân đã chủ động đăng ký liên kết trên ứng dụng.

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Để kích hoạt tính năng này, người dân cần đáp ứng hai điều kiện cơ bản:

Đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2.

Sở hữu tài khoản thanh toán chính chủ có thông tin định danh trùng khớp tuyệt đối với dữ liệu dân cư trên hệ thống.

5 bước liên kết tài khoản nhận an sinh xã hội

Quy trình đăng ký và liên kết tài khoản được tối ưu hóa với các thao tác:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID, truy cập mục "An sinh xã hội".

Bước 2: Chọn mục "Tài khoản hưởng an sinh xã hội", sau đó điền thông tin tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử nhận tiền theo hướng dẫn.

Bước 3: Nhập passcode (mật khẩu) bảo mật của ứng dụng VNeID để xác thực quyền truy cập.

Bước 4: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin cá nhân hiển thị, đọc kỹ điều khoản chia sẻ dữ liệu và bấm chọn "Tiếp tục".

Bước 5: Đối soát lần cuối toàn bộ thông tin tài khoản thụ hưởng rồi nhấn "Gửi thông tin". Hệ thống sẽ phản hồi thông báo tiếp nhận hồ sơ thành công.

Đối với người cao tuổi chưa thành thạo công nghệ, việc nhờ người thân hỗ trợ thao tác là hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khuyến cáo người hưởng chế độ cần trực tiếp giám sát quá trình nhập dữ liệu, tự mình kiểm tra số tài khoản nhận tiền và tuyệt đối không cung cấp mật khẩu đăng nhập VNeID, mã xác thực (OTP) cho người ngoài nhằm loại bỏ nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng đánh cắp tài sản.

Không bắt buộc: Người chưa dùng VNeID vẫn nhận tiền bình thường

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định rõ: Việc tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID là một tiện ích gia tăng, hoàn toàn không phải là quy định bắt buộc đối với tất cả những người đang thụ hưởng chế độ.

Đối với các trường hợp chưa tạo lập tài khoản trên VNeID hoặc chưa đăng ký văn bản ủy quyền giao dịch điện tử, cơ quan BHXH vẫn duy trì đầy đủ các kênh chi trả hiện hành, bao gồm chuyển khoản qua số tài khoản ngân hàng đăng ký từ trước hoặc nhận tiền mặt tại các điểm bưu điện cơ sở. Người cao tuổi chưa quen sử dụng điện thoại thông minh hoàn toàn có thể yên tâm tiếp tục nhận chế độ như bình thường mà không lo bị chậm trễ, gián đoạn hay mất quyền lợi.