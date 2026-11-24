Đây là câu trả lời của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho câu hỏi từ công dân.

Đất giao trái thẩm quyền, căn cứ nào để cấp Giấy chứng nhận?

Công dân Thúy Liễu mới đây đã gửi câu hỏi về trang chinhsachonline.chinhphu.vn với nội dung:

"Gia đình tôi nhận chuyển nhượng đất ngày 3/5/2000, xây nhà từ năm 2000 và ở ổn định liên tục đến nay, phù hợp quy hoạch, không tranh chấp, mua bằng giấy viết tay. Thửa đất trên được UBND xã cấp cho chủ cũ theo đơn xin giao đất xây nhà ngày 28/7/1994. Nay gia đình tôi xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 200 m2 đất ở, 100 m2 đất trồng cây lâu năm. Tôi xin hỏi, thời điểm bắt đầu sử dụng đất của tôi được xác định theo năm nào? Thời điểm làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính năm nào? Trường hợp giao trái thẩm quyền, thời điểm bắt đầu sử dụng đất và thời điểm xây nhà giống nhau hay không (vì liên quan đến việc xác định nghĩa vụ tài chính), căn cứ điều khoản nào?"

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung phản ánh của bà là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương và cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, các quy định cụ thể địa phương đã ban hành theo thẩm quyền thi hành Luật Đất đai để xem xét, giải quyết; do đó, Bộ không có cơ sở để trả lời. Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin cung cấp một số thông tin như sau:

Pháp luật đất đai hiện hành đã có các quy định liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất.

Theo đó, việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 137 Luật Đất đai, không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 138 Luật Đất đai, có vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại Điều 139 Luật Đất đai, thuộc trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền quy định tại Điều 140 Luật Đất đai.

Tại Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP đã giao thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai, trong đó có thủ tục về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin đến bà được biết, liên hệ với cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương để thực hiện.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: DNRT

Cấp mới hay đăng ký biến động phần đất tăng thêm ngoài sổ đỏ?

Công dân Nguyễn Bá Đảo gửi câu hỏi về trang chinhsachonline.chinhphu.vn với nội dung:

"Gia đình tôi khai hoang đất và xây nhà năm 1997, được cấp sổ đỏ (hợp thức hóa đất ở) 200 m2 (ONT), phần hình có ghi chú “đất trống cùng thửa năm 2003”. Theo hồ sơ 64/CP, thửa đất thuộc đất Hoang đồi. Theo hồ sơ 60/CP chưa được duyệt (1997), thửa đất đăng ký 2.424 m2, đất ở (T). Các bản đồ đo đạc qua từng thời ký biến động diện tích, theo cơ sở dữ liệu năm 2016, diện tích 3.350,1 m2 (200 m2 ONT + 3150,1 m2 CLN). Nay gia đình tôi có nhu cầu cấp đổi biến động tăng (phần phù hợp với quy hoạch đất ở) để tách thửa cho con. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, phường đã tiến hành xử phạt phần tăng 2.300 m2 và bắt buộc kê khai đăng ký. Gia đình đã nộp phạt vào ngân sách nhà nước và đã có thông báo thuế. Hồ sơ đã ra tới Văn phòng đăng ký đất đai nhưng từ tháng 1/2026 đến nay gia đình tôi vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận. Xin hỏi, trường hợp nhà tôi là cấp đổi biến động tăng 2.500 m2 = (2.300 m2 tăng + 200 m2 ONT) hay cấp mới phần tăng (đất trống cùng thửa) là 2.300 m2? Nếu được cấp thì thẩm quyền ký Giấy chứng nhận thuộc về phường hay Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (trước đây là Văn phòng đăng ký đất đai thành phố)?"

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung phản ánh của ông là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương và cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, các quy định cụ thể địa phương đã ban hành theo thẩm quyền thi hành Luật Đất đai để xem xét, giải quyết; do đó, Bộ không có cơ sở để trả lời. Bộ nêu một số nguyên tắc như sau:

Tại Điều 24 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ đã quy định về việc cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất có diện tích tăng thêm do thay đổi ranh giới so với giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận đã cấp (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 12 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/1/2026 của Chính phủ).

Theo đó, tại khoản 4 Điều 24 quy định: "4. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đối với một phần diện tích của thửa đất, phần diện tích còn lại chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận trước đây mà nay đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất".

Trình tự, thủ tục khi thực hiện việc đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận được thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin thông tin để ông biết và liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật.

Có phải đổi sổ đỏ khi xóa đăng ký thế chấp?

Công dân Nguyễn Phượng có câu hỏi như sau:

"Trang cập nhật trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tôi còn trống ba dòng. Hiện nay đăng ký thế chấp đã được thực hiện điện tử, không còn in lên trang cập nhật. Tôi được hướng dẫn, tương lai tôi có nhu cầu đăng ký thế chấp thì không cần phải đổi Giấy chứng nhận, nhưng sau khi đăng ký thế chấp mà có nhu cầu xóa thế chấp thì khi xóa xong phải đổi Giấy chứng nhận mới. Quy trình đăng ký và xóa thế chấp hiện nay là đăng ký điện tử toàn trình, vậy tương lai tôi đăng ký và xóa thế chấp nhiều lần thì trang cập nhật vẫn còn trống 3 dòng như nguyên trạng, vậy tôi có bắt buộc phải đi đổi Giấy chứng nhận mới hay không?"

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định, trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất quy định tại điểm p khoản 1 Điều 133 Luật Đất đai thì được cập nhật biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai mà không phải xác nhận trên Giấy chứng nhận đã cấp.

Tại khoản 5 Điều 11 Nghị định số 18/2026/NĐ-CP ngày 14/1/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp quy định:

"5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 20 như sau:

"2. Trường hợp xóa đăng ký quy định tại điểm m khoản 1 Điều này mà không có người yêu cầu xóa đăng ký thì căn cứ vào nội dung bản án, quyết định của Tòa án, ngay trong ngày làm việc nhận được văn bản này, cơ quan đăng ký thực hiện ghi, cập nhật nội dung xóa đăng ký vào Sổ đăng ký hoặc vào Cơ sở dữ liệu….

Trường hợp xóa đăng ký tại Văn phòng đăng ký đất đai thì trong văn bản thông báo phải thể hiện nội dung yêu cầu người giữ Giấy chứng nhận nộp lại giấy này để Văn phòng đăng ký đất đai ghi trên Giấy chứng nhận nội dung xóa đăng ký, nếu nội dung đăng ký trước đó được ghi trên Giấy chứng nhận. Trường hợp Giấy chứng nhận không được nộp lại thì việc xóa đăng ký vẫn có hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật nội dung được xóa vào Cơ sở dữ liệu"".

Do đó, việc đã xóa đăng ký thế chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai ghi trên Giấy chứng nhận nội dung xóa đăng ký, nếu nội dung đăng ký trước đó được ghi trên Giấy chứng nhận, trường hợp Giấy chứng nhận không được nộp lại thì việc xóa đăng ký vẫn có hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật nội dung được xóa vào Cơ sở dữ liệu mà không bắt buộc phải in Giấy chứng nhận mới.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin đến bà được biết và nghiên cứu thực hiện. Trường hợp bà còn khó khăn, vướng mắc, đề nghị bà gửi phản ánh, kiến nghị đến Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM để được hướng dẫn bảo đảm phù hợp với pháp luật về đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai của địa phương đã ban hành theo thẩm quyền.