Tất cả người dân có bất động sản chú ý quy định phạt đến 40 triệu đồng

Đây là khung xử phạt hành chính theo Nghị định 123/2024/NĐ-CP.

Tình trạng làm giả hoặc tẩy xóa, chỉnh sửa các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nhằm thực hiện các thủ tục hành chính, mua bán, thế chấp ngầm vẫn diễn biến phức tạp trên thị trường bất động sản. Không ít người nhầm tưởng rằng việc sử dụng giấy tờ giả chỉ bị nhắc nhở hoặc từ chối giải quyết hồ sơ; tuy nhiên, hành lang pháp lý hiện hành đã thiết lập các chế tài xử lý nghiêm khắc từ phạt tiền chục triệu đồng, hủy toàn bộ kết quả giao dịch cho đến truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất là tù chung thân.

Khung xử phạt hành chính theo Nghị định 123/2024/NĐ-CP: Phạt gấp đôi đối với tổ chức

Căn cứ Điều 27 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, các hành vi xâm phạm tính nguyên vẹn và tính pháp lý của giấy tờ đất đai bị áp dụng các mức phạt tiền cụ thể:

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Hành vi tẩy xóa, chỉnh sửa thông thường: Phạt tiền từ 2.000.000 – 5.000.000 đồng đối với trường hợp tự ý tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung hồ sơ, chứng từ sử dụng đất nhưng chưa gây biến động về pháp lý quyền sử dụng đất.

Khai báo gian dối làm sai lệch hồ sơ pháp lý: Phạt tiền từ 5.000.000 – 10.000.000 đồng nếu hành vi khai báo không trung thực hoặc tẩy xóa chứng từ dẫn tới việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị sai lệch, hoặc làm sai lệch các giao dịch chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất (khi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự).

Sử dụng giấy tờ giả trong thủ tục hành chính: Phạt tiền từ 10.000.000 – 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng sổ đỏ giả hoặc giấy tờ giả mạo để nộp hồ sơ giải quyết thủ tục tại các cơ quan quản lý đất đai.

Đáng lưu ý, theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 123/2024/NĐ-CP, khung phạt tiền nêu trên áp dụng đối với cá nhân vi phạm. Trường hợp đối tượng vi phạm là tổ chức, mức phạt tiền sẽ tính bằng 02 lần mức phạt của cá nhân, tương đương mức xử phạt từ 20.000.000 – 40.000.000 đồng cho hành vi dùng giấy tờ giả.

Bên cạnh phạt tiền, người vi phạm còn chịu hình thức phạt bổ sung là tịch thu toàn bộ tang vật (giấy tờ giả, giấy tờ bị cạo sửa) và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả bắt buộc: Hủy bỏ toàn bộ kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đã xác lập từ giấy tờ giả mạo.

Đối diện án tù từ 6 tháng đến chung thân theo Bộ luật Hình sự

Khi hành vi dùng giấy tờ giả vượt qua phạm vi hành chính và có dấu hiệu cấu thành tội phạm, người vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo hai tội danh độc lập hoặc kết hợp trong Bộ luật Hình sự:

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 Bộ luật Hình sự)

Nếu người vi phạm cố tình dùng sổ đỏ giả làm phương tiện gian dối để bán đất, nhận tiền đặt cọc hoặc mang đi thế chấp nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác:

Chiếm đoạt từ 2 triệu đến dưới 50 triệu đồng (hoặc dưới 2 triệu nhưng tái phạm, gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự, tài sản là phương tiện sống chính của bị hại): Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Chiếm đoạt từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng (hoặc phạm tội có tổ chức, chuyên nghiệp, dùng thủ đoạn xảo quyệt): Phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Chiếm đoạt từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng: Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

Chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên: Đối diện khung hình phạt nghiêm khắc nhất từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Hình phạt bổ sung: Phạt tiền từ 10 – 100 triệu đồng, cấm hành nghề 1 – 5 năm hoặc tịch thu một phần/toàn bộ tài sản.

Tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức (Điều 341 Bộ luật Hình sự)

Kể cả khi chưa thực hiện được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ai, chỉ riêng hành vi đặt làm giả hoặc cố ý mang sổ đỏ giả đi giao dịch, chứng thực đã có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" với khung hình phạt lên đến 07 năm tù.

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Việc bảo đảm tính trung thực trong các giao dịch nhà đất không chỉ là yêu cầu pháp lý bắt buộc mà còn gắn liền với nghĩa vụ nền tảng của mỗi công dân. Mọi mưu toan gian lận giấy tờ, làm giả hồ sơ địa chính để trục lợi trước mắt không chỉ phá vỡ tính minh bạch của hệ thống thông tin dữ liệu đất đai quốc gia, mà còn khiến người vi phạm đối mặt với những cái giá rất đắt về danh dự, tài chính và tự do cá nhân trước pháp luật.