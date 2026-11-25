Năm 2027, người lao động cần đáp ứng điều kiện gì để hưởng lương hưu tối đa 75%?

Bước sang năm 2027, bên cạnh lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu lên 61 tuổi 9 tháng đối với nam và 57 tuổi 4 tháng đối với nữ, người lao động cần đáp ứng các điều kiện cụ thể về thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) theo Luật BHXH năm 2024 để đạt được tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75%.

Số năm đóng BHXH để đạt tỷ lệ hưởng tối đa 75%

Theo quy định tại Điều 66 Luật BHXH năm 2024, mức lương hưu hằng tháng của người tham gia BHXH bắt buộc được xác định dựa trên tỷ lệ hưởng lương hưu và mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, trong đó mức hưởng tối đa được ấn định bằng 75%. Thời gian đóng bảo hiểm để đạt mức trần này được quy định riêng biệt:

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Đối với lao động nữ: Mức hưởng khởi điểm là 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH; sau đó cứ mỗi năm đóng thêm sẽ được cộng 2%. Như vậy, lao động nữ cần có thời gian đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên để đạt tỷ lệ hưởng tối đa 75%.

Đối với lao động nam: Đóng đủ 20 năm BHXH sẽ được tính tỷ lệ hưởng 45%, sau đó cứ mỗi năm đóng thêm được cộng 2%. Để chạm mức hưởng tối đa 75%, lao động nam bắt buộc phải tích lũy từ đủ 35 năm đóng BHXH trở lên.

Trong trường hợp người lao động có tổng thời gian đóng BHXH vượt quá số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng tối đa 75% (trên 35 năm với nam và trên 30 năm với nữ), khi nghỉ hưu ngoài khoản lương hưu hằng tháng, người lao động còn được nhận thêm trợ cấp một lần cho số năm đóng vượt trội đó.

Chính sách linh hoạt cho lao động nam đóng dưới 20 năm và người nghỉ hưu sớm

Nhằm mở rộng an sinh cho những lao động nam tham gia bảo hiểm muộn hoặc có quá trình đóng ngắt quãng, Luật BHXH năm 2024 đã điều chỉnh giảm thời gian đóng tối thiểu xuống còn 15 năm. Cụ thể, nếu lao động nam có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu được tính khởi điểm bằng 40% cho 15 năm đầu tiên, sau đó cứ mỗi năm đóng thêm được cộng thêm 1%.

Đối với các trường hợp nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động, tỷ lệ hưởng lương hưu sẽ bị trừ giảm theo nguyên tắc: cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định sẽ giảm 2%. Nếu thời gian nghỉ trước tuổi dưới 6 tháng thì không bị giảm tỷ lệ; trường hợp từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng sẽ bị giảm 1%.

Ngoài ra, với nhóm người tham gia BHXH tự nguyện, mức lương hưu cũng được tính dựa trên tỷ lệ hưởng tương ứng nhân với mức bình quân thu nhập tháng làm căn cứ đóng do người tham gia tự lựa chọn phù hợp với khả năng tài chính.

Lộ trình tuổi nghỉ hưu áp dụng trong năm 2027

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Căn cứ theo Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động chỉ được nhận lương hưu khi hội tụ đủ cả hai yếu tố: điều kiện về số năm đóng BHXH và điều kiện về độ tuổi nghỉ hưu.

Theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường (bắt đầu từ mốc 60 tuổi 3 tháng với nam và 55 tuổi 4 tháng với nữ vào năm 2021; sau đó mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ cho đến khi nam đạt 62 tuổi vào năm 2028 và nữ đạt 60 tuổi vào năm 2035), độ tuổi nghỉ hưu chính thức áp dụng trong năm 2027 là:

Lao động nam: Đủ 61 tuổi 9 tháng.

Lao động nữ: Đủ 57 tuổi 4 tháng.