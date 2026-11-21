Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra các giao dịch cho vay nặng lãi liên quan đến Huỳnh Minh Lâm (SN 1980, trú tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng).

Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Minh Lâm về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, vào tháng 9/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận đơn trình báo của người dân về việc bị một cá nhân cho vay tiền với lãi suất cao, liên tục thúc ép trả lãi.

Quá trình xác minh cho thấy, Huỳnh Minh Lâm tự giới thiệu là người có tiền nhàn rỗi, nhận cho vay nhanh, thủ tục đơn giản, không cần tài sản thế chấp. Khi cho vay, Lâm yêu cầu người vay viết giấy nhận nợ, giấy tay hoặc giữ giấy tờ tùy thân, sau đó thu tiền lãi theo tháng. Các giấy tờ vay tiền chỉ ghi số tiền gốc, không ghi lãi suất thỏa thuận nhằm che giấu hành vi cho vay lãi nặng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong năm 2023, Lâm đã cho anh D. (SN 1984, trú tỉnh Lâm Đồng) và anh S. (SN 1987, trú tỉnh Lâm Đồng) vay mỗi người 20 triệu đồng với mức lãi suất 10%/tháng, tương đương 120%/năm. Mức lãi suất này cao gấp 6 lần mức lãi suất tối đa 20%/năm theo quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Trong thời gian từ tháng 02/2023 đến tháng 9/2026, tổng số tiền lãi Lâm đã thu của hai người là 116,3 triệu đồng, gần gấp 3 lần tổng số tiền gốc cho vay ban đầu. Trong khi đó, anh D. mới trả được 5 triệu đồng, anh S. trả được 15 triệu đồng tiền gốc.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn xác định Lâm cho một số người khác vay tiền với mức lãi suất từ 120% đến 240%/năm. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Minh Lâm. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ những người vay khác và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Huỳnh Minh Lâm tại cơ quan điều tra

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã thụ lý, giải quyết nhiều vụ việc, đơn thư tố giác tội phạm liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Qua xác minh cho thấy, nhiều người dân do nhu cầu làm ăn, buôn bán đã vay tiền của các đối tượng với mức lãi suất cao, từ 3.000 đến 7.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Khi làm ăn thua lỗ, không có khả năng trả nợ, người vay bị chủ nợ đe dọa, gây sức ép để đòi nợ nhưng không dám tố giác, trình báo cơ quan chức năng để được can thiệp, xử lý.

Trước tình hình trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn các địa chỉ vay vốn uy tín như ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, các quỹ tín dụng uy tín; không vay tiền của các đối tượng cho vay với lãi suất cao, dẫn đến nguy cơ mất khả năng trả nợ, phát sinh tranh chấp.

Khi xảy ra tranh chấp hoặc bị đe dọa, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng để được can thiệp, xử lý hoặc khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Lâm Đồng