Tất cả người có tiền chuẩn bị gửi tiết kiệm chú ý cảnh báo mới nhất từ ngân hàng

LPBank cảnh báo chiêu mạo danh ngân hàng, chào mời gửi tiền lãi suất cao bất thường

Ngân hàng TMCP Lộc Phát (LPBank) vừa phát đi cảnh báo về tình trạng một số đối tượng sử dụng hình ảnh, tên gọi và thương hiệu của ngân hàng để tiếp cận khách hàng, đưa ra thông tin về các chương trình gửi tiền với mức lãi suất cao bất thường, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.

Theo LPBank, các sản phẩm, dịch vụ và chương trình của ngân hàng được triển khai theo quy định pháp luật và thông tin qua các kênh chính thức. Ngân hàng không ủy quyền cho cá nhân, tổ chức tự ý sử dụng thương hiệu LPBank để mời gọi khách hàng tham gia những chương trình chưa được công bố.

Trước tình trạng trên, LPBank khuyến cáo khách hàng không chuyển tiền vào tài khoản theo hướng dẫn của các cá nhân, tổ chức tự xưng là LPBank khi chưa xác thực thông tin.

Ngân hàng cũng lưu ý khách hàng không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, mật khẩu hoặc mã OTP cho bất kỳ đối tượng nào; không truy cập các đường link hoặc tham gia nhóm trên mạng xã hội được gửi từ những nguồn không xác thực.

Đối với các thông tin về sản phẩm, lãi suất và chương trình ưu đãi, khách hàng nên kiểm chứng qua các kênh chính thức của LPBank trước khi thực hiện giao dịch.

Các kênh được LPBank công bố gồm website lpbank.com.vn, fanpage chính thức LPBank, hệ thống chi nhánh/phòng giao dịch trên toàn quốc và tổng đài hoạt động 24/7 qua số *8668 hoặc 024 62 668 668.

LPBank khuyến nghị khách hàng khi nhận được thông tin nghi vấn liên quan đến ngân hàng cần chủ động kiểm chứng qua các kênh chính thức hoặc liên hệ trực tiếp với tổng đài trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.