Tất cả điện thoại thuộc nhóm này không thể đăng nhập ứng dụng ngân hàng, thực hiện giao dịch chuyển tiền

Nhiều người dùng điện thoại thông minh sẽ không thể đăng nhập, chuyển khoản hay rút tiền qua ứng dụng ngân hàng nếu thiết bị không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật mới hoặc chạy hệ điều hành quá cũ. Đây là quy định mới nhằm siết chặt an toàn giao dịch trực tuyến và bảo vệ tài sản người dùng.

Từ ngày 1/3/2026, Thông tư 77/2025/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật dịch vụ trực tuyến của ngành ngân hàng đã chính thức có hiệu lực. Theo đó, ứng dụng ngân hàng sẽ tự động thoát, dừng hoạt động và cảnh báo người dùng ngay lập tức nếu phát hiện các rủi ro bảo mật.

Cụ thể, thiết bị sẽ bị chặn giao dịch nếu hệ thống phát hiện có trình gỡ lỗi (debugger) đang hoạt động, ứng dụng đang chạy trong môi trường giả lập, máy ảo hoặc điện thoại đang bật chế độ cho phép giao tiếp trực tiếp với Android (ADB). Đồng thời, các ứng dụng bị chèn mã trái phép, bị theo dõi hàm, ghi lại dữ liệu truyền qua API hoặc bị can thiệp, chỉnh sửa, đóng gói lại cũng nằm trong danh sách bị vô hiệu hóa. Đặc biệt, hệ thống ngân hàng sẽ từ chối truy cập hoàn toàn đối với những điện thoại đã bị phá khóa bảo mật như root, jailbreak hoặc bị mở khóa cơ chế bảo vệ bootloader. Ngoài ra, khi kích hoạt lại dịch vụ Mobile Banking trên máy mới, khách hàng bắt buộc phải cài đặt phiên bản ứng dụng mới nhất để đảm bảo an toàn.

Vietcombank thông báo ngừng cung cấp dịch vụ đối với các thiết bị hạy Android dưới 7.0 (Ảnh: Vietcombank)

Việc sử dụng phiên bản hệ điều hành quá cũ cũng là nguyên nhân khiến nhiều điện thoại bị hạn chế sử dụng ngân hàng số. Tiêu chuẩn này phụ thuộc vào mức độ bảo mật do từng ngân hàng quy định.

Điển hình như Vietcombank đã ngừng cung cấp ứng dụng VCB Digibank cho các máy chạy Android dưới 7.0. Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng mới không thể tải ứng dụng trên Google Play, trong khi khách hàng cũ dùng máy đời thấp sẽ không thể cập nhật lên phiên bản mới nhất.

Khắt khe hơn, Techcombank đang áp dụng quy định chặn toàn bộ việc cài đặt, cập nhật và đăng nhập Techcombank Mobile phiên bản mới đối với các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android dưới 10.0 kể từ tháng 7/2026.

Để duy trì sự ổn định và tránh nguy cơ gián đoạn giao dịch, một số tổ chức tín dụng yêu cầu khách hàng phải nâng cấp ứng dụng đang dùng. Chẳng hạn tại OCB, tất cả thiết bị Android đang cài OCB OMNI thấp hơn bản 2.21.0 đều nhận được khuyến nghị phải cập nhật. Nếu cố tình sử dụng phiên bản cũ sau thời hạn ngân hàng đưa ra, người dùng có thể đối mặt với tình trạng phát sinh lỗi kết nối và không thể tiếp tục thực hiện các giao dịch thanh toán hay chuyển tiền.

Điện thoại cần đáp ứng các quy định từ ngân hàng để đảm bảo giao dịch an toàn

Để đảm bảo các giao dịch tài chính luôn thông suốt, người dùng cần chủ động kiểm tra lại thiết bị của mình trước khi phát sinh nhu cầu chuyển khoản khẩn cấp.

Trước tiên, hãy đảm bảo điện thoại đang ở trạng thái nguyên bản, tuyệt đối không sử dụng máy đã root, jailbreak hay các công cụ can thiệp sâu vào hệ thống, hạn chế dùng máy ảo để đăng nhập tài khoản. Tiếp theo, bạn nên kiểm tra thông tin phần mềm trong phần cài đặt của điện thoại để xem hệ điều hành có đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu mà ngân hàng yêu cầu hay không. Cuối cùng, việc duy trì thói quen tải và cập nhật ứng dụng thường xuyên trực tiếp từ App Store hoặc Google Play là vô cùng cần thiết. Các ngân hàng cũng khuyến cáo người dùng tuyệt đối tránh xa các đường link tải ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc làm theo hướng dẫn cài đặt từ các cuộc gọi, tin nhắn của người lạ để tránh rủi ro mất tiền oan.