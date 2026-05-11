Tất cả chủ xe vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ... trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

57 trường hợp người điều khiển xe ô tô, xe máy vi phạm giao thông tại Cao Bằng

Ngày 10/5, Công an tỉnh Cao Bằng đã đăng tải thông báo kết quả phát hiện các trường hợp vi phạm giao thông qua Hệ thống camera giám sát. Danh sách bao gồm 57 trường hợp người điều khiển xe ô tô, xe máy vi phạm, được ghi nhận từ ngày 23/4 đến ngày 6/5.

Sau khi đăng thông báo này, lực lượng chức năng yêu cầu người vi phạm đến trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng tại địa chỉ: Tổ dân phố Sông Hiến 05, phường Thục Phán để giải quyết theo quy định. Nếu không đến giải quyết, Công an tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc đặt trụ sở chính để xử lý.

Trong thời hạn 20 ngày, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, cập nhật trạng thái cảnh báo cho Cơ quan Đăng kiểm (đối với loại xe phải kiểm định) để xử lý.

Danh sách các phương tiện vi phạm cụ thể như sau:

Nguồn: Công an tỉnh Cao Bằng

Các lỗi vi phạm trên sẽ bị xử phạt ra sao theo Nghị định 168?

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, người vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trong trường hợp gây tai nạn giao thông, tài xế bị phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Trong khi đó, người điều khiển xe ô tô vi phạm lỗi này sẽ bị phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trong trường hợp gây tai nạn, mức phạt là 20 triệu đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Cũng tại Nghị định 168, người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h sẽ bị xử phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Nếu điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ 10km/h đến 20km/h, mức phạt là 4 đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ trên 20km/h đến 35km/h, tài xế bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Người điều khiển vượt quá tốc độ trên 35km/h sẽ bị xử phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ từ 20 đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Đối với lỗi rẽ phải tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ phải đối với loại phương tiện đang điều khiển, người điều khiển xe ô tô vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng.