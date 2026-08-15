Tất cả các trường sắp phải công khai hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh mỗi ngày để phụ huynh giám sát

Các cơ sở giáo dục phải công khai hằng ngày thông tin về đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh để phụ huynh theo dõi, giám sát.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục. Chỉ thị được ban hành trong bối cảnh vẫn còn xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tại cơ sở giáo dục, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý học sinh, sinh viên và chất lượng hoạt động giáo dục.

Theo Chỉ thị, nguyên nhân chủ yếu được xác định là việc tổ chức bảo đảm an toàn thực phẩm tại một số cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý liên quan chưa được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên. Một số trường hợp còn sử dụng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ; việc phát hiện, xử lý vi phạm chưa được chú trọng.

Để khẩn trương chấn chỉnh tình trạng này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học.

Trường phải công khai hình ảnh khay ăn hằng ngày

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn phân công lãnh đạo, nhân viên y tế trường học trực tiếp giám sát, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, suất ăn đưa vào trường học theo quy trình, hướng dẫn của Bộ Y tế.

Việc kiểm soát phải được thực hiện từ khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào đến quá trình sơ chế, bảo quản, chế biến và cung cấp suất ăn, bảo đảm chất lượng bữa ăn, đúng thực đơn và đủ định lượng dinh dưỡng theo tiêu chuẩn.

Đáng chú ý, các cơ sở giáo dục phải thực hiện minh bạch, công khai thông tin hằng ngày với phụ huynh học sinh thông qua bảng tin, website, ứng dụng công nghệ hoặc nhóm liên lạc trực tuyến.

Các cơ sở giáo dục phải công khai hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh để phụ huynh có cơ sở theo dõi, giám sát (Ảnh: Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - TP Huế)

Những thông tin phải được công khai gồm đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hình ảnh thực phẩm, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh. Qua đó, phụ huynh có cơ sở theo dõi, giám sát bữa ăn tại trường.

Các cơ sở giáo dục đồng thời phải tổ chức tiếp nhận và xử lý phản ánh của phụ huynh học sinh trong vòng 24 giờ.

Ban đại diện cha mẹ học sinh được tham gia giám sát

Chỉ thị yêu cầu tạo điều kiện và cơ chế để Ban đại diện cha mẹ học sinh trong các cơ sở giáo dục tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn, tham gia kiểm chứng và đánh giá chất lượng bữa ăn cùng giáo viên, học sinh.

Khi có đủ điều kiện, Ban đại diện cha mẹ học sinh có thể đề nghị thực hiện test nhanh đối với các nhóm nguyên liệu, thực phẩm nguy cơ cao và kiểm tra khu vực chế biến.

Đối với trường hợp sử dụng suất ăn từ bên ngoài, Ban đại diện cha mẹ học sinh có thể đề nghị người đứng đầu cơ sở giáo dục chủ trì tổ chức các đoàn kiểm tra trực tiếp tại nơi chế biến của đơn vị cung cấp.

Bếp ăn, căng tin trường học và các đơn vị cung cấp suất ăn sẽ được tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất (Ảnh: An Đông)

Rà soát toàn bộ bếp ăn, căng tin trường học

Thủ tướng yêu cầu Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm đối với TP.HCM chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành liên quan rà soát toàn bộ bếp ăn tập thể, căng tin trường học của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Việc rà soát phải đánh giá toàn diện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và báo cáo UBND địa phương bố trí nhân lực, kinh phí phục vụ hoạt động chế biến, cung cấp suất ăn bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong tháng 9/2026.

Các địa phương cũng phải lập danh sách, kiểm tra, đánh giá năng lực và điều kiện bảo đảm của các cơ sở kinh doanh cung cấp thực phẩm, suất ăn cho cơ sở giáo dục. Các cơ sở được yêu cầu cam kết chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Đồng thời, thực hiện số hóa, kết nối, công khai mạng lưới, đơn vị cung cấp thực phẩm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, minh bạch thông tin về chất lượng và giá cả theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu kiên quyết dừng hợp đồng đối với các cơ sở chế biến, cung cấp suất ăn, nguyên liệu thực phẩm cho cơ sở giáo dục không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong tháng 9/2026 và được kiểm tra, đánh giá định kỳ hằng tháng, đột xuất.

Siết trách nhiệm người đứng đầu

Trong quý III/2026, Bộ Y tế được yêu cầu rà soát, hoàn thiện các quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở giáo dục, nhất là quy định liên quan đến hoạt động cung cấp thực phẩm, suất ăn, nhà ăn, bếp ăn tập thể và căng tin có cung cấp dịch vụ ăn uống trong cơ sở giáo dục.

Việc phân công phải theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”, chấm dứt tình trạng chồng chéo hoặc đùn đẩy trách nhiệm giữa các cấp.

Bộ Y tế đồng thời được yêu cầu nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chế tài xử lý vi phạm đối với người đứng đầu cơ quan quản lý y tế địa phương và người đứng đầu cơ sở giáo dục thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định, để xảy ra ngộ độc thực phẩm thuộc phạm vi quản lý.

Bộ Y tế cũng phải chỉ đạo tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, căng tin trường học và các cơ sở cung cấp thực phẩm, suất ăn cho cơ sở giáo dục. Hằng năm, tổ chức Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục tại một số tỉnh, thành phố.

Các cơ sở vi phạm có thể bị đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và xử lý theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phải ban hành quy định về bữa ăn nội trú, bán trú

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về điều kiện, quy trình tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trong cơ sở giáo dục, trong đó tăng cường trách nhiệm và sự chỉ đạo trực tiếp của UBND các cấp. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong quý IV/2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng được yêu cầu cập nhật nội dung, hướng dẫn và tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm và bảo đảm dinh dưỡng hợp lý đối với bữa ăn học đường.

Bên cạnh đó, tăng cường truyền thông, giáo dục cho người học kiến thức về an toàn thực phẩm, kỹ năng lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn, có lợi cho sức khỏe.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm soát chặt chẽ chất lượng, nguồn gốc nông sản, thực phẩm cung cấp cho cơ sở giáo dục; phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ thực phẩm an toàn và bảo đảm truy xuất nguồn gốc.

Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị chức năng, Sở Công Thương và lực lượng Quản lý thị trường địa phương kiểm tra, giám sát thị trường, chủ động ngăn chặn, xử lý các hành vi kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc không bảo đảm an toàn. Nhiệm vụ hoàn thành trong quý III/2026.

Bộ Công an được yêu cầu tổng rà soát, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, trong đó có hành vi thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý gây hậu quả nghiêm trọng và hành vi “cắt xén” khẩu phần, suất ăn học đường.

UBND các tỉnh, thành phố phải tăng cường chỉ đạo, giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục; ban hành văn bản chỉ đạo toàn diện, phân công rõ nhiệm vụ của các sở, ngành và UBND cấp xã, đồng thời cá thể hóa trách nhiệm của lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu trong quản lý an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục. Nhiệm vụ này hoàn thành trong tháng 9/2026.

Theo Thông tin Chính phủ