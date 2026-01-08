Tất cả các mặt hàng của Đồ hộp Hạ Long (Hạ Long Canfoco)

Cái tên Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) đang trở nên nóng hơn bao giờ hết sau khi cơ quan chức năng phát hiện đường dây thu gom thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi, đưa vào kho của doanh nghiệp để chế biến đồ hộp. Vụ việc không chỉ gây chấn động dư luận mà còn khiến nhiều người tiêu dùng giật mình nhìn lại những sản phẩm từng rất quen thuộc trong gian bếp gia đình.

Trước khi vướng vào bê bối an toàn thực phẩm, Halong Canfoco là một trong những doanh nghiệp lâu đời và có quy mô lớn trong ngành chế biến thực phẩm tại Việt Nam. Halong Canfoco được thành lập từ năm 1957, từng được xem là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực chế biến thực phẩm đóng hộp. Doanh nghiệp này có lịch sử phát triển hàng chục năm, từng được vinh danh trong nhiều bảng xếp hạng doanh nghiệp mạnh, có hệ thống nhà máy, kho bãi và mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước. Sản phẩm của Halong Canfoco không chỉ tiêu thụ tại thị trường nội địa mà còn từng được xuất khẩu sang nhiều thị trường nước ngoài, đặc biệt ở phân khúc thực phẩm chế biến sẵn.

Các mặt hàng chính của Halong Canfoco

Theo thông tin ghi nhận trước đây, danh mục sản phẩm của Halong Canfoco khá đa dạng, tập trung vào nhóm thực phẩm tiện lợi, đóng hộp và đông lạnh.

1. Nhóm thịt hộp và sản phẩm từ thịt

Đây được xem là nhóm sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp, từng xuất hiện phổ biến tại siêu thị và cửa hàng tạp hóa:

- Pate gan, pate thịt lợn

- Thịt lợn xay đóng hộp

- Các món thịt hộp chế biến sẵn như bò sốt tiêu, sườn xào chua ngọt

- Một số sản phẩm xúc xích tiệt trùng, xúc xích đông lạnh

2. Nhóm cá hộp

Halong Canfoco cũng sản xuất nhiều dòng cá hộp, trong đó phổ biến nhất là:

- Cá ngừ ngâm dầu

- Các loại cá hộp chế biến theo nhiều cách khác nhau, phục vụ ăn liền hoặc dùng nấu ăn

Đây là nhóm sản phẩm có vòng đời lâu, từng được xem là thế mạnh truyền thống của doanh nghiệp đồ hộp.

3. Rau củ, trái cây đóng hộp

Ngoài thịt và cá, công ty còn có các sản phẩm:

- Rau củ đóng hộp

- Trái cây ngâm nước đường như vải, đào, hạt sen

Các sản phẩm này thường được dùng trong nấu ăn, tráng miệng hoặc làm nguyên liệu chế biến thực phẩm.

4. Thực phẩm đông lạnh và chế biến khác

Bên cạnh đồ hộp, Halong Canfoco còn tham gia vào mảng thực phẩm chế biến sẵn:

- Chả giò, nem hải sản

- Một số sản phẩm đông lạnh phục vụ bữa ăn nhanh

Những mặt hàng này từng xuất hiện khá nhiều tại các hệ thống bán lẻ.

Thương hiệu phủ rộng, từng được người tiêu dùng tin tưởng

Trong quá trình hoạt động, Halong Canfoco phát triển nhiều nhãn hàng khác nhau, phân bổ ở nhiều phân khúc giá, từ bình dân đến trung cấp. Nhờ lợi thế doanh nghiệp lâu năm, sản phẩm của công ty từng có độ phủ lớn tại siêu thị, chợ truyền thống và các sàn bán lẻ. Chính vì vậy, khi thông tin về thịt heo nhiễm bệnh bị “phù phép” thành đồ hộp được công bố, không ít người tiêu dùng bày tỏ sự hoang mang, lo lắng, thậm chí cho biết từng mua và sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp này trong thời gian dài.

Website công ty hiện không thể truy cập

Một chi tiết khiến dư luận đặc biệt chú ý là website chính thức của Halong Canfoco hiện không truy cập được. Việc kênh thông tin chính thức của doanh nghiệp ngưng hoạt động đúng thời điểm xảy ra sự cố khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính minh bạch và khả năng cập nhật thông tin đến người tiêu dùng.



