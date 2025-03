Tập trung cao độ sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính các cấp

Bộ máy vận hành thông suốt sau sắp xếp, sáp nhập

UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng và triển khai nhiệm vụ các tháng tiếp theo.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tháng 2/2025, các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, ước tính Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1,46% so với tháng trước và tăng hơn 33,3% so với cùng kỳ năm 2024; vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước ước đạt 525 tỷ đồng, tăng gần 13% so với tháng trước và tăng hơn 42% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính đến ngày 20/2, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 7.500 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm trước; tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt gần 200 doanh nghiệp, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước; số lượng doanh nghiệp quay trở lại thị trường tăng gần 19%.

Giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công trong quý I năm 2025 ước đạt gần 1.400 tỷ đồng, bằng 20,2% so với kế hoạch vốn Trung ương giao và bằng 18,1% tổng số vốn kế hoạch đã giao; cao hơn cùng kỳ năm 2024 (đạt 16,2%) và cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung cả nước (đạt 7,32%), xếp thứ 7/63 địa phương và đứng thứ nhất các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng.

Công tác quản lý Nhà nước về nội vụ, tư pháp, giáo dục và đào tạo, an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng; an ninh trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng an ninh được giữ vững và tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Công tác sắp xếp tinh gọn bộ máy thực hiện hiệu quả, kịp thời theo chỉ đạo của Trung ương, đảm bảo bộ máy được vận hành thông suốt sau sắp xếp, sáp nhập, không để trống địa bàn lĩnh vực, không để gián đoạn công việc...

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung làm rõ hơn các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đánh giá tình hình và nhận định con số tăng trưởng cụ thể theo từng quý, cũng như tăng trưởng từng ngành, lĩnh vực, địa phương; kết quả thu ngân sách, các giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng nuôi dưỡng các nguồn thu.

Công tác giải phóng mặt bằng, việc thành lập, phát triển các cụm công nghiệp và tiến độ triển khai các dự án công nghiệp trọng tâm; công tác quy hoạch, tháo gỡ khó khăn hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là trong triển khai các dự án nhà ở xã hội.

Các giải pháp đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư; giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm; các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo kịch bản tăng trưởng 2 con số của tỉnh…

Tập trung cao độ sắp xếp bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính các cấp

Cho ý kiến vào công tác quản lý Nhà nước tháng 2, nhiệm vụ tháng 3-4/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ vào công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính các cấp theo tinh thần tinh, gọn, mạnh, hiệu quả.

Tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và của tỉnh, chủ động theo dõi, bám sát tình hình, chủ động triển khai các cơ chế chính sách để khơi thông nguồn lực, nhất là các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, thương mại, xuất nhập khẩu để thúc đẩy tăng trưởng 2 con số.

Theo dõi nắm chắc tình hình, phân tích, dự báo đề xuất các giải pháp linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay; quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, thực hiện tốt phương châm 5 rõ trong triển khai nhiệm vụ “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”.

Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nguyên tắc công vụ trong giải quyết, thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước, nhất là trong thời điểm hiện nay, cần tăng cường hơn nữa thực hiện việc quản lý đất đai, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, quản lý tài sản công, giấy tờ, tài liệu cơ quan tổ chức… Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về các nhiệm vụ được giao.

Đối với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh tình hình kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng có nhiều điểm sáng, tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số cần phải có những giải pháp chỉ đạo điều hành quyết tâm, quyết liệt hơn, trong bối cảnh hiện nay càng phải thực hiện quyết tâm, quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị các cấp, các ngành, địa phương bám sát các chỉ đạo của Trung ương, kế hoạch, kịch bản bản tăng trưởng 2 con số để chỉ đạo điều hành, thực hiện các nhiệm vụ linh hoạt, đạt hiệu quả cao.

Tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan tới giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công các công trình trọng điểm về đô thị, du lịch, nhà ở xã hội. Cùng với đó, tập trung tháo gỡ khó khăn của các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh gặp vướng mắc, đặc biệt là tại các dự án lớn, dự án trọng điểm của tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện thủ tục đầu tư, tiến độ thi công các công trình dự án; tập trung sắp xếp đơn vị hành chính, xử lý những tồn tại liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, xác định giá đất cụ thể; chủ động xây dựng phương án bố trí tái định cư cho các dự án, nhất là các dự án trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, phê duyệt quy hoạch phân khu, thu hút đầu tư các khu công nghiệp.

Rà soát, xử lý tài sản công, nhà đất dôi dư trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan hoàn thành số hóa quy trình cấp Phiếu lý lịch tư pháp trước ngày 28/3; hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Đảo trước ngày 30/3, các huyện, thành phố còn lại trình phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trước ngày 28/3.

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; rà soát, xử lý tài sản công, nhà đất dôi dư trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy; xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính, dự kiến bố trí cán bộ các cấp sau sáp nhập, sắp xếp.

Cùng với đó, tập trung xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực; cập nhập cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, dữ liệu đất đai phục vụ chuyển đổi số; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đô thị; đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư, nhất là thu hút đầu tư tại chỗ...

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương, yêu cầu đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng thực hiện, giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, ban hành thông báo để tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh./.