Tập đoàn xây dựng hàng đầu Trung Quốc xây cầu Tứ Liên muốn xúc tiến đầu tư tại thành phố đáng sống nhất cả nước

Theo Báo Đà Nẵng, chiều 10/2, lãnh đạo thành phố đã chủ trì buổi tiếp ông Nghiêm Giới Hòa – người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đến thăm, làm việc và tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực xây dựng và phát triển hạ tầng.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo thành phố hoan nghênh đoàn công tác của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, đồng thời bày tỏ ấn tượng trước quy mô, năng lực cũng như những bước phát triển mạnh mẽ của tập đoàn – một trong những tập đoàn xây dựng hàng đầu của Trung Quốc và thế giới, tham gia triển khai nhiều dự án lớn tại Việt Nam.

Lãnh đạo thành phố cũng thông tin về tiềm năng, lợi thế của Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển mới. Sau hợp nhất, thành phố có không gian phát triển rộng mở, đang phấn đấu trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước.

Đà Nẵng sở hữu nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi, hệ thống hạ tầng tương đối đồng bộ với hai cảng biển, hai sân bay. Đặc biệt, Trung tâm Tài chính quốc tế đã chính thức đi vào vận hành.

Bên cạnh đó, thành phố đang được Trung ương tạo điều kiện triển khai nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, nhất là trong phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do, khu công nghệ cao và hạ tầng đô thị, trong đó có các dự án giao thông chiến lược.

Hiện Đà Nẵng tập trung kêu gọi đầu tư xây dựng, hoàn thiện các khu công nghiệp, khu công nghệ cao; mở rộng cảng biển, sân bay và phát triển hạ tầng kết nối vùng. Thành phố đồng thời đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ chất lượng cao, phấn đấu đến năm 2026 đón khoảng 20 triệu lượt khách, trong đó khoảng 1/3 là khách quốc tế.

Lãnh đạo thành phố đề nghị UBND thành phố và tập đoàn nghiên cứu, xem xét ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực Đà Nẵng đang kêu gọi đầu tư, làm cơ sở để hai bên tiếp tục trao đổi và triển khai các bước hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Về phía doanh nghiệp, ông Nghiêm Giới Hòa bày tỏ ấn tượng trước những bước phát triển mạnh mẽ, tầm nhìn chiến lược và môi trường đầu tư ngày càng cởi mở của Đà Nẵng. Theo ông, Đà Nẵng mới hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi, phù hợp với định hướng đầu tư, phát triển của tập đoàn.

Ông Nghiêm Giới Hòa khẳng định Tập đoàn luôn cam kết cao về uy tín, chất lượng công trình, đặc biệt chú trọng công tác duy tu, bảo dưỡng sau đầu tư. Mục tiêu của tập đoàn là đặt chất lượng lên hàng đầu nhằm hạn chế tối đa chi phí phát sinh trong quá trình vận hành, bảo trì, đồng thời sẵn sàng chuyển giao công nghệ miễn phí trong quá trình hợp tác.

Người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương cho biết, thời gian tới, nếu lựa chọn Đà Nẵng là nơi đặt trụ sở của doanh nghiệp thuộc Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, tập đoàn cam kết sẽ đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế và sự phát triển bền vững của thành phố, đồng thời thống nhất cao với đề xuất ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tập đoàn và UBND thành phố Đà Nẵng.

Phối cảnh cầu Tứ Liên.

Được biết, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương là một trong hai doanh nghiệp thuộc Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm được thành lập năm 1986 chuyên về lĩnh vực đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng.

Đến nay, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đã trực tiếp tham gia đầu tư, xây dựng trên 1.000 khu đô thị và 3.000 khu công nghệ cao tại Trung Quốc.

Năm 2024, Tập đoàn đứng thứ 161 trong số 500 doanh nghiệp hàng đầu toàn cầu theo xếp hạng của Tạp chí Fortune và xếp thứ 47 trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc.

Tại Việt Nam, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đã tham gia triển khai một số dự án hạ tầng lớn. Năm trước, doanh nghiệp này cùng công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup góp mặt trong liên danh trúng gói thầu xây dựng cầu Tứ Liên (Hà Nội). Dự án này đã được khởi công xây dựng vào ngày 19/5/2025.