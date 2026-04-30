Tập đoàn xây dựng hàng đầu Trung Quốc đề xuất xây cầu dài hơn 9km, có nhà hàng xoay 360° trên cao tại tỉnh được ví như 'Việt Nam thu nhỏ'

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, ngày 29/4, ông Bùi Văn Khắng – Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp, nghe và cho ý kiến về ý tưởng đầu tư xây dựng cầu Cửa Lục 2 do Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) đề xuất làm nhà đầu tư.

Tại cuộc họp, đại diện nhà đầu tư đã báo cáo, trình bày ý tưởng 3 phương án thiết kế cầu trên cơ sở định hướng không gian phát triển gắn kết chức năng giao thông với phát triển du lịch, dịch vụ của tỉnh gồm: “Cầu treo nhịp lớn”; “Cầu treo tháp đơn”; “Cầu vòm giàn thép liên tục”.

Dự kiến, cầu dài khoảng 9,6km, trong đó phần cầu chính dài gần 1,3km, còn lại là cầu dẫn và đường dẫn. Điểm đầu nối với Quốc lộ 18 và điểm cuối nối với cao tốc Hạ Long - Vân Đồn.

Trong đó, các yếu tố chú trọng được quan tâm như tiện ích trên cao sẽ bố trí nhà hàng xoay 360°, quầy bar (Sky bar), sàn kính ngắm cảnh và thang máy tham quan tại đỉnh tháp cầu; thiết kế lối đi bộ kính treo lơ lửng giữa độ cao tích hợp hiệu ứng AR thực tế tăng cường.

Dự án cũng hình thành trục tham quan với các phân khu chức năng, như: Trải nghiệm, nghệ thuật cảnh quan, không gian văn hóa, giải trí vịnh biển… Cùng với đó là các công trình tiếp cận (bãi đỗ xe, phương án kết nối với các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu vực…) đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác sử dụng.

Các ý tưởng đều lấy văn hóa bản địa, không gian cảnh quan làm chủ đạo, hướng tới sự hiện đại, độc đáo, đồng thời tận dụng tối đa yếu tố cảnh quan vịnh Cửa Lục.

Ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tại cuộc họp về dự án cầu Cửa Lục 2 (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh)

Cho ý kiến về các ý tưởng thiết kế, ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, sáng tạo của đơn vị tư vấn cũng như nhà đầu tư.

Ông Khắng nhấn mạnh, cầu Cửa Lục 2 phải được định vị là công trình mang tính biểu tượng, tạo điểm nhấn kiến trúc đặc sắc khu vực trung tâm vịnh Cửa Lục. Vì thế, kiến trúc công trình phải toát lên sự độc đáo, riêng có của Quảng Ninh, là điểm nhấn về du lịch, mang đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam.

Cùng với đó, các yếu tố kỹ thuật phải tiên tiến, khả thi, đảm bảo bền vững, chịu được tác động của môi trường, thiên nhiên và các yếu tố thiên tai; công năng đa dạng, kết hợp hiệu quả giữa giao thông, văn hóa và dịch vụ du lịch, đồng thời tính toán kỹ lưỡng phương án tài chính, tổng mức đầu tư và hình thức đầu tư phù hợp.

Trên cơ sở các ý tưởng đã trình bày, đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp ý kiến từ đại diện các sở, ngành để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các phương án, thống nhất báo cáo UBND tỉnh.

Quảng Ninh tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn phương án tối ưu, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài, góp phần hoàn thiện hạ tầng, nâng tầm diện mạo đô thị và thúc đẩy du lịch phát triển bền vững.

Quảng Ninh được ví như một nước Việt Nam thu nhỏ vì có cả biển đảo, đồng bằng, trung du, đồi núi… Phấn đấu đến năm 2030, địa phương tiến tới xây dựng, phát triển tỉnh trở thành một trung tâm kinh tế biển bền vững của cả nước trên cơ sở phát triển du lịch - dịch vụ kết nối khu vực và quốc tế; đầu tư xây dựng hệ thống cảng biển nước sâu, các âu tàu du lịch đẳng cấp quốc tế gắn với phát triển kinh tế chuỗi khu kinh tế, khu đô thị biển - ven biển cận kề và là một trong những trung tâm logistics trọng điểm của cả nước. Đồng thời, xây dựng Quảng Ninh thành một trong những cửa ngõ trung chuyển hướng biển của khu vực, tăng khả năng liên kết không gian kinh tế ven bờ, biển và đảo, tạo động lực phát triển cho vùng Đông Bắc và cả nước.

Hà Giang