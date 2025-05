Tập đoàn Việt có 7 nhà máy xe vừa xuất khẩu lô xe cao cấp đến công xưởng ô tô số 1 Đông Nam Á

Cách đây ít ngày, THACO đã tổ chức lễ xuất khẩu lô xe buýt cao cấp mang thương hiệu Mercedes-Benz đầu tiên sang Thái Lan – quốc gia được mệnh danh là trung tâm công nghiệp ô tô hàng đầu Đông Nam Á.

Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong hành trình hội nhập và khẳng định năng lực sản xuất, xuất khẩu của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, trong đó THACO đang là một trong những đơn vị đáng chú ý.

Mercedes-Benz RS 1936 do Thaco phát triển cho thị trường Thái Lan.

Lô hàng xuất khẩu lần này là mẫu xe buýt cao cấp do Thaco nghiên cứu và phát triển dựa trên khung gầm của mẫu Mercedes-Benz RS 1936, sau đó được lắp ráp và hoàn thiện tại nhà máy THACO Bus.

Mercedes-Benz RS 1936 là mẫu xe buýt 43 chỗ ngồi dài 12 mét. Xe sử dụng động cơ diesel tăng áp 6 xilanh mã OM 460 LA, có công suất tối đa 360 mã lực và mô men xoắn 1.850 Nm từ vòng tua 1.100 vòng/phút đến 1.400 vòng/phút.

Điểm nổi bật ở dòng xe Mercedes-Benz RS 1936 là hệ thống truyền động tiên tiến, đặc biệt là việc trang bị hộp số ZF TraXon – AMT (Automated Manual Transmission). Đây là công nghệ hộp số tự động hóa tiên tiến của tập đoàn ZF (Đức), vốn được sử dụng phổ biến trên các xe tải và xe buýt cao cấp ở châu Âu.

Hệ thống này kết hợp giữa hiệu quả vận hành của hộp số sàn với sự tiện lợi của hộp số tự động. Thay vì sử dụng bộ ly hợp cơ học truyền thống, ZF TraXon ứng dụng cơ cấu trợ lực khí nén để điều khiển các bước chuyển số, giúp xe vận hành mượt mà, êm ái và tiết kiệm nhiên liệu đáng kể.

Mức độ truyền lực lên tới 99,7% cho thấy hiệu suất truyền động vượt trội, đồng thời giảm đáng kể lượng khí thải CO₂ – điều này rất quan trọng với các thị trường yêu cầu cao về tiêu chuẩn môi trường như Thái Lan.

Ngoài ra, Mercedes-Benz RS 1936 do Thaco lắp ráp còn được tích hợp các công nghệ an toàn hiện đại như hệ thống phanh khẩn cấp tự động, hệ thống giám sát điểm mù, hệ thống cảnh báo lệch làn, ga tự động thích ứng, hỗ trợ khởi hành ngang dốc...

"Đối tác chiến lược" của Daimler

Hiện nay, Thái Lan được ví như "Detroit của châu Á" – nơi quy tụ hầu hết các ông lớn ngành ô tô như Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, Isuzu và cả Mercedes-Benz. Sản lượng xe ô tô của Thái Lan mỗi năm thường xuyên đạt trên 2 triệu chiếc, trong đó phần lớn phục vụ xuất khẩu.

Ngoài quy tụ các nhà sản xuất xe, Thái Lan cũng đã có kinh nghiệm và xây dựng được chuỗi các nhà cung ứng phục vụ sản xuất ô tô, biến đây thành công xưởng sản xuất ô tô hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Bên trong xưởng sơn của nhà máy Thaco Bus.

Ngành công nghiệp xe tại Việt Nam cũng đang có những bước phát triển mạnh với nhiều đơn vị đầu tư mạnh cho việc sản xuất, lắp ráp xe. Ngoài VinFast, các nhà máy và hệ thống nhà cung ứng của Thaco cũng đang góp công lớn thúc đẩy ngành phát triển.

Tổ hợp cơ khí và ô tô Chu Lai do THACO đầu tư hiện là một trong những cơ sở sản xuất ô tô hiện đại và quy mô nhất Việt Nam. Với diện tích hàng trăm hecta, tổ hợp này bao gồm 7 nhà máy xe, gồm: Nhà máy KIA, nhà máy THACO Royal, nhà máy Mazda, nhà máy Luxury Car, nhà máy Mô tô, nhà máy xe Bus, nhà máy xe Tải & Tải chuyên dụng.

Xe buýt do Thaco lắp ráp được chuyển lên tàu để xuất khẩu.

Các nhà máy của Thaco đều được chuyển giao công nghệ từ các đối tác quốc tế như Kia (Hàn Quốc), Mazda (Nhật Bản), Peugeot (Pháp), Mercedes-Benz (Đức), đồng thời tích hợp hệ thống quản trị sản xuất ERP, các dây chuyền robot hóa và công nghệ tự động hóa cao. Đặc biệt, Thaco đang phát triển chiến lược “sản xuất theo đơn hàng toàn cầu”, nghĩa là sản phẩm được thiết kế và sản xuất tùy biến theo yêu cầu từng thị trường xuất khẩu.

Hiện tại, Thaco không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn xuất khẩu ô tô, linh kiện và phụ tùng sang các thị trường như Philippines, Myanmar, Lào, Campuchia, Thái Lan; Thaco cũng đang hướng tới các thị trường khó tính hơn như châu Âu, Australia. Từ năm 2022 đến nay, Thaco đã xuất khẩu hàng nghìn xe các loại, bao gồm xe du lịch Kia, Mazda, xe tải Foton, xe chuyên dụng và nay là xe buýt Mercedes-Benz.

Ông Ralph Kramer - CEO Daimler xe thương mại Thái Lan.

Phát biểu về việc đưa xe buýt do Thaco lắp ráp tới Thái Lan, ông Ralph Kramer (CEO của Daimler nhánh xe thương mại tại Thái Lan) cho biết: "Điều khiến Thaco khác biệt với các nhà sản xuất khác là khả năng thiết kế và tùy biến xe theo nhu cầu của khách hàng. Bất kể đó là cấu hình nội thất hay tùy chọn các trang bị riêng, tất cả đều được phát triển dựa trên nguyên tắc đạt chất lượng tầm quốc tế mà không tác động tới tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn theo đúng phong cách của Mercedes-Benz. Khách hàng có thể tự do lựa chọn thiết kế và tính năng."

Ông cũng cho biết thêm: "Từ đó, Thaco không đơn thuần là một nhà sản xuất, mà là một đối tác chiến lược - người luôn sát bên chúng tôi, cùng có chung tầm nhìn về đổi mới, chất lượng và phát triển bền vững trong dài hạn."

Nguồn ảnh: Thaco