Tập đoàn Thuận An tham gia dự án gần 1.000 tỉ đồng ở Bình Dương

Ngày 20-4, liên quan việc Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương vừa giao một số cơ quan liên quan và các địa phương rà soát, báo cáo những dự án, gói thầu do Công ty CP Tập đoàn Thuận An và các đơn vị thành viên thực hiện tại tỉnh này, theo tìm hiểu của phóng viên, Tập đoàn Thuận An hiện liên doanh với một doanh nghiệp để thực hiện gói thầu tại dự án đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng.

Đường tạo lực Bắc Tân Uyên- Phú Giáo- Bàu Bàng dự kiến hoàn thành vào năm 2024

Cụ thể, đó là tại dự án tạo lực Phú Giáo 1 (còn gọi là dự án Tân Long - Lai Uyên), chiều dài 17 km, với tổng kinh phí thực hiện hơn 945 tỉ đồng.

Dự án này khởi công ngày 29-10-2021, đến nay đã đạt được khoảng 92% khối lượng công việc, dự kiến hoàn thành và thông xe vào dịp 2-9-2024.

Với gói thầu này, Công ty CP Tập đoàn Thuận An liên danh để thực hiện một đoạn khoảng 7 km. Đếnnay, doanh nghiệp vẫn đáp ứng tiến độ chung của dự án.

Tuy nhiên, gói thầu của doanh nghiệp này đang vướng mắc khoảng 300 m, ngay nút giao Quốc lộ 14 - đường ĐT 741 do chưa giải phóng xong mặt bằng.

Dự án đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng đang được thi công, có chiều dài gần 48 km, tổng kinh phí đầu tư trên 3.800 tỉ đồng, đi qua các huyện của tỉnh Bình Dương gồm: Bắc Tân Uyên, Phú Giáo và Bàu Bàng.

Tuyến đường này được chia làm 4 dự án, dự kiến hoàn thành và thông xe toàn tuyến vào năm 2024.