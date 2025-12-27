Tập đoàn TH được phong tặng Anh hùng Lao động: Vinh danh DN mang phẩm hạnh anh hùng, vì Việt Nam hùng cường

Doanh nhân Thái Hương đại diện Tập đoàn TH nhận danh hiệu ALHĐ từ Chủ tịch nước Lương Cường.

Sáng nay, 27/12, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tại Hà Nội, Tập đoàn TH với đại diện hạt nhân là Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Anh hùng Lao động Thái Hương - Nhà Sáng lập Tập đoàn TH - đã đón nhận danh hiệu từ Chủ tịch nước Lương Cường.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng với những đóng góp đặc biệt xuất sắc của TH trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng, góp phần xây dựng nền tảng thể lực, trí lực cho thế hệ tương lai đất nước.

Sự kiện đặc biệt ý nghĩa khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm thương hiệu TH true MILK ra đời, đánh dấu một cột mốc đáng tự hào trên hành trình phụng sự, bền bỉ theo đuổi sứ mệnh “Vì một Việt Nam hùng cường”, “Vì tầm vóc Việt” của TH. 15 năm qua, TH đã kiên trì theo đuổi 5 giá trị cốt lõi: “Vì hạnh phúc đích thực”, “Vì sức khỏe cộng đồng”, “Hoàn toàn từ thiên nhiên”, “ Thân thiện với môi trường - Tư duy vượt trội ”, “Hài hòa lợi ích”.

Doanh nghiệp tiên phong và cuộc cách mạng sữa tươi sạch ở Việt Nam

Một trong những thành tựu quan trọng và ý nghĩa nhất của TH là tạo ra cuộc cách mạng sữa tươi sạch tại Việt Nam, làm thay đổi bản chất ngành sữa và đặt nền móng cho ngành sản xuất sữa tươi sạch. Năm 2008, Trung Quốc xảy ra một cuộc khủng hoảng sức khỏe nghiêm trọng: sữa nhiễm melamine gây nguy cơ chảy máu thận ở trẻ em. Trong khi đó, thị trường sữa dạng lỏng Việt Nam lúc ấy có đến 92% sữa bột pha lại và chỉ có 8% sữa tươi, trên 500 nhãn mác lớn nhỏ, thật giả lẫn lộn, thậm chí đã phát hiện một số sản phẩm từ Trung Quốc nhiễm melamine nhập lậu.

Với trực quan của người mẹ, Bà Thái Hương - Nhà sáng lập Tập đoàn TH đã nói: “Không thể chậm trễ hơn nữa, hãy làm ngay cho trẻ em một ly sữa bằng cả trái tim và tấm lòng người mẹ”.

Điều kiện tự nhiên của Việt Nam không thuận lợi cho chăn nuôi bò sữa, nhưng nhờ ứng dụng công nghệ 4.0 (AI, IoT, Big data…) đồng bộ trên toàn chuỗi sản xuất, TH đã khắc chế được các điều kiện tự nhiên để chăn nuôi bò sữa, sản xuất sữa tươi sạch phục vụ cộng đồng. Tới nay, TH đã sở hữu cụm trang trại bò sữa tập trung công nghệ cao với quy trình khép kín quy mô lớn nhất thế giới.

Hiện Dự án sữa TH trong nước với “thủ phủ” là Nghệ An sở hữu đàn bò quy mô gần 70.000 con, Cụm trang trại tập trung công nghệ cao khép kín đạt kỷ lục lớn nhất thế giới (Liên minh Kỷ lục xác nhận năm 2020)

Không chỉ khởi xướng cuộc cách mạng sản xuất sữa tươi sạch, 15 năm qua, TH đã kiên trì đấu tranh để minh bạch thị trường sữa. Nhờ nỗ lực của doanh nghiệp tiên phong như TH, người dân đã biết giá trị của sữa tươi sạch và có đủ thông tin để lựa chọn những sản phẩm thực sự chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo dinh dưỡng lành mạnh.

Trang trại TH tại Nghệ An

Quan trọng hơn, thành công của TH đã thúc đẩy người nông dân và các doanh nghiệp cùng ngành nghề đầu tư nghiêm túc vào chăn nuôi bò sữa để tạo ra dòng sữa tươi thật, tạo sự phát triển bền vững cho ngành chăn nuôi Việt Nam, xây dựng thương hiệu sữa tươi sạch Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Với sự dẫn lối và thực tiễn hoạt động của TH, mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng từ 8-12 lít/người/năm (2008) lên 36 lít/người/năm hiện nay, tỷ lệ sữa tươi hiện chiếm đến 60% trong sản phẩm sữa dạng lỏng.

Thành công của TH đến từ triết lý mà tập đoàn này kiên định theo đuổi: Làm điều gì tốt cho con người và tốt cho muôn loài trên nền tảng phát triển bền vững - đó chính là hạnh phúc đích thực.

Vì tương lai, tầm vóc giống nòi

Bên cạnh việc thay đổi bộ mặt ngành sữa Việt Nam, TH còn được cộng đồng ghi nhận và đánh giá cao vì những đóng góp bền bỉ chung tay giải bài toán lớn của đất nước về chăm lo sức khỏe, cải thiện tầm vóc người Việt. Xuất phát từ nhận thức sâu sắc rằng con người là chủ thể của xã hội, là nguồn lực quyết định sự phát triển đất nước, TH đặc biệt chú trọng đến “lứa tuổi vàng” (từ 2 đến 12 tuổi). Khoa học đã chỉ ra rằng 86% chiều cao tối đa và 80% sự phát triển trí não hoàn thiện trước tuổi 12. Vì thế, đầu tư dinh dưỡng đúng cách cho lứa tuổi này là đầu tư bền vững cho tương lai.

TH đã đồng hành cùng Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chuyên gia độc lập về dinh dưỡng trong nước và quốc tế (Pháp, Nhật Bản) triển khai các nghiên cứu học đường bài bản theo lộ trình chuẩn quốc tế, nghiên cứu can thiệp cộng đồng có đối chứng.

“Sữa tươi tiệt trùng sữa học đường TH true MILK” là sản phẩm đầu tiên được Bộ Y tế xác nhận hiệu quả trong nghiên cứu cải thiện tình trạng dinh dưỡng và vi chất dinh dưỡng của trẻ em. Đây là cơ sở thực tiễn để ban hành tiêu chuẩn Sữa học đường trong Đề án Sữa học đường Quốc gia (Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/07/2016) - góp phần giảm thiểu nguy cơ đưa sữa không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm vào trường học; và sau đó là Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường nhằm đẩy mạnh hoạt động giáo dục, chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe trẻ em, học sinh.

Bà Thái Hương cùng các em học sinh tham dự Lễ khởi động Chương trình Sữa học đường Vì tầm vóc Việt năm 2014. TH chính là đơn vị khởi xướng chương trình Sữa học đường quốc gia, cũng là doanh nghiệp đầu tiên có sản phẩm sữa tươi được xác nhận “Hiệu quả trong cải thiện tình trạng dinh dưỡng và vi chất dinh dưỡng của trẻ em”.

Khởi đầu từ ly sữa học đường, Tập đoàn TH tiếp tục đồng hành với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai “Mô hình điểm bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực”, trong năm học 2020-2021 tại 10 tỉnh thành, đại diện cho 5 vùng sinh thái lớn trên cả nước.

Trong mô hình này, bữa ăn học đường được tiếp cận theo hướng sử dụng thực phẩm hoàn toàn từ tự nhiên, dựa trên lợi thế nông nghiệp vùng miền; sữa tươi được đưa vào cấu phần bữa ăn một cách khoa học, với 5 ngày/tuần cùng bộ 400 thực đơn chuẩn hóa. Mô hình đã mang lại những kết quả vượt trội, góp phần cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng, thiếu vi chất và thay đổi tích cực thói quen ăn uống, vận động của học sinh

Mô hình được đánh giá là giải pháp toàn diện, mang tính cách mạng trong nâng cao tầm vóc người Việt, đồng thời là cơ sở thực tiễn quan trọng để đề xuất xây dựng Luật Dinh dưỡng học đường, một đề xuất nhằm hiện thực hóa tầm nhìn mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã vạch ra: “Khoảng thời gian từ 2025 đến 2045 chỉ còn đúng 20 năm. Những em bé được sinh ra trong quãng thời gian này sẽ là lớp thanh - thiếu niên của thế hệ mới, là chủ nhân tương lai của đất nước Việt Nam phát triển hưng thịnh. Để hướng tới năm 2045 với tầm nhìn về một Việt Nam phát triển toàn diện, việc định hướng phát triển con người, đặc biệt là thế hệ trẻ, trở thành ưu tiên chiến lược”.

Từ đồng đất Việt Nam vươn ra thế giới

Không chỉ thành công với vai trò người tiên phong trong ngành sữa nói riêng và nông nghiệp công nghệ cao nói chung ở Việt Nam, TH còn thành công trong việc hiện thức hóa khát vọng vươn ra thế.

Trang trại TH tại Liên bang Nga.

Tập đoàn này hiện là nhà đầu tư Việt Nam lớn nhất tại Liên bang Nga trong lĩnh vực nông nghiệp với các dự án quy mô lớn, bao gồm trang trại bò sữa gần 10.000 con, nhà máy chế biến sữa và chuỗi cung ứng sản phẩm sạch, sử dụng công nghệ cao tại nhiều vùng như Kaluga, Moscow, Bashkortostan và Viễn Đông, góp phần cải thiện an ninh lương thực và phát triển kinh tế địa phương, thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga.

Với những thành tựu nổi bật này, doanh nhân Thái Hương đã được Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trực tiếp trao tặng Huân chương Hữu nghị - phần thưởng cao quý của Nhà nước Nga vào đầu tháng 11/2025.

Ngày 4/11/2025, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trực tiếp trao tặng Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Nga tới Anh hùng lao động Thái Hương, Nhà Sáng lập Tập đoàn TH.

Tầm nhìn chiến lược, trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần dấn thân của doanh nhân Thái Hương, cùng tinh thần làm việc hết mình, sáng tạo của hơn 10.000 người lao động đang làm việc trên toàn chuỗi sản xuất khép kín của TH đã làm nên thành công của tập đoàn này.

Dám lựa chọn một con đường khó nhưng mang lại lợi ích lâu dài và lớn lao cho xã hội, bền bỉ đi đến cùng con đường đó bất chấp mọi thách thức, TH đang chứng minh họ là một tập thể mang phẩm hạnh anh hùng và tinh thần cống hiến hết mình. Đó cũng chính là tinh thần mà doanh nhân Thái Hương chia sẻ sau khi đại diện TH nhận danh hiệu Anh hùng Lao động hôm nay: “ Với cá nhân tôi và cả Tập đoàn TH, hạnh phúc nhất là đã mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng – đó cũng chính là tinh thần thi đua yêu nước của doanh nghiệp chúng tôi: tiên phong đổi mới để cống hiến, để phát triển bền vững, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường.