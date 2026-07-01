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Tập đoàn Rostec của Nga ra mắt hầm trú ẩn di động chống lại các vụ nổ và vũ khí hóa học

Bạch Dương
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Nhu cầu về hầm trú ẩn tại Nga đang lên rất cao sau khi liên tiếp hứng chịu các cuộc tấn công từ phía Ukraine.

- Ảnh 1.

Các công ty dầu khí của Nga đã bắt đầu đưa vào trang bị các hầm trú ẩn dạng module đa năng KUB-M. Trong trường hợp bị không kích, chúng có thể cung cấp nơi trú ẩn cho tối đa 50 người.

Theo thông cáo báo chí của Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Rostec, sản phẩm này được làm từ các module container kim loại đúc sẵn. Vỏ hầm trú ẩn có thể được gia cố thêm bằng các khối bê tông. Trong trường hợp này, KUB-M đủ khả năng chịu được tác động từ vụ tấn công bằng chất nổ mạnh.

Cốt thép và lưới từ hệ thống "Mạng nhện" cũng có thể tăng cường khả năng phòng thủ của hầm trú ẩn chống lại nhiều loại máy bay không người lái khác nhau. Hệ thống thông gió cung cấp khả năng bảo vệ trước các loại tác nhân độc hại.

Một container tiêu chuẩn với diện tích 25m2 có thể chứa được 50 người cùng lúc. Sức chứa tối đa của cơ sở này là không giới hạn và có thể được điều chỉnh bằng cách lắp đặt thêm các module thích hợp.

- Ảnh 2.

Module hầm trú ẩn KUB-M do Tập đoàn Rostec phát triển và chế tạo.

"Module KUB-M có khả năng kết nối với mạng lưới bên ngoài và hoạt động tự chủ trong hai ngày. Nó được trang bị khí nén, hệ thống cấp nước, xử lý nước thải, hệ thống sưởi và máy phát điện diesel", ông Vasily Zuikov, Giám đốc điều hành của RT-Project Technologies cho biết.

Trong số những ưu điểm công nghệ của hệ thống, các nhà thiết kế nhấn mạnh tính dễ lắp đặt và di động - KUB-M được thiết kế để vận chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm cả xe tải.

Giải pháp này cho phép xây dựng nhanh chóng những công trình bảo vệ tại nhiều địa điểm với chi phí tối thiểu và không cần công tác đào bới.

Theo Rossiyskaya Gazeta
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Tags

Nga

vũ khí

hầm trú ẩn

Tập đoàn Rostec

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