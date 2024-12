Tập đoàn Novaland có lỗi trong việc chuyển nhượng dự án Đại Ninh của đại gia Nguyễn Cao Trí

Trong vụ án xảy ra tại Sài Gòn Đại Ninh, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao đề nghị truy tố bị can Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, cựu Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) và 9 người khác về các hành vi đưa - nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó, bị can Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, Chủ tịch Công ty Đầu tư và Giáo dục Văn Lang, bị truy tố về tội "Đưa hối lộ".



Đại gia Nguyễn Cao Trí thời điểm chưa bị bắt. Ảnh: T.H.

Theo cáo trạng, dự án Đại Ninh tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng thuộc Công ty Sài Gòn Đại Ninh (SGĐN) do bà Phan Thị Hoa làm Chủ tịch. Năm 2018, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận chỉ ra rõ trong quá trình triển khai dự án, Công ty SGĐN đã không tuân thủ nghĩa vụ tài chính, không nộp tiền sử dụng đất và tiền bồi thường thiệt hại tài nguyên, môi trường rừng mặc dù được đôn đốc nhiều lần. Do đó, TTCP kiến nghị Chính phủ chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án.

Biết dự án bị kiến nghị thu hồi, bị can Nguyễn Cao Trí vào tháng 10-2020 đã thỏa thuận với bà Phan Thị Hoa mua Dự án Đại Ninh thông qua việc mua lại cổ phần của Công ty SGĐN. Cùng với đó, bị can Nguyễn Cao Trí lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để "mua chuộc"các bị can khi đó đang công tác tại Văn phòng Chính phủ, TTCP và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng để thực hiện các hành vi trái pháp luật. Từ đó, kết luận số 929 bị thay đổi bằng kết luận số 1033 ngày 30-6-2021 và dự án Đại Ninh từ "chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án" thành "không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện dự án".

Hồ sơ vụ án thể hiện trước khi Nguyễn Cao Trí đầu tư vào dự án Đại Ninh, từ năm 2019 - 2020, đại diện từ Tập đoàn Novaland đã có một số cuộc gặp, đàm phán với bà Phan Thị Hoa về nhận chuyển nhượng Dự án Đại Ninh. Do phương án tài chính không đảm bảo nên việc này tạm dừng, chờ thời điểm đầu tư phù hợp sau.

Tháng 7-2020, khi dự án đã bị TTCP kiến nghị thu hồi, đại diện Novaland biết bà Hoa đang có đơn kiến nghị xin phục hồi dự án và tiếp tục chờ đợi để đàm phán mua lại, khi dự án được phục hồi. Tháng 12-2020, bà Hoa hẹn gặp đại diện doanh nghiệp cùng Nguyễn Cao Trí và thông báo đã bán dự án cho Nguyễn Cao Trí.

Toàn cảnh khu vực dự án Sài Gòn Đại Ninh ở huyện Đức Trọng

Năm 2022, Công ty Lavender của Nguyễn Cao Trí và và Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Nova (Tập đoàn Novaland) ký Thỏa thuận bảo mật thông tin về mua bán dự án. Sau đó, Công ty Lavender và Công ty Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland) ký Hợp đồng Thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần.



Nội dung chủ yếu của hợp đồng là Công ty Lavender và các cổ đông chuyển nhượng 100% vốn điều lệ tại Công ty SGĐN cho Công ty Thiên Vương với tổng giá trị giao dịch 27.600 tỉ đồng theo 5 đợt thanh toán.

Tháng 10-2022, Công ty Thiên Vương mới thanh toán 2.700 tỉ đồng và không tiếp tục thanh toán theo thỏa thuận. Sau khi nhận 2.700 tỉ đồng, Nguyễn Cao Trí sử dụng 700 tỉ đồng để thanh toán cho bà Hoa và 2.000 tỉ để trả nợ số tiền vay để trả trước cho bà Hoa và cho các hoạt động kinh doanh của Nguyễn Cao Trí.

Trong quá trình điều tra, bà Phan Thị Hoa đã tự nguyện giao nộp 9 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo trình bày của bà Hoa có trị giá khoảng 1.700 tỉ đồng), tương đương với số tiền 1.700 tỉ đồng Hoa đã nhận từ Nguyễn Cao Trí thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Dự án.

Cáo trạng VKSND tối cao thể hiện Tập đoàn Novaland biết rõ việc bà Phan Thị Hoa và Nguyễn Cao Trí ký Hợp đồng chuyển nhượng Dự án là trái quy định, do thời điểm này Dự án Đại Ninh đang bị TTCP kiến nghị thu hồi. Cùng với đó, Tập đoàn Novaland biết Nguyễn Cao Trí sẽ phải thực hiện các hành vi "chạy thủ tục" để được điều chỉnh KLTT từ thu hồi đất, chấm dứt hoạt động Dự án thành cho gia hạn, giãn tiến độ Dự án, nhưng vẫn ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần là không đảm bảo cơ sở pháp lý.

"Đối với số tiền 2.700 tỉ đồng Nguyễn Cao Trí nhận của Novaland là số tiền Trí hưởng lợi bất chính, có được từ chuỗi hành vi phạm tội của bị can và các đồng phạm. Bên cạnh đó, có một phần lỗi, trách nhiệm của Novaland trong việc giao dịch, ký kết hợp đồng không đúng quy định của pháp luật nên cần tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền thu lời"- cáo trạng VKSND nêu rõ.