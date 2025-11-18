Tập đoàn Haeco, Sungroup và đối tác dự kiến đầu tư 360 triệu USD xây dựng tổ hợp bảo dưỡng máy bay ở Quảng Ninh

Ảnh minh họa

Chiều nay (17/11), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Haeco Richard Sell.

Tập đoàn Haeco (trụ sở Hong Kong) là thành viên của Tập đoàn Swire - Tập đoàn đa ngành có trụ sở ở Anh, là doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu máy bay (MRO), cung cấp dịch vụ thân, động cơ, linh kiện và đào tạo kỹ thuật hàng không.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh ông Richard Sell sang thăm và làm việc tại Việt Nam với nhiều ý tưởng, mong muốn và thiện chí thúc đẩy, mở rộng các hoạt động hợp tác, đầu tư tại Việt Nam.

Ông Richard Sell cho biết, Tập đoàn Haeco, Sun Group và các đối tác dự kiến đầu tư 360 triệu USD xây dựng tổ hợp bảo dưỡng máy bay tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh.

Vừa qua, Tập đoàn đã ký hợp đồng 15 năm với đối tác Hoa Kỳ để bảo dưỡng, sửa chữa máy bay của hãng tại tổ hợp bảo dưỡng tại Vân Đồn, điều này mở ra nhiều cơ hội, triển vọng hợp tác giữa Tập đoàn với các đối tác của Việt Nam và đối tác khác ở các nước.

Để thúc đẩy triển khai các hoạt động hợp tác, ông Richard Sell mong muốn Chính phủ Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương tạo thuận lợi cho Tập đoàn, nhất là có các chính sách hỗ trợ về thuế, thuê mặt bằng; chính sách về visa, xuất nhập cảnh, nhà ở đối với đội ngũ chuyên gia; chính sách về lao động, cung cấp nguồn nhân lực;…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ và kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các ngành, lĩnh vực công nghệ cao. Tất cả các ngành, lĩnh vực công nghệ cao Việt Nam đều có ưu tiên, ưu đãi và sửa chữa máy bay là ngành công nghệ cao nên có các ưu tiên, ưu đãi.

Hiện nay tỉnh Quảng Ninh và Sun Group đã xây dựng các dự án nhà ở, có thể đáp ứng nhu cầu cho các chuyên gia khi sang Việt Nam làm việc.

Trên tinh thần này, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Tập đoàn Haeco hoàn tất các thủ tục đầu tư tại Vân Đồn; mong muốn Tập đoàn quan tâm đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ bởi người lao động Việt Nam có đủ khả năng đảm nhận và thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực công nghệ cao.

Đồng thời, Phó thủ tướng cũng đề nghị ông Richard Sell tiếp tục có các hoạt động thiết thực thúc đẩy hoạt động hợp tác đầu tư khác trên các lĩnh vực mà Tập đoàn có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định: Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tập đoàn Swire và các tập đoàn thành viên, trong đó có Haeco đầu tư, kinh doanh và hợp tác làm ăn lâu dài, hiệu quả tại Việt Nam.

Haeco hoạt động tại châu Á - Thái Bình Dương, Bắc Mỹ và châu Âu, phục vụ các hãng hàng không và nhà sản xuất toàn cầu, bao gồm 16 công ty thành viên, có 28 nhà chứa máy bay, cung cấp dịch vụ cho hơn 300 hãng hàng không với hơn 16.000 nhân viên.