Tập đoàn được giao làm nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 thu gần 2.600 tỷ mỗi ngày

Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) mới đây đã tổ chức buổi họp giao ban định kỳ để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 2/2025 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ tháng 3/2025. Các chỉ tiêu tài chính đều hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 6% đến 2,1 lần. Doanh thu toàn tập đoàn tháng 2 đạt 77.938 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước đạt 10.656 tỷ đồng.

Tính chung 2 tháng đầu năm, PVN ghi nhận doanh thu thuần đạt 152.977 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với cùng kỳ 2024. Ước tính bình quân mỗi ngày, PVN thu gần 2.600 tỷ đồng . Giá trị nộp ngân sách Nhà nước 20.950 tỷ đồng. Giá trị đầu tư lũy kế đạt 5.121 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2024.

Với nhịp độ sản xuất an toàn trong tháng 2, tập đoàn có 4 chỉ tiêu bằng/tăng trưởng so với tháng trước. Nổi bật là sản xuất điện tăng 12,6%, xăng dầu (không bao gồm NSRP), NPK, condensate cũng đều có sự tăng trưởng. Petrovietnam cũng đạt 5 chỉ tiêu bằng/tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2024, bao gồm khai thác dầu nước ngoài; điện; Urea Phú Mỹ; NPK; condensate.

Một số hoạt động lớn trong tháng là Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Thái Bình 2 đã cán mốc sản lượng 10 tỷ kWh sau gần 2 năm được trưng dụng phát điện; thúc đẩy Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau thành một trung tâm công nghiệp - năng lượng trọng điểm; đồng thời tăng tốc triển khai dự án trọng điểm Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn, NMNĐ Long Phú 1.

PVN cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là 2 đơn vị được Thủ tướng Chính phủ giao làm chủ đầu tư các dự án nhà máy điện hạt nhân tại cuộc họp Ban chỉ đạo ngày 4/2. Trong đó, PVN sẽ làm chủ đầu tư nhà máy Ninh Thuận 2. Cụ thể, 2 tập đoàn sẽ đàm phán với các đối tác nước ngoài để thực hiện dự án và phải có đối tác dự phòng để sẵn sàng trong mọi tình huống. Trên cơ sở này, chủ đầu tư xác định quy mô, công suất, tổng mức đầu tư nhà máy. Sau đó, cấp thẩm quyền sẽ xem xét, quyết định.

PVN là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên ngoài ngân hàng, có quy mô tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Cuối năm ngoái, PVN đã chính thức chuyển đổi từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam, hướng đến mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước trên 8% năm 2025 và mức 2 con số cho giai đoạn tiếp theo.