Tập đoàn Danh Khôi phát huy thế mạnh từ việc bắt tay đối tác Nhật

Chiến lược của Tập đoàn Danh Khôi phù hợp tiêu chí đối tác Nhật

Năm 2018, Tập đoàn Danh Khôi được biết đến là một doanh nghiệp bất động sản uy tín có hệ thống phân phối quy mô, rộng khắp cả nước với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và đầy nhiệt huyết. Các sản phẩm do Tập đoàn Danh Khôi phân phối đều nhanh chóng được tiêu thụ trong thời gian ngắn nhất.

Với chiến lược phát triển bài bản và tiềm lực vững mạnh, Tập đoàn Danh Khôi nhanh chóng lọt vào mắt xanh các nhà đầu tư Nhật Bản bởi rất phù hợp với tiêu chí mà họ đang tìm kiếm ở thị trường Việt Nam. Ngoài ra, họ đặc biệt quan tâm đến các nhân sự chủ chốt – những người đã đặt trọn tâm huyết tạo ra giá trị bền vững cho tập đoàn.

Sau quá trình dài quan sát và âm thầm tìm hiểu, các tập đoàn Anabuki, Sanei, G-7 Holdings đã chính thức tiếp cận Tập đoàn Danh Khôi. Trong nửa đầu năm 2018, Sanei Architecture Planning - một trong những tập đoàn lớn của Nhật Bản đã trở thành đối tác chiến lược và G-7 Holdings INC trở thành cổ đông quan trọng. Không lâu sau đó, đơn vị quản lý, vận hành dự án chuyên nghiệp Anabuki cũng trở thành đối tác chiến lược của tập đoàn Danh Khôi.

Tập đoàn Danh Khôi vươn ra quốc tế, thu hút đầu tư Nhật Bản

Sau khi bắt tay cùng các đối tác Nhật, Tập đoàn Danh Khôi chuyển mình mạnh mẽ trở thành một trong những nhà phát triển bất động sản uy tín và đạt nhiều thành tựu đáng kể.

Năm 2019, Tập đoàn Danh Khôi đã được vinh danh chiến thắng ở hạng mục "Emerging Developer of The Year" (Nhà phát triển nổi bật của năm) tại lễ trao giải thưởng bất động sản quốc tế Japan International Property Awards 2019 (JIPA). Cũng trong năm 2019, Tập đoàn Danh Khôi chính thức khai trương văn phòng đại diện tại Tokyo với mục tiêu chính là vươn mình ra quốc tế, quảng bá và thu hút đầu tư Nhật Bản về phát triển các dự án tại Việt Nam.

Mới đây, Tập đoàn Danh Khôi hợp tác cùng đơn vị thiết kế kiến trúc danh tiếng Nhật Bản Kume Design Asia để phát triển dự án Khu đô thị Takashi Ocean Suite Kỳ Co mang đậm phong cách Nhật trong từng nét kiến trúc tinh tế, đặc trưng của đất nước mặt trời mọc. Khu đô thị tọa lạc trên cung đường ven biển nhiều tiềm năng phát triển tại Quy Nhơn, sẽ trở thành tâm điểm giải trí sôi động ngay bên bán đảo Phương Mai.

Đại diện Tập đoàn Danh Khôi nhận giải tại lễ trao giải thưởng bất động sản quốc tế Japan International Property Awards 2019 (JIPA)

Với 15 năm kinh nghiệm, Tập đoàn Danh Khôi kiến tạo các sản phẩm mang lại giá trị gia tăng bền vững cho khách hàng với các dự án nghỉ dưỡng, căn hộ cao cấp tại tâm điểm các đô thị lớn và các thành phố du lịch biển như Khu đô thị biển Kỳ Co Gateway, The Aston Luxury Residence, The Royal Boutique Hotel & Condo Đà Nẵng, Aria Vũng Tàu, Aria Đà Nẵng Hotel & Resort, Takashi Ocean Suite Kỳ Co tại Quy Nhơn...

Tập đoàn Danh Khôi sở hữu các quỹ đất sạch lớn

Từ năm 2020, Tập đoàn Danh Khôi lại liên tục có những thương vụ mua bán - sáp nhập hàng chục nghìn tỷ với hàng loạt các dự án thành công.

Việc tập trung vào những tỉnh thành có quy hoạch tổng thể đồng bộ, bền vững và hạ tầng giao thông đô thị hoàn chỉnh giúp cho quỹ đất Tập đoàn Danh Khôi phát triển có tiềm năng khai thác tốt, khả năng tối ưu hiệu quả kinh doanh ở mọi loại hình.

Tính đến tháng 6/2021, tổng quỹ đất đã đầu tư phát triển của Tập đoàn Danh Khôi lên tới 1.500 ha tại 9 tỉnh thành khắp cả nước tập trung ở các khu vực TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phan Thiết và Long An, Đà Nẵng, Bình Định...

Trong bối cảnh quỹ đất mới ngày càng hạn hẹp, việc sở hữu quỹ đất vàng cùng pháp lý minh bạch và nền tảng hợp tác toàn diện với các đối tác uy tín đến từ Nhật Bản giúp các dự án Tập đoàn Danh Khôi phát triển được tin tưởng sẽ gặt hái nhiều thành công. Điều này càng khẳng định vị thế và uy tín của thương hiệu Danh Khôi trên thị trường bất động sản Việt Nam.