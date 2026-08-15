Tập đoàn Đan Mạch đang hoạt động ở 80 quốc gia vừa khởi xướng một chương trình ý nghĩa ở TP.HCM

TP.HCM trở thành thành phố đầu tiên tại Việt Nam và là thành phố thứ 57 trên thế giới tham gia mạng lưới Cities for Better Health của Novo Nordisk.

Novo Nordisk Việt Nam cùng Sở Y tế TPHCM, Sở Giáo dục & Đào tạo TPHCM ký Biên bản ghi nhớ hợp tác chương trình Thành phố vì sức khỏe thế hệ tương lai.

Ngày 14/8, tại TP.HCM, Novo Nordisk Việt Nam cùng Sở Y tế TP.HCM và Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM ký Biên bản ghi nhớ hợp tác chương trình Cities for Better Health, dưới sự chứng kiến và ủng hộ của Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và lãnh đạo TP.HCM.

Sự kiện đánh dấu TP.HCM trở thành thành phố đầu tiên của Việt Nam tham gia mạng lưới này, đồng thời là thành phố thứ 57 trên toàn cầu.

Cities for Better Health là sáng kiến của Novo Nordisk, hướng tới thúc đẩy phòng ngừa bệnh tật, nâng cao hiểu biết về sức khỏe và xây dựng các cộng đồng khỏe mạnh hơn. Mạng lưới hợp tác với các thành phố, cơ sở nghiên cứu và cộng đồng nhằm thúc đẩy cơ hội tiếp cận chế độ ăn uống lành mạnh và lối sống năng động, đặc biệt đối với trẻ em tại những cộng đồng chưa được quan tâm đầy đủ.

Trong khuôn khổ hợp tác giai đoạn 2026-2029, chương trình tại TP.HCM hướng tới việc xây dựng các trường học nâng cao sức khỏe, góp phần phòng ngừa thừa cân, béo phì ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Theo kết quả điều tra của Viện Dinh dưỡng Quốc gia giai đoạn 2019-2020, tỷ lệ thừa cân và béo phì ở trẻ em trong độ tuổi đi học từ 5-19 tuổi tại Việt Nam tăng từ 8,5% năm 2010 lên 19% năm 2020. Tỷ lệ béo phì ở khu vực thành thị ở mức 26,8%, cao hơn mức 18,3% tại khu vực nông thôn và 6,9% ở miền núi.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 19,5% dân số Việt Nam, tương đương 20 triệu người, đang sống chung với thừa cân - béo phì (BMI >= 25 kg/m2).

Bốn hướng hợp tác

Chương trình tại TP.HCM sẽ tập trung vào bốn mục tiêu chính.

Thứ nhất là tăng cường phòng, chống bệnh tật và nâng cao sức khỏe, thông qua các sáng kiến phòng ngừa và nâng cao sức khỏe dựa trên bằng chứng, hướng tới lối sống lành mạnh hơn và giảm nguy cơ béo phì cùng các bệnh không lây nhiễm liên quan.

Thứ hai là nâng cao hiểu biết về sức khỏe trong môi trường học đường và cộng đồng. Chương trình hỗ trợ các hoạt động giáo dục sức khỏe, tích hợp nội dung giáo dục phù hợp trong chương trình giáo dục theo quy định, đồng thời bồi dưỡng, tập huấn giáo viên về phòng ngừa béo phì và hình thành hành vi lành mạnh cho trẻ em, học sinh.

Thứ ba là hỗ trợ vai trò của trường học và cơ sở y tế trong phòng ngừa và can thiệp sớm. Chương trình xem xét các cơ hội tăng cường năng lực của dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu trong phòng ngừa, phát hiện sớm và quản lý béo phì cùng các nguy cơ sức khỏe liên quan, phù hợp với các ưu tiên y tế quốc gia và của TP.HCM.

Cuối cùng là tận dụng chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo để hỗ trợ phòng ngừa. Các hoạt động bao gồm khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng công cụ số, giải pháp đổi mới sáng tạo và cách tiếp cận dựa trên dữ liệu trong giáo dục sức khỏe, truyền thông thay đổi hành vi, phòng ngừa bệnh tật và củng cố hệ thống. Việc ứng dụng công nghệ cũng hướng tới phục vụ giáo dục sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, quản lý sức khỏe học đường, phù hợp với chương trình chuyển đổi số của TP.HCM và định hướng chuyển đổi số của ngành giáo dục.

Bà Lina Gandløse Hansen, Đại sứ được bổ nhiệm của Đan Mạch tại Việt Nam

Theo bà Lina Gandløse Hansen, Đại sứ được bổ nhiệm của Đan Mạch tại Việt Nam, vấn đề thừa cân, béo phì ở trẻ em cần sự phối hợp của nhiều ngành, kết hợp kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương với chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế.

“Tôi rất vui mừng chứng kiến các đối tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục và doanh nghiệp cùng các chuyên gia xây dựng những giải pháp bền vững, thiết thực và phù hợp với điều kiện địa phương, góp phần nâng cao sức khỏe cho trẻ em, gia đình và cộng đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh thông qua hợp tác này”, bà Lina Gandløse Hansen chia sẻ.

Bà cho rằng đây cũng là một minh chứng cho mối quan hệ đối tác giữa Đan Mạch và Việt Nam nhằm hướng tới một tương lai khỏe mạnh và bền vững hơn.

Bà Sule Erdim Ersoy, Tổng Giám đốc Novo Nordisk Việt Nam, cho biết quản lý béo phì cần cách tiếp cận toàn diện, kết hợp phòng ngừa, phát hiện sớm, nâng cao kiến thức về sức khỏe và hỗ trợ điều trị phù hợp.

Theo bà, trong khuôn khổ Cities for Better Health, Novo Nordisk sẽ hợp tác với chính quyền TP.HCM, hệ thống giáo dục, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và các đối tác cộng đồng để thúc đẩy các giải pháp y tế công cộng bền vững. Quản lý béo phì tại trường học được xác định là một trong những trụ cột của chương trình, nhằm giúp trẻ em và thanh thiếu niên hình thành thói quen lành mạnh từ sớm.

Chương trình được triển khai trong bối cảnh mục tiêu “Phòng, chống bệnh không lây nhiễm; bệnh tật phổ biến lứa tuổi học đường và bảo đảm dinh dưỡng hợp lý” được đặt ra trong Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030 do Bộ Y tế ban hành.

Bà Sule Erdim Ersoy, Tổng Giám đốc Novo Nordisk Việt Nam

Từ Cities Changing Diabetes đến Cities for Better Health

Cities for Better Health được thành lập từ năm 2014 với tên gọi Cities Changing Diabetes. Đến năm 2024, chương trình đổi tên thành Cities for Better Health khi mở rộng trọng tâm sang phòng ngừa các bệnh mạn tính tại đô thị.

Theo thông tin từ chương trình, đến nay mạng lưới đã có mặt tại 56 thành phố trên thế giới, kết nối với hơn 300 đối tác toàn cầu và địa phương để triển khai các hoạt động phù hợp với nhu cầu của từng địa phương.

Với việc TP.HCM gia nhập, Việt Nam trở thành quốc gia tiếp theo tham gia mạng lưới này.