Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đồng loạt khánh thành, khởi công 6 công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh

Chuỗi sự kiện của Tập đoàn Vingroup nằm trong chương trình Lễ Khánh thành và Khởi công các dự án, công trình chào mừng 80 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/2025).

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia có tổng diện tích hơn 900.000 m2, được định vị trở thành tố hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong Top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới. Trái tim của tổ hợp là toà nhà triển lãm Kim Quy – công trình mang tính biểu tượng với mái vòm thép khổng lồ nặng 24.000 tấn, cao 56m, mô phỏng hình ảnh Thần Kim Quy – huyền linh gắn với truyền thuyết mảnh đất di sản Cổ Loa. Với diện tích khoảng 130.000 m2, nhà triển lãm Kim Quy được thiết kế với 9 đại sảnh và 1 sảnh lớn trung tâm, là không gian lý tưởng để tổ chức các triển lãm chuyên đề và sự kiện quy mô lớn, với hệ thống sảnh đa dạng và diện tích được tối ưu cho đa dạng loại hình trưng bày.

Hệ sinh thái triển lãm còn bao gồm trung tâm triển lãm thường xuyên (khối A); 4 sân triển lãm ngoài trời (Đông - Tây – Nam – Bắc); Trung tâm Hội nghị đẳng cấp quốc tế lớn nhất Việt Nam - VinPalace Cổ Loa quy mô 16.800 m, 12 sảnh tiệc và hội nghị với sức chứa khác nhau từ hàng trăm đến hơn 5.000 người. Bên cạnh đó là các khu phụ trợ triển lãm như công viên cây xanh và hồ điều hòa; khu ẩm thực hơn 3.000 m2; bãi đỗ xe hơn 18 ha, sức chứa hơn 10.000 chỗ…

Sau thời gian thi công thần tốc gần 10 tháng, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đã được chính thức khánh thành, sẵn sàng cho sự kiện trọng đại của dân tộc nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh: Triển lãm thành tựu Đất nước với chủ đề: 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Điểm cầu thứ hai là Lễ Khánh thành Công trình xây dựng cầu Máy Chai (cầu Hoàng Gia) và đường dẫn hai bên đầu cầu thuộc Dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên (Vinhomes Royal Island) — Hải Phòng. Với chiều dài gần 2,2 km, rộng 21 m với 4 làn xe, cây cầu có điểm đầu nằm trên đảo Vũ Yên, điểm cuối giao với đường Lê Thánh Tông, rút ngắn thời gian di chuyển từ đảo đến trung tâm thành phố trong chưa đầy 5 phút di chuyển.

Bên cạnh việc thông đường, cầu Hoàng Gia còn là biểu tượng mới của Hải Phòng với thiết kế đặc biệt: 2 tháp đầu cầu tạo hình vòm cong vừa gợi hình ảnh chim tung cánh bay cao, vừa tạo "Cửa Thế Giới" (World Gateway Bridge) như lời mời chào thân thiện với các cơ hội đầu tư – kinh doanh đột phá bậc nhất khu vực.

Điểm cầu thứ ba là sự kiện khởi công sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế tại Quang Hanh, Quảng Ninh, quy mô khoảng 100ha. Điểm độc đáo của sân là các tuyến hố được thiết kế bám theo địa hình thung lũng dốc, nằm giữa rừng tự nhiên, vừa có tầm nhìn hướng rừng, vừa nhìn trực tiếp ra vịnh Hạ Long, mang đến cảm hứng chinh phục đặc biệt cho người chơi, do nhà thiết kế đương đại nổi tiếng về triết lý bảo tồn thiên nhiên nguyên bản Dourgh Carrick tư vấn. Khi đi vào vận hành, Dự án sẽ góp phần nâng tầm vị thế của Quảng Ninh trong lĩnh vực du lịch và thể thao.

Điểm cầu thứ 4 là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes khởi công tại Vũng Áng, Hà Tĩnh. Dự án tọa lạc tại lô CN4, CN5 khu kinh tế Vũng Áng, quy mô gần 965 ha - lớn bậc nhất khu vực với hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ gồm nhà xưởng, cảng, logistic... Trong tương lai, đây sẽ là bến đỗ của các doanh nghiệp hàng đầu quốc gia và khu vực trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, logistics, xuất khẩu..., góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, đồng thời tạo động lực cho các doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới mạnh mẽ.

Tiếp đến là điểm cầu thứ 5 - Tây Ninh với việc khởi công dự án khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây quy mô khoảng 1.089,6 ha. Dự án sẽ được phát triển theo mô hình đô thị sinh thái – thông minh – bền vững, với đầy đủ hệ sinh thái giáo dục, thương mại, y tế.... và sẽ là dự án đô thị quy mô hàng đầu trên địa bàn trong tương lai.

Điểm cầu thứ 6 là Lễ khởi công Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước), tỉnh Đồng Nai. Tuyến cao tốc có tổng chiều dài khoảng 124,13 km (đoạn qua Đắk Nông dài 23,1 km, đoạn qua Bình Phước dài 101,03 km) quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe. Dự án có ý nghĩa chiến lược trong việc kết nối Tây Nguyên với Đông Nam Bộ, đặc biệt là kết nối các tỉnh Đắk Nông, Bình Phước với TPHCM, góp phần khai thác tiềm năng kinh tế của khu vực, tạo động lực phát triển mới cho hai vùng kinh tế trọng điểm.

Với việc đồng loạt khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình hạ tầng mang tầm vóc quốc gia, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, giao thông, công nghiệp, đô thị và du lịch tại 6 tỉnh thành lớn trên cả nước - Vingroup đã minh chứng cho vai trò tiền phong kiến tạo nội lực Việt Nam của khối doanh nghiệp tư nhân, trong hành trình 80 năm xây dựng, đổi mới và vươn tầm thế giới của dân tộc.



