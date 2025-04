Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam bị tấn công mã độc tống tiền?

Trên một số diễn đàn và website bảo mật quốc tế bất ngờ xuất hiện thông tin Tập đoàn CMC (CMC Corp – mã CMG) trở thành nạn nhân của ransomware (mã độc tống tiền) do nhóm Crypto24 thực hiện vào ngày 12/4. Theo trang Hookphish, có khoảng 2 TB dữ liệu bị khống chế, gồm dữ liệu token, dữ liệu trang web...

Ransomware là tên gọi chung của các loại phần mềm độc hại được sử dụng để mã hóa dữ liệu của nạn nhân nhằm đòi tiền chuộc. Dữ liệu bị mã hóa hầu như không có biện pháp kỹ thuật để khắc phục. Do đó, doanh nghiệp, tổ chức cần sao lưu thường xuyên, trong trường hợp hệ thống bị tấn công có thể dùng dữ liệu được lưu ở nơi khác để khôi phục, chỉ bị mất một chu kỳ cập nhật mới nhất.

Trên thế giới, nhiều vụ tấn công ransomware gây hậu quả nghiêm trọng, như trường hợp của TSMC, Boeing, Royal Mail, Colonial Pipeline,... Tại Việt Nam, trước CMC, nhiều tổ chức, doanh nghiệp cũng gặp sự cố ransomware như VNDirect, PV Oil,…

Đáng chú ý, CMC là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam trong phòng chống Ransomware với sản phẩm CMC Crypto SHIELD - được giới thiệu là giải pháp phòng chống mã hóa dữ liệu giúp doanh nghiệp bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu, hỗ trợ khắc phục sự cố khách hàng nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Theo báo cáo của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, có 46,15% cơ quan, doanh nghiệp cho biết từng bị tấn công mạng ít nhất một lần năm qua, trong đó 6,77% thường xuyên bị tấn công. Còn theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an, chỉ tính riêng các đơn vị trọng yếu đã có hơn 74.000 cảnh báo tấn công mạng, trong đó có 83 chiến dịch tấn công có chủ đích APT.