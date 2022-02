Tập đoàn Ấn Độ khảo sát dự án dược phẩm 500 triệu USD ở Thanh Hóa

Đoàn công tác của các nhà đầu tư Ấn Độ có Đại diện lãnh đạo các Công ty: SMS Pharmaceuticals LTD; Sri Avantika Contractor Ltd; Công ty TNHH Leaps and Bounds Consulting và CTCP Tập đoàn Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Đại An ngày 13/2 vừa có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn công tác Ấn Độ cho biết, đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy 1 tháng, các nhà đầu tư Ấn Độ và CTCP Tập đoàn Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Đại An quay trở lại Thanh Hóa để tìm hiểu về khả năng đầu tư dự án khu công nghiệp dược phẩm.

Sau thời gian làm việc, khảo sát tại các địa phương, Thanh Hóa trở thành một trong 2 địa phương đang được các nhà đầu tư Ấn Độ lựa chọn kỹ lưỡng để đầu tư dự án “Công viên Dược phẩm”.

Đây là khu công nghiệp chuyên biệt trong lĩnh vực dược phẩm, hướng tới việc thu hút các công ty dược phẩm toàn cầu kết nối, thiết lập cơ sở sản xuất, nâng cao khả năng tự chủ về dược phẩm, đưa Việt Nam lên bản đồ dược phẩm thế giới.

Dự án có mức đầu tư ban đầu khoảng 500 triệu USD; doanh thu xuất khẩu dự kiến đạt khoảng 3 tỷ USD mỗi năm và tạo việc làm cho 50 nghìn lao động trực tiếp và 200 nghìn lao động gián tiếp.

Các nhà đầu tư Ấn Độ cho hay, nếu thành công, dự án “Công viên Dược phẩm” sẽ là đòn bẩy để Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển, sản xuất dược phẩm hàng đầu khu vực Đông Nam Á và thế giới. Dự án khu công nghiệp dược phẩm có quy mô khoảng 1.006 ha, giai đoạn 1 quy mô khoảng 500 – 600 ha.

Các nhà đầu tư đã đi khảo sát, tìm hiểu thực địa đầu tư dự án tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.