Tập đoàn 3,2 triệu tỷ đồng đứng sau Maersk thâu tóm cổ phần cảng container rộng 20 ha ở TP.HCM từ tay người Nhật

Thương vụ liên quan đến một cảng container gần 30 năm tuổi tại TP.HCM, nơi đối tác Việt Nam từng mất 6 năm đàm phán mua thêm cổ phần nhưng vẫn chưa thành công.

Ngày 15/10/2026, A.P. Moller Capital, công ty quản lý quỹ đầu tư thuộc hệ sinh thái A.P. Moller của Đan Mạch, thông báo đã ký thỏa thuận mua 100% Portek International từ tập đoàn Mitsui & Co. của Nhật Bản. Giá trị thương vụ chưa được công bố.

A.P. Moller cũng là tập đoàn mẹ của Maersk, một trong những hãng vận tải container lớn nhất thế giới. Cuối năm 2025, tập đoàn có tổng tài sản khoảng 121 tỷ USD, tương đương 3,2 triệu tỷ đồng.

Đáng chú ý, thương vụ này có liên quan đến Cảng container quốc tế Việt Nam (VICT) tại khu vực Tân Thuận, Quận 7 cũ, TP.HCM.

Theo chuyên trang hàng hải Mỹ The Maritime Executive, Portek đang gián tiếp nắm cổ phần tại đơn vị khai thác cảng VICT. Cụ thể, Portek sở hữu 49% vốn Mitorient Holding, công ty tham gia liên doanh khai thác cảng tại Việt Nam.

Cảng VICT được vận hành bởi Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp vận số 1 (FLDC), với hai bên góp vốn là Mitorient của Singapore và Tổng công ty cổ phần Đường sông Miền Nam (SOWATCO) của Việt Nam. Theo cơ cấu sở hữu được công bố trước đây, Mitorient nắm 63%, còn SOWATCO sở hữu 37%.

Đáng chú ý, tháng 3/2026, SOWATCO thông qua kế hoạch chi không quá 227 tỷ đồng để mua thêm 33% vốn FLDC từ đối tác Singapore, qua đó dự kiến nâng sở hữu lên 70% và nắm quyền chi phối cảng.

Tuy nhiên, tại đại hội cổ đông tháng 4/2026, lãnh đạo SOWATCO cho biết hai bên đã đàm phán suốt 6 năm nhưng chưa hoàn tất do chưa thống nhất được các điều kiện chuyển nhượng. Hiện chưa có thông tin xác nhận giao dịch này đã hoàn tất.

VICT đi vào hoạt động từ năm 1998, được biết đến là cảng container chuyên dụng đầu tiên của Việt Nam. Cảng nằm sát Khu chế xuất Tân Thuận, có tổng diện tích khoảng 20 ha, cầu cảng dài 678 m và công suất thiết kế 600.000 TEU mỗi năm.

Về phía Portek, công ty từng là tâm điểm của cuộc cạnh tranh thâu tóm năm 2011. Khi đó, Mitsui chào mua với giá khoảng 221 triệu đô la Singapore, cao hơn 17% so với đối thủ Philippines ICTSI, trước khi giành quyền kiểm soát công ty.

Sau 15 năm, tập đoàn Nhật Bản tiếp tục ký thỏa thuận chuyển nhượng Portek cho phía Đan Mạch. Hiện Portek có lợi ích tại 7 cảng thuộc 6 quốc gia, với khoảng 1.400 nhân viên. Hệ thống này xử lý khoảng 7 triệu tấn hàng rời, 700.000 container và 90.000 ô tô mỗi năm.

Phát biểu về thương vụ, ông Semih Gökmen, lãnh đạo A.P. Moller Capital, cho biết Portek phù hợp với chiến lược đầu tư của quỹ nhờ mạng lưới cảng biển trải rộng trên ba châu lục. Ông kỳ vọng kinh nghiệm trong lĩnh vực cảng biển và logistics sẽ giúp Portek tiếp tục phát triển.

Thương vụ mua Portek hiện vẫn chờ các chấp thuận cần thiết từ cơ quan quản lý và các bên liên quan trước khi hoàn tất.