Tạp chí Mỹ đánh giá 1 phố cổ rộng 64km2 ở Việt Nam "tốt nhất thế giới", nửa năm 2025 hút 1,5 triệu lượt khách, thu hơn 3000 tỷ đồng

Phố cổ Hội An, thuộc tỉnh Quảng Nam, gần thành phố Đà Nẵng, vừa được tạp chí du lịch uy tín thế giới Travel + Leisure vinh danh trong "Giải thưởng Tốt nhất Thế giới" năm 2025. Với vị trí thứ 6 trong danh sách 25 thành phố đẳng cấp hàng đầu thế giới, Hội An đạt 91/100 điểm, vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng toàn cầu. Tạp chí này ca ngợi Hội An nhờ khung cảnh độc đáo, hệ thống kênh rạch chằng chịt, và kiến trúc đặc trưng phản ánh sự giao thoa văn hóa giữa bản sắc địa phương và các nền văn hóa Nhật Bản, Trung Quốc.

Năm 2024, Hội An cũng từng được Travel + Leisure xếp hạng thứ 4 trong danh sách 25 thành phố đẹp nhất thế giới năm 2024. Phố cổ được mô tả là "vừa lãng mạn vừa sống động" – một sự kết hợp hiếm có. Những giải thưởng này khẳng định vị thế của Hội An như một điểm đến không thể bỏ qua trên bản đồ du lịch quốc tế.

Với diện tích chỉ 64 km², Hội An mang đến trải nghiệm du lịch đa dạng và phong phú. Thành phố không chỉ nổi bật với phố cổ lung linh về đêm mà còn sở hữu hệ sinh thái độc đáo gồm sông ngòi, đồng ruộng, và những bãi biển tuyệt đẹp như An Bàng và Cửa Đại. Các hoạt động như tắm biển, nghỉ dưỡng, hay khám phá các cửa hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống đều thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Theo báo cáo của Thành ủy Hội An, trong 6 tháng đầu năm 2025, thành phố đón khoảng 2,8 triệu lượt khách, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, 1,5 triệu lượt khách quốc tế đã mua vé tham quan các điểm du lịch, đóng góp vào doanh thu ước tính 3.163 tỷ đồng, tăng 41,3%. Con số ấn tượng này minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của phố cổ Hội An.



Nằm bên dòng sông Hoài hiền hòa, phố cổ Hội An là một trong những điểm đến mang đậm dấu ấn lịch sử và bản sắc văn hóa độc đáo bậc nhất Việt Nam. Trải qua hàng trăm năm biến thiên, Hội An vẫn giữ nguyên vẻ đẹp mộc mạc, cổ kính và trầm mặc, khiến bất cứ ai một lần ghé thăm cũng khó lòng quên được.

Chùa Cầu - Biểu tượng trầm mặc của Hội An

Nhắc đến Hội An, không thể không nhắc tới Chùa Cầu – công trình kiến trúc hơn 400 năm tuổi được xem là biểu tượng của phố cổ. Chùa Cầu được người Nhật xây dựng vào đầu thế kỷ 17, nối liền hai tuyến phố Nguyễn Thị Minh Khai và Trần Phú.

Điểm đặc biệt của Chùa Cầu không chỉ nằm ở kiến trúc mái vòm độc đáo phủ đầy rêu phong, mà còn ở ý nghĩa tâm linh và phong thủy. Bên trong chùa là nơi thờ Bắc Đế Trấn Võ – vị thần bảo hộ vùng đất và con người nơi đây khỏi thiên tai. Dưới ánh đèn vàng hắt lên từ các ngọn đèn lồng, Chùa Cầu hiện lên như một bức tranh thủy mặc giữa lòng phố cổ.

Sông Hoài - Dòng chảy ký ức đầy thơ mộng

Nằm uốn lượn qua lòng phố cổ, sông Hoài là nhánh nhỏ của sông Thu Bồn, gắn liền với đời sống và tâm hồn người Hội An. Vào ban ngày, du khách có thể thả bộ bên bờ sông, ngắm nhìn những chiếc ghe gỗ nhỏ lững lờ trôi, những quán cà phê cổ kính và nhịp sống chậm rãi của người dân địa phương.

Đặc biệt, khi đêm xuống, sông Hoài bừng sáng với hàng nghìn chiếc đèn lồng lung linh đủ màu sắc. Hoạt động thả hoa đăng trên sông không chỉ là trải nghiệm du lịch hấp dẫn mà còn là một nét văn hóa độc đáo, mang ý nghĩa cầu may mắn, bình an và hạnh phúc.

Phố cổ – Nơi lưu giữ linh hồn kiến trúc Á Đông

Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới từ năm 1999 nhờ giá trị nổi bật về kiến trúc và quy hoạch đô thị. Nơi đây lưu giữ hàng trăm ngôi nhà cổ có tuổi đời từ vài chục đến vài trăm năm, với lối kiến trúc pha trộn tinh tế giữa Việt – Hoa – Nhật – Pháp. Những ngôi nhà lợp mái ngói âm dương, tường sơn vàng, cửa gỗ sơn son, kết hợp cùng giàn hoa giấy rực rỡ đã tạo nên một diện mạo vừa gần gũi, vừa thi vị.

Du khách có thể dễ dàng bắt gặp những cái tên như Nhà cổ Tấn Ký, Nhà cổ Đức An, hay Hội quán Phúc Kiến – nơi cộng đồng người Hoa thờ cúng và tụ họp, vẫn được bảo tồn nguyên vẹn như một phần hồn cốt của phố cổ.

Biển An Bàng - Bờ biển hoang sơ, yên bình bên phố cổ

Chỉ cách trung tâm phố cổ khoảng 4km, biển An Bàng là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ và thư giãn sau khi dạo phố. Trái ngược với nhịp sống cổ kính, tĩnh lặng trong khu phố cổ, An Bàng mang đến làn gió biển mát lành, bãi cát mịn, sóng vỗ êm đềm, đủ để làm dịu mọi giác quan.

Biển An Bàng từng lọt top những bãi biển đẹp nhất châu Á do CNN và TripAdvisor bình chọn, với ưu điểm ít bị thương mại hóa, giữ nguyên nét mộc mạc, trong lành. Các quán cà phê, nhà hàng ven biển đều có kiến trúc nhẹ nhàng, hòa mình vào thiên nhiên. Nơi đây là lựa chọn tuyệt vời cho những buổi sáng tĩnh lặng ngắm bình minh, hay những buổi chiều đạp xe từ phố cổ ra biển trong ánh hoàng hôn trải dài trên mặt nước.

Không giống những đô thị sôi động khác, Hội An mang đến cho du khách một cảm giác lắng đọng, chậm rãi. Ở đây, người ta không chỉ đi để ngắm mà còn để sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc: ngồi nhâm nhi cà phê bên bậu cửa gỗ, đạp xe xuyên qua những con hẻm nhỏ, thưởng thức những món ăn đặc sản như cao lầu, mì Quảng, hay đơn giản là lặng người trước hoàng hôn buông nhẹ trên dòng sông Hoài.

Với vẻ đẹp cổ kính, yên bình cùng những giá trị lịch sử – văn hóa được gìn giữ nguyên vẹn, Hội An xứng đáng là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á. Không chỉ thu hút du khách quốc tế, Hội An còn là nơi để người Việt tìm về cội nguồn, về với những giá trị bền vững và bình dị trong nhịp sống hiện đại nhiều biến động.

Ẩm thực Hội An là một điểm nhấn không thể bỏ qua. Những món đặc sản như cao lầu, cơm gà, và hải sản tươi sống mang đậm hương vị địa phương, khiến du khách không khỏi trầm trồ.

Ngoài ra, các trải nghiệm độc đáo như tham gia lớp học nấu ăn, làm nông dân trong một ngày, cưỡi trâu dạo quanh cánh đồng lúa, hay ngồi thuyền thúng len lỏi trong rừng dừa Bảy Mẫu mang đến cái nhìn chân thực về đời sống và văn hóa nơi đây.

Dù bạn đến Hội An lần đầu hay lần thứ bao nhiêu, nơi đây vẫn luôn mở lòng chào đón bằng vẻ đẹp rất riêng: trầm mặc, lặng lẽ nhưng đầy quyến rũ và sống động – như chính những con người đã tạo nên vùng đất di sản này.



Phố cổ Hội An, với vẻ đẹp lịch sử, văn hóa giao thoa, và những trải nghiệm du lịch độc đáo, xứng đáng là viên ngọc quý của du lịch Việt Nam. Sự công nhận từ Travel + Leisure cùng những con số tăng trưởng ấn tượng là minh chứng cho tiềm năng và sức hút của điểm đến này. Chỉ với 64 km², Hội An đã và đang chinh phục trái tim du khách toàn cầu, trở thành niềm tự hào của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

*Ảnh minh họa do AI tạo