Táo xanh hay táo đỏ đâu là sự lựa chọn tốt nhất cho cơ thể bạn?

Táo là loại trái cây phổ biến, được yêu thích không chỉ vì hương vị thơm ngon mà còn nhờ vào lợi ích dinh dưỡng vượt trội. Nhưng bạn có biết rằng màu sắc của táo không chỉ ảnh hưởng đến hương vị mà còn quyết định giá trị dinh dưỡng của chúng? Trong số các loại táo đỏ và táo xanh loại nào thực sự tốt nhất cho sức khỏe? Hãy cùng khám phá những điểm nổi bật về dinh dưỡng của từng loại táo để tìm ra câu trả lời.

1. Táo đỏ "Siêu thực phẩm" giàu dinh dưỡng



Táo đỏ chứa rất nhiều vitamin và nguyên tố vi lượng. Ảnh: Huete

Táo đỏ thường được đánh giá cao nhất về mặt dinh dưỡng. Một trong những lợi ích lớn của táo đỏ là hàm lượng vitamin C dồi dào. Ví dụ, giống táo Braeburn đỏ có thể chứa tới 35 mg vitamin C trên 100 gram, trong khi táo xanh Granny Smith chỉ có khoảng một phần ba lượng này. Vitamin C là một chất chống oxy hóa quan trọng, giúp tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa bệnh tật và bảo vệ làn da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường.

Không chỉ có vậy, táo đỏ còn giàu anthocyanin một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Anthocyanin không chỉ giúp táo có màu đỏ bắt mắt mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm bảo vệ mạch máu, ngăn ngừa lão hóa tế bào và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính liên quan đến căng thẳng oxy hóa. Chất này cũng có trong nhiều loại trái cây và rau củ màu đậm như việt quất, nho đen và bắp cải tím.

2. Táo xanh giàu chất xơ, ít đường

Táo xanh, chẳng hạn như giống Granny Smith, thường được biết đến với vị chua thanh mát. Táo xanh nổi bật với hàm lượng chất xơ cao, giúp hỗ trợ tiêu hóa và duy trì cân nặng lý tưởng. Với lượng đường thấp hơn so với các loại táo khác, táo xanh là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang thực hiện chế độ ăn kiêng hoặc kiểm soát lượng đường huyết.

Tuy nhiên, so với táo đỏ, táo xanh lại có hàm lượng vitamin C và các chất chống oxy hóa thấp hơn. Dù táo xanh có lợi cho tiêu hóa và giúp no lâu, nhưng về mặt dinh dưỡng tổng thể, nó vẫn không thể so sánh được với táo đỏ khi xét về hàm lượng vitamin và chất chống oxy hóa.

Ảnh: Huete

3. Loại táo nào tốt hơn?



Qua các so sánh trên, có thể thấy rằng táo đỏ và táo xanh có một số khác biệt nhất định về mặt dinh dưỡng, tuy nhiên, sự chênh lệch này không quá lớn. Xét về tổng thể, táo xanh có lợi cho sức khỏe hơn nhờ vào hàm lượng chất xơ cao và lượng đường thấp. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tăng cường các chất chống oxy hóa để bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại, táo đỏ là lựa chọn tốt hơn. Để có một chế độ dinh dưỡng cân bằng, cách tốt nhất là bạn nên kết hợp cả táo xanh và táo đỏ vào thực đơn hàng ngày của mình.