"Táo quân về vườn” Hiệp Gà: "Sẵn sàng đánh đổi để có vài phút trong Táo quân"

Hiệp Gà từng là cái tên quen thuộc trên sân khấu Táo quân nhưng hiện nay không còn được trao cơ hội nữa. Chắc hẳn anh biết lý do vì đâu chứ?

Tôi vẫn theo dõi Táo Quân từng đường đi nước bước. Đêm Giao thừa, nếu có đi diễn, tôi sẽ xem lại vào ngày hôm sau.

Nhớ lại nhiều hơn những năm 2009-2011 khi vẫn còn được đứng trên sân khấu Táo quân… Biết nói gì bây giờ? Tôi luôn có trong mình sự khát khao đúng nghĩa, hy vọng được quay trở lại, "thèm muốn" sân khấu ấy. Nếu đánh đổi rằng phải bỏ tất cả show diễn trong vài tháng để được có mặt lại sân khấu Táo quân - dù chỉ vài phút - tôi cũng sẵn sàng.

Tôi luôn trong tâm trạng khát khao, cảm giác vẫn rực lửa nhiệt huyết và hướng tới sân khấu đó. Tôi cố gắng tìm kiếm cơ hội được trở lại đó, được tiếp tục học hỏi các đàn anh chị. Bản thân từng trải qua nên tôi hiểu, đó không phải sân khấu có thể dùng tiền hay vật chất mua được mà phải bằng khả năng của chính mình, cộng thêm sự phù hợp và cơ hội.

Để có cơ hội, tôi luôn phải cố gắng từng ngày để làm tốt những vai trò khác, biết từ chối những tiểu phẩm, clip chưa phù hợp tố chất, hình ảnh mình hướng tới. Quan trọng nhất, là phải biết mình là ai, mình ở đâu và đang làm gì. Tôi biết chắc chắn khả năng nghệ thuật của mình còn đến đâu, có thể cố gắng đến đâu.

Vậy theo anh, anh cần "chuẩn bị" thế nào nếu muốn trở lại sân khấu đó?

Nhiều người hỏi tôi sao không làm nữa, nhưng tôi không thể đến cổng Đài để "ăn vạ": "Các anh ơi, cho em làm Táo với". Mình phải hiểu tố chất diễn xuất vẫn còn đó. Nếu có vai phù hợp, các anh sẽ nhớ đến mình. Tuy nhiên, trong lúc chờ cơ hội lại đến thì bản thân phải biết tự "update" lại cuộc sống cá nhân, sinh hoạt chỉn chu hơn. Chắc chắn phải như thế!

Có bao giờ anh thấy tiếc khi nhìn các đồng nghiệp cùng thời như Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý? Ở vị trí của anh khi xưa, xuất phát điểm cũng tốt như họ…

Tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại nhưng nói thật, tiếc là đương nhiên. Giá như lúc ấy mình làm thế này, mình không làm thế kia, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng đó không phải áp lực hay là điều khiến tôi trăn trở. Tôi tiếc vì khi cơ hội đến mà mình không thể phát huy để đẩy nó lên một tầm cao mới.

Tôi hay đón nhận sự so sánh của mọi người về tôi và các đồng nghiệp. Tuy nhiên, mọi chuyện xảy ra với mình đều do mình, phải đón nhận những chuyện ấy cũng là do mình, không thể trách ai cả. Nói không chạnh lòng là nói dối. Nhiều khi, tôi thấy xấu hổ và có chút tự ti. Nếu như mình cũng có căn hộ to đẹp thì sẽ thường xuyên mời bạn bè đến nhà, giống như anh Quang Tèo. Nhưng tôi lại ngại, không dám mời.

Dù vậy, sống mãi cũng thành quen. Tiếc nuối hay chạnh lòng cũng không thể làm gì khác. Tất cả là bài học trong cuộc sống và là động lực để mình cố gắng hơn.

Dù 2 năm ảnh hưởng của COVID-19, Hiệp Gà đều đặn với nghệ thuật

Còn công việc của anh dạo này như thế nào? Rời màn ảnh khá lâu như thế, không biết điều này có "làm khó" cuộc sống "gà trống nuôi con" của anh?

Nói thật là cuộc sống của tôi không quá giàu có, không có nhiều tài sản tích lũy chứ nói khó khăn thì chưa bao giờ. Vì tôi chỉ không xuất hiện trên truyền hình nhưng tại các sân khấu biểu diễn ở ngoài trời, diễn tỉnh, event,... Hiệp Gà vẫn là cái tên được bầu show yêu thích vì tính tôi thoải mái, dễ chịu, dễ giảm catse nên được lòng. (Cười lớn)

Tôi hay nói vui trên mạng xã hội là cố làm đi kiếm nồi bánh chưng chứ nhà tôi nhiều thịt, nhiều đỗ, nhân bánh chưng đủ cả, có thiếu gì đâu. Cũng rủng rỉnh để đáp ứng chi tiêu và mua sắm cho con cái. Những năm trước tôi đi diễn qua Giao thừa và về xông nhà luôn. Có năm nào không đi diễn đêm 30, các con còn ngạc nhiên: "Sao năm nay bố không đi?"

Nhưng nói thế nào thì những ngày lễ Tết một ông bố đơn thân cũng sẽ vất vả hơn bình thường chứ?

Người ta vẫn nói khi sống đơn thân thì đàn ông vất vả hơn, nhưng tôi may mắn khi gia đình có đến hai người phụ nữ. Con gái đang học lớp 11 biết lo toan cho bố từ đôi giày, đôi tất, quần áo đi làm, biết nấu ăn. Mẹ tôi thì quá tuyệt vời, biết con thích ăn cá kho là cho ăn cá kho cả tuần (Cười)

Tất nhiên, gia đình thiếu bàn tay người vợ cũng có những bất tiện, bởi con gái dù quan tâm bố đến mấy cũng không bằng người vợ. Con chuẩn bị 5 đôi tất thì 3 đôi lệch, quần áo gấp cũng lôm côm. Mẹ cũng không thể tỉ mỉ như vợ.

Anh vẫn mong muốn có một người phụ nữ bên cạnh?

Nếu đánh đổi việc có một người phụ nữ bên cạnh với cuộc sống độc thân hiện tại thì tôi thích hiện tại hơn. Tất nhiên, có cả hai sẽ trọn vẹn hơn nhưng không cân đối được thì mình phải chấp nhận. Tôi không cổ suý chuyện sống đơn thân. Không ai nên chọn cuộc sống đơn thân, đặc biệt là phụ nữ vì sẽ rất vất vả.

