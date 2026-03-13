Tạo hình "cô thư ký" của hot girl này khiến ai cũng phải sững sờ

Hot girl xinh đẹp hóa cô thư ký khiến anh em "gục ngã"

Các hot girl trên MXH luôn biết cách làm mới hình ảnh của mình để trở nên cuốn hút hơn trong mắt người xem. Từ phong cách năng động, cá tính cho đến dịu dàng, thanh lịch... mỗi lần xuất hiện đều là một lần khiến người theo dõi phải bất ngờ. Trong số đó, tạo hình "cô thư ký" từ lâu đã được xem là một trong những concept thời trang cực kỳ "được lòng" phái mạnh.

Không phải ngẫu nhiên mà hình tượng này thường xuyên xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang hay trên mạng xã hội. Bởi lẽ, sự kết hợp giữa nét thanh lịch của môi trường công sở và một chút quyến rũ tinh tế tạo nên sức hút rất riêng. Tuy vậy, không phải hot girl nào cũng có thể thể hiện thành công phong cách này, bởi nó đòi hỏi cả thần thái lẫn vóc dáng phù hợp.

Thế nhưng, cô nàng Thùy Linh Nguyễn lại làm được điều đó một cách khá ấn tượng. Trong bộ ảnh mới được đăng tải, cô nàng lựa chọn set đồ mang đậm phong cách "thư ký hiện đại", có áo sơ mi trắng khoác ngoài, kết hợp với trang phục đen ôm dáng cùng tất đen cá tính. Cách phối đồ tuy đơn giản nhưng lại tôn lên đường cong cơ thể một cách tinh tế.

Điểm khiến bộ ảnh trở nên nổi bật chính là cách hot girl này "mạnh tay" phá cúc vô cùng táo bạo. Hơn nữa, bối cảnh chụp vào ban đêm giữa khu phố sang trọng với ánh đèn lung linh cũng là điểm nhấn. Khi thì cô nàng ngồi bên vỉa hè tạo dáng đầy tự tin, lúc lại khéo léo khoe góc nghiêng cùng mái tóc dài bồng bềnh. Thần thái vừa quyến rũ vừa lạnh lùng như vậy, bảo sao không khiến người xem "cuốn mãi" chẳng rời.

Các "tổng tài" chắc chắn phải xếp hàng dài trước cô thư ký này

Ngay sau khi được đăng tải, loạt hình của Thùy Linh đã nhận về rất nhiều bình luận tích cực. Không ít người tỏ ra bất ngờ trước sự biến hóa của cô nàng trong concept lần này. Dưới phần bình luận, cư dân mạng liên tục để lại những lời khen dành cho nhan sắc cũng như phong cách của hot girl. Nhiều ý kiến cho rằng bộ ảnh mang lại cảm giác vừa sang chảnh vừa quyến rũ. Một số người thậm chí còn hài hước nhận xét rằng nếu muốn có một cô thư ký như vậy trong văn phòng, chắc chắn các "tổng tài" sẽ phải xếp hàng dài.

Bên cạnh đó, không ít người cũng đánh giá cao gu thời trang của Thùy Linh khi biết cách lựa chọn trang phục và bối cảnh phù hợp để tạo nên tổng thể hài hòa. Từ ánh sáng, góc chụp cho đến biểu cảm đều góp phần giúp bộ ảnh trở nên nổi bật hơn.

Có thể nói, với nhan sắc nổi bật cùng phong cách ngày càng đa dạng, Thùy Linh Nguyễn đang dần tạo được dấu ấn riêng trên mạng xã hội. Nếu tiếp tục đầu tư vào những bộ ảnh sáng tạo và chỉn chu như thế này, cô nàng hoàn toàn có thể tiếp tục thu hút thêm nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng trong thời gian tới.