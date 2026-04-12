Tạo cú sốc rồi gục ngã trong hiệp phụ, tuyển Thái Lan "vỡ mộng" World Cup

Tại vòng tứ kết U20 Asian Cup nữ 2026, đội tuyển U20 nữ Thái Lan dù có lợi thế sân nhà nhưng vẫn bị đánh giá thấp hơn so với Hàn Quốc.

Với vị thế của đội tuyển từng 2 lần vô địch châu Á, tuyển Hàn Quốc nhập cuộc tự tin và sớm dẫn bàn chỉ sau 16 phút thi đấu. Người lập công cho đội bóng xứ kim chi là Seung-Eun Nam.

Những tưởng bàn thua sớm sẽ khiến tuyển Thái Lan không còn duy trì được sự chắc chắn. Nhưng trái lại, Voi chiến cho thấy bản lĩnh đáng gờm cùng lối chơi đầy hợp lý. Dù không kiểm soát bóng nhiều, mỗi đường tấn công của U20 nữ Thái Lan được tổ chức bài bản và nhịp nhàng.

Tuyển Thái Lan (áo xanh) có trận đấu đầy cố gắng

Để rồi, thành quả tới với đội chủ nhà trong hiệp hai. Phút 72, cầu thủ nhập tịch Madison Casteen mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho tuyển Thái Lan. Đây cũng là tỉ số sau 90 phút, buộc 2 đội phải bước vào hiệp phụ.

Việc bị Thái Lan gỡ hòa có thể coi là cú sốc với U20 nữ Hàn Quốc. Nhưng trong hiệp phụ, với thể lực vượt trội, đội bóng xứ kim chi đã ép sân mạnh mẽ. Tới phút 106, Park Ju-Ha tỏa sáng với pha lập công ấn định tỉ số 2-1 cho tuyển Hàn Quốc.

Chiến thắng này giúp U20 nữ Hàn Quốc lọt vào bán kết U20 Asian Cup nữ 2026 đồng thời giành quyền tham dự VCK U20 World Cup nữ 2026. Trong khi đó, U20 nữ Thái Lan ngậm ngùi dừng bước và chia tay giấc mơ World Cup.