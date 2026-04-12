Trận chung kết AFF Cup Futsal 2026 là cuộc đọ sức giữa chủ nhà Thái Lan và ĐKVĐ Indonesia. Đội tuyển futsal Thái Lan được đánh giá cao hơn nhờ bề dày thành tích, lợi thế sân nhà cùng vị trí trên BXH FIFA (hạng 11 thế giới – cao nhất khu vực Đông Nam Á). Tuy nhiên, tuyển Indonesia lại đang nổi lên như một thế lực mới. Họ từng thắng Thái Lan tới 6-1 để giành HCV SEA Games 33.

2 đội bước vào trận chung kết với sự thận trọng cao độ. Do đã quá hiểu nhau, các cầu thủ Thái Lan và Indonesia tổ chức theo kèm chặt chẽ, không để cho đối phương có nhiều khoảng trống xử lý. Những nỗ lực đột phá cá nhân không đem tới nhiều điểm nhấn trong nửa đầu hiệp một.

Nửa cuối hiệp một, tuyển Thái Lan tăng tốc. Ngôi sao đang thi đấu tại Tây Ban Nha Osamanmusa có 2 cơ hội dứt điểm trước khung thành Indonesia nhưng đều không thành công.

Trong thế trận tương đối bế tắc, tuyển Thái Lan chuyển sang chiến thuật ép các cầu thủ Indonesia phạm lỗi. Voi chiến bước đầu thành công khi khiến tuyển Indonesia mắc 5 lỗi khi hiệp một còn tới hơn 6 phút. Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp đấu, nếu Indonesia phạm thêm lỗi, Thái Lan sẽ được hưởng quả phạt trực tiếp không hàng rào.

Nhưng khi đang nắm lợi thế trong tay, đội chủ nhà lại bất ngờ thủng lưới. Ở tình huống đá biên, hàng thủ Thái Lan “bỏ quên” Andres Putra. Cầu thủ này tận dụng tốt cơ hội để đệm bóng cận thành mở tỉ số trận đấu ở phút thứ 15.

2 đội Indonesia (áo trắng) và Thái Lan tạo nên trận cầu kịch tính

Những phút cuối hiệp một, sự nôn nóng khiến cho tuyển Thái Lan bỏ lỡ nhiều tình huống ngon ăn. Không những vậy, họ còn mắc những sai sót trong khâu chuyền bóng và suýt phải trả giá.

Bước ngoặt đến khi hiệp một chỉ còn đúng 2 giây, tuyển Thái Lan cuối cùng cũng được trao quả phạt không hàng rào khi cầu thủ Indonesia phạm lỗi thứ 6. Itticha Praphaphan tận dụng thành công với pha dứt điểm hiểm hóc, san bằng cách biệt.

Sang hiệp hai, thế trận tiếp tục giằng co. Cả Thái Lan và Indonesia đều rất cẩn thận trong từng đường bóng để tránh những sai sót. Trong thế trận này, sự tỏa sáng của ngôi sao là rất cần thiết, và đội chủ nhà có được điều đó.

Phút 30, Panat Kittipanuwong tung cú sút uy lực đưa bóng vào góc hiểm, đánh bại thủ môn Indonesia, đưa Thái Lan dẫn trước 2-1. Trong tình huống tiếp theo, tuyển Indonesia có cơ hội để săn bằng cách biệt. Nhưng ở tư thế không ai kèm trước khung thành bỏ trống, cầu thủ Indonesia lại đánh đầu đưa bóng trúng xà ngang.

Niềm vui của các cầu thủ tuyển futsal Thái Lan

Khoảng thời gian cuối trận, tuyển Thái Lan chơi phòng ngự chặt chẽ. Phía Indonesia dù đã đẩy cao đội hình chơi tấn công tổng lực power-play nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Chung cuộc, tuyển Thái Lan giành chiến thắng với tỉ số 2-1.

Kết quả này giúp Voi chiến đòi lại chiếc cúp vô địch AFF Cup Futsal. Đây là lần đăng quang thứ 17 của đội tuyển futsal Thái Lan sau 19 lần tham dự giải. Trong 2 lần Thái Lan không vô địch, chiếc cúp đều thuộc về Indonesia.

Kết quả: Thái Lan 2-1 Indonesia

Bàn thắng:

Thái Lan: Itticha Praphaphan 20’, Panat Kittipanuwong 30'

Indonesia: Andres Putra 15’