Tạo cột mốc lịch sử, đội bóng “lạ” nhất V.League giúp HLV Kim Sang-sik tiến gần hơn tấm HCV SEA Games

Cột mốc lịch sử

Trên sân nhà, CLB PVF-CAND vượt qua SLNA với tỉ số 2-1 trong lượt trận mở màn mùa giải V.League 2025/26. Đây là chiến thắng đầu tiên của PVF-CAND tại hạng đấu cao nhất bóng đá Việt Nam.

PVF-CAND đánh bại SLNA

Con đường lên chơi V.League của đội bóng đặt đại bản doanh tại Hưng Yên trải qua rất nhiều ngã rẽ bất ngờ. Họ thường xuyên xếp tốp đầu giải Hạng Nhất nhưng lại chưa từng vô địch và đã từng nếm mùi thất bại ở trận play-off.

Mùa giải 2024/25, PVF-CAND chỉ đứng thứ ba và không có suất lên hạng trực tiếp lẫn tấm vé dự play-off. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, CLB Quảng Nam rút lui khỏi V.League và CLB Đồng Nai không nhận suất lên hạng, vậy là “cờ đến tay” PVF-CAND.

Việc chuẩn bị cho mùa giải V.League 2025/26 của PVF-CAND cũng vì thế mà khác biệt với tất cả các CLB còn lại. Họ phải gấp rút bổ sung ngoại binh và được ban tổ chức đặc cách cho thêm thời gian để đăng ký cầu thủ.

Dù vậy, HLV Thạch Bảo Khanh thừa nhận PVF-CAND gặp khó khăn lớn khi chỉ có vỏn vẹn 3 tuần tập luyện. Bởi theo tính toán, các CLB cần khoảng 6 tuần tập huấn để sẵn sàng cho mùa giải V.League.

Vượt qua chông gai, PVF-CAND đã giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân. Dẫu còn nhiều vấn đề cần khắc phục, sự khởi đầu này mang đến niềm tin cho thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh.

Tin vui dành cho HLV Kim Sang-sik

PVF-CAND từ lâu đã nổi tiếng với việc tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ từ lò đào tạo PVF bước chân vào sân chơi chuyên nghiệp. Dù có những thay đổi để thích nghi với V.League, đội bóng này vẫn sử dụng đội hình rất trẻ trung.

Trong lượt trận đầu V.League 2025/26, PVF-CAND là 1 trong 2 CLB tung ra sân đội hình xuất phát có độ tuổi trung bình trẻ nhất (25,9 tuổi). Con số này còn thấp hơn so với một lò đào tạo trẻ danh tiếng là SLNA (26,1 tuổi).

Đặc biệt, đội hình PVF-CAND có tới 3 cầu thủ vừa cùng U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025 đá chính là Nguyễn Hiểu Minh, Võ Anh Quân và Nguyễn Xuân Bắc.

Xuân Bắc ăn mừng chiến thắng cùng 2 ngoại binh của CLB PVF-CAND

“Cơn lốc đường biên” Võ Anh Quân là người kiến tạo cho Amarildo ghi bàn mở tỉ số. Trong khi Xuân Bắc có quả tạt bóng tạo ra tình huống lộn xộn giúp Mpande ấn định chiến thắng 2-1.

Ngoài 3 cái tên nói trên, HLV Thạch Bảo Khanh còn sử dụng 2 cầu thủ khác thuộc độ tuổi U23 là Nguyễn Bảo Long và Nguyễn Thanh Nhàn.

Trong bối cảnh vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33 đang tới gần, HLV Kim Sang-sik rất cần các cầu thủ trẻ được thi đấu thường xuyên. PVF-CAND hiện là một trong những đội bóng mang tới nhiều tin vui nhất cho nhà cầm quân người Hàn Quốc.

HLV Kim Sang-sik có 2 mục tiêu lớn với U23 Việt Nam trong phần còn lại của năm 2025

Việc được ra sân tại V.League, đối đầu với những đối thủ hàng đầu là cơ hội không thể tốt hơn để các tài năng trẻ trưởng thành và tạo bước đột phá trong sự nghiệp. Những Xuân Bắc, Hiểu Minh, Anh Quân, Thanh Nhàn… hứa hẹn sẽ ngày càng hoàn thiện hơn về nhiều mặt.

Và như thế, cơ hội cùng với U23 Việt Nam giành tấm HCV SEA Games 33 của HLV Kim Sang-sik cũng ngày càng tăng lên. Chiến lược gia người Hàn Quốc đang rất có duyên với các danh hiệu khu vực Đông Nam Á khi đã đăng quang ở AFF Cup và U23 Đông Nam Á chỉ trong vòng 8 tháng.