Tăng giá 300 tỷ đồng, giải Việt Nam bất ngờ vượt qua Malaysia trên BXH châu Á

Bước tiến của V.League

Theo cập nhật dữ liệu mới nhất từ trang thông tin chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt, giải VĐQG Việt Nam V.League đã đạt mức tổng định giá cầu thủ là 53,74 triệu euro, vượt qua giải VĐQG Malaysia – 51,09 triệu euro.

Trên BXH châu Á, V.League hiện xếp thứ 13. Đứng ngay trên V.League là các giải VĐQG Indonesia (hạng 12 – 71,84 triệu euro) và Thái Lan (hạng 11 – 76,84 triệu euro).

Các giải VĐQG có tổng giá trị cầu thủ cao nhất châu Á

Đứng đầu BXH chính là giải VĐQG Saudi Arabia – giải đấu nổi tiếng với những thương vụ chuyển nhượng đình đám cùng mức lương “trên trời”. Tổng giá trị cầu thủ của Saudi Pro League hiện lên tới 1,07 tỷ USD.

Trở lại với V.League, kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2025 chứng kiến hàng loạt bản hợp đồng đắt giá. Thống kê từ Transfermarkt chỉ ra rằng vào thời điểm cuối mùa giải 2024/25, tổng giá trị cầu thủ V.League là 43,87 triệu euro. Chỉ trong vòng 2 tháng, tổng giá trị đã tăng thêm 9,87 triệu euro (khoảng gần 300 tỷ đồng).

Đội bóng “tăng tốc” nhanh nhất chính là ĐKVĐ Nam Định. Giá trị đội hình Nam Định ước tính đã tăng thêm tới 62,7%, đạt 9,21 triệu euro. Đội bóng thành Nam cũng đang sở hữu đội hình đắt giá nhất V.League.

Một số CLB khác cũng đã bổ sung thêm ngôi sao trong kỳ chuyển nhượng là CLB CAHN, CLB CA TP.HCM, Hà Nội FC và tân binh Ninh Bình FC. 5 đội bị giảm giá trị đội hình là Becamex TP.HCM, Thanh Hóa, Hải Phòng, SLNA và HAGL.

Hi vọng cho các giải đấu quốc tế

Mùa giải 2025/26, 2 CLB Nam Định và CAHN sẽ tham dự 2 đấu trường quốc tế là Cúp C2 châu Á (AFC Champions League Two) và Cúp C1 Đông Nam Á. So với V.League, cả 2 giải đấu này đều cởi mở hơn về suất ngoại binh. Thậm chí, Cúp C2 châu Á còn không hạn chế số lượng cầu thủ ngoại.

Để có thể cạnh tranh và tiến xa trong bối cảnh phải chia sức cho nhiều mặt trận, các CLB Việt Nam cần đội hình dày với nhiều lựa chọn chất lượng.

CLB Nam Định (áo trắng) chiêu mộ nhiều ngôi sao đắt giá

Tấm gương gần nhất chính là 2 “đại gia” khu vực Đông Nam Á Buriram United (Thái Lan) và Johor Darul Ta'zim (Malaysia). 2 CLB này không chỉ quy tụ nhiều tuyển thủ hàng đầu Thái Lan, Malaysia mà còn chi đậm cho các ngoại binh. Có thời điểm, Buriram United và Johor Darul Ta'zim có thể cho gần như toàn bộ đội hình chính nghỉ ngơi nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả thi đấu.

Nam Định đã có thêm Kyle Hudlin, Percy Tau, Njabulo Blom, Mahmoud Eid. CLB CAHN bổ sung Adou Minh, Phạm Lý Đức, Brandon Ly. Với sự chuẩn bị kỹ càng, 2 đại diện của bóng đá Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo nên nhiều điểm nhấn tại đấu trường quốc tế trong mùa giải 2025/26.

Vẫn cần sự cân bằng

Việc các đội bóng bổ sung nhiều ngôi sao cũng mang tới một vấn đề: Các cầu thủ trẻ có thể giảm cơ hội ra sân. Các giải VĐQG Thái Lan, Malaysia và Indonesia đều đối mặt với bài toán tương tự.

Nâng cao chất lượng các lò đào tạo trẻ và tổ chức những giải đấu giúp những tài năng trẻ cứng cáp hơn trước khi bước vào sân chơi chuyên nghiệp là điều cần thiết. Bên cạnh đó là sự chung tay của các CLB trong việc tạo điều kiện nhất định cho những cầu thủ trẻ thi đấu tại V.League.

Tiền vệ trẻ Xuân Bắc vừa cùng U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á đã có trận đầu tiên trong sự nghiệp ở V.League trong màu áo CLB PVF-CAND.

Một điều rất đáng quý ở mùa giải 2025/26, tất cả các thành viên tuyển U23 Việt Nam vừa vô địch U23 Đông Nam Á 2025 đều đang khoác áo những CLB V.League. Đây là cơ sở để HLV Kim Sang-sik hướng tới những mục tiêu cao cho các giải đấu như U23 châu Á hay SEA Games.