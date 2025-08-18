Gục ngã trước “đại bàng”, tuyển Indonesia mất chức vô địch trên sân nhà

Để chuẩn bị cho U17 World Cup 2025, LĐBĐ Indonesia tổ chức giải tứ hùng giao hữu Piala Kemerdekaan 2025 trên sân nhà. 3 khách mời đều là những đội bóng có thực lực bao gồm: Mali, Uzbekistan và Tajikistan. 4 đội đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để chọn ra nhà vô địch.

Đội tuyển U17 Indonesia khởi đầu không thực sự tốt khi hòa 2-2 trước U17 Tajikistan. Nhưng ở lượt trận thứ hai, đội bóng xứ Vạn đảo gây bất ngờ với thắng lợi 2-0 trước U17 Uzbekistan.

Lượt cuối cùng, U17 Indonesia sẽ lên ngôi vô địch nếu vượt qua U17 Mali. Tiếc rằng, dù có lợi thế sân nhà, tuyển Indonesia không thể làm nên chuyện trước đối thủ đến từ châu Phi. “Đại bàng” (biệt danh của tuyển Mali) giành thắng lợi 2-1 để đăng quang đầy thuyết phục với 9 điểm tuyệt đối.

U17 Mali tạo ra áp lực mạnh mẽ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng từng vô địch châu Phi liên tục uy hiếp khung thành Indonesia bằng những tình huống lên bóng dồn dập nhờ sự vượt trội về mặt thể hình cũng như tốc độ. Phút 22, tỉ số được mở cho U17 Mali. Raymond Bomba tạt bóng cho Zoumana Ballo đánh đầu ghi bàn.

Tới phút 33, cách biệt được nhân đôi. Lần này người lập công là Seydou Dembele với tình huống sút xa đánh bại thủ môn Indonesia.

Bị ép sân, nhưng U17 Indonesia vẫn tìm được tia hi vọng nhờ đòn tấn công sở trường: Ném biên. Pha ném biên từ tay Fabio Ạzkairawan tạo thời cơ cho Fadly Alberto ghi bàn rút ngắn tỉ số còn 1-2.

Tuyển U17 Indonesia (áo trắng) không thể vô địch trên sân nhà

Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đội chủ nhà làm được. Phần còn lại của trận đấu, U17 Mali vẫn tiếp tục chiếm ưu thế. Đội bóng châu Phi không ghi thêm bàn thắng nhưng tỉ số 2-1 vẫn là quá đủ để giành trọn 3 điểm.

Kết thúc giải đấu, U17 Mali vô địch với 9 điểm trọn vẹn. Ngôi á quân thuộc về U17 Indonesia với 4 điểm. Dù không thể vô địch, màn trình diễn tại giải tứ hùng giúp thầy trò HLV Nova Arianto có thêm niềm tin trước khi bước vào tranh tài tại World Cup.