Tăng trưởng dẫn đầu Đông Nam Á, GDP (PPP) sắp vào Top 22 thế giới: Quy mô kinh tế Việt Nam thực sự đang ở đâu?

Câu chuyện tăng trưởng của Đông Nam Á khác biệt so với bức tranh kinh tế thế giới.

Việt Nam dẫn đầu khu vực Đông Nam Á

Báo cáo của Bain & Company, DBS Group Holdings and Vriens & Partners công bố giữa tháng 9/2026 vẽ ra viễn cảnh nhiều triển vọng cho 6 nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á. Theo các chuyên gia, những nền kinh tế trên được dự đoán sẽ tăng trưởng trung bình 4.8%/năm trong thập niên tới. Dù vậy, khác biệt về cơ cấu ngày càng nới rộng đặt các quốc gia này vào các lộ trình khác nhau.

Việt Nam được cho là nước dẫn đầu khu vực về tốc độ tăng trưởng, trong khi Thái Lan tụt hậu hơn so với các quốc gia khác. Malaysia là quốc gia có "những cải thiện lớn nhất", còn Indonesia dù đạt những bước tiến về cơ sở hạ tầng nhưng chậm trễ trong phát triển nguồn nhân lực và thiếu nhất quán về chính sách.

Dù vậy, so sánh với thế giới, những con số nêu trên được nhận định là tương đối khả quan. Báo cáo mới nhất của OECD nhận định, tăng trưởng GDP toàn cầu được dự báo sẽ đạt mức 2,9% vào năm 2026 và 3,0% vào năm 2027.

Với Việt Nam, tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế thể hiện rõ trong các dự báo ngắn hạn. Dựa trên số liệu từ của 24 tổ chức tài chính đến ngày 25/9/2026, Bloomberg nhận định, trung vị dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 đạt 8%, tăng đáng kể so với mức 7% trong khảo sát tháng 4/2026 và 7,3% trong khảo sát tháng 7/2026.

Theo Bloomberg, biên độ dự báo giữa các tổ chức còn khá rộng. Standard Chartered là đơn vị lạc quan nhất, dự báo tăng trưởng đạt 9,5% năm 2026 và lên tới 11% năm 2027, trước khi giảm về 6,7% năm 2028.

Goldman Sachs dự báo 7,8% cho năm 2026, các định chế khác như Capital Economics và Bank of America Merrill Lynch đưa ra dự báo trên 8,2% cho năm 2026.

Nền kinh tế Việt Nam được dự báo có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á. Ảnh minh họa Internet

GDP (PPP) sắp vào Top 22: Hiểu thế nào cho đúng?

Vài tuần trước đó, nền kinh tế Việt Nam đã nhận được đánh giá tích cực từ Tổ chức Tiền tệ Thế giới IMF. Theo đó, GDP theo PPP (Purchasing Power Parity – sức mua tương đương) của Việt Nam năm 2025 là 1.838 tỷ USD, và trong năm nay có thể tăng lên khoảng 2.025 tỷ USD, vượt qua Thái Lan để đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á.

Đến năm 2027, IMF tin rằng, GDP (PPP) Việt Nam sẽ đạt khoảng 2.208 tỷ USD và vươn lên thứ 22 thế giới.

So sánh trong khu vực, tính toán năm 2025 của IMF cho thấy, GDP theo PPP của Việt Nam cao hơn Singapore (996 tỷ USD). So sánh trên thế giới, GDP theo PPP của Việt Nam cao hơn Hà Lan (khoảng 1.529 tỷ USD) và Thụy Sỹ (khoảng 921 tỷ USD).

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, GDP (PPP) được tính bằng cách lấy GDP danh nghĩa tính bằng đồng nội tệ của một quốc gia chia cho tỷ giá theo sức mua tương đương.

Với cách tính như vậy, GDP (PPP) chưa phản ánh hết tiêu dùng thực tế của một quốc gia đối với các hàng hóa quốc tế (nhập khẩu công nghệ, máy móc sản xuất, năng lượng, dược phẩm cao cấp, du lịch nước ngoài hay chi phí du học)… Bên cạnh đó, luôn có một khoảng cách nhất định giữa rổ hàng hoá PPP với rổ hàng hoá thực tế trên thị trường, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới đã hội nhập sâu rộng.

Đối chiếu với GDP và GDP/đầu người, số liệu GDP (PPP) càng thể hiện rõ mục tiêu tham chiếu về sức mua và điều kiện sống thực tế của mỗi quốc gia. Dù năm 2025, GDP (PPP) của Việt Nam là 1.838 tỷ USD, GDP của Việt Nam ước khoảng 514 tỷ USD, GDP/đầu người là 5026 USD.

Trong khi đó, GDP của Hà Lan năm 2025 là khoảng 1,3 ngàn tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người trên 75.000 USD. GDP của Thuỵ Sĩ rơi vào khoảng trên 1,1 ngàn tỷ USD nhưng mức thu nhập bình quân đầu người cao hơn Hà Lan, đạt khoảng trên 100.000 USD.

Vậy nên GDP theo PPP của Việt Nam có thể coi là một tín hiệu vĩ mô tích cực nhưng chưa đồng nghĩa với sức mạnh tài chính quốc tế tương đương với các nền kinh tế phát triển.