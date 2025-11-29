Tăng trưởng có dấu hiệu suy giảm, Campuchia bị cảnh báo

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đà tăng trưởng kinh tế của Campuchia dự kiến ​​sẽ suy yếu trong hai năm tới, với mức tăng trưởng dự kiến ​​sẽ giảm xuống còn 4,8% vào năm 2025 và tiếp tục giảm xuống còn 4,0% vào năm 2026. Triển vọng này đánh dấu sự giảm tốc mạnh mẽ so với mức tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2024 và đầu năm 2025, báo hiệu những thách thức ngày càng gia tăng đối với nền kinh tế Campuchia trong bối cảnh bất ổn toàn cầu và những bất ổn trong nước, Khmer Times tường thuật.

Các dự báo được công bố sau khi kết thúc Tham vấn Điều IV năm 2025 của Ban Điều hành IMF với Campuchia. Báo cáo này cho thấy Campuchia đang bước vào giai đoạn bất ổn hơn, do nhu cầu nội địa suy yếu, xuất khẩu biến động và rủi ro gia tăng trong lĩnh vực tài chính.

Nền kinh tế Campuchia tăng trưởng 6,0% vào năm 2024, nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của xuất khẩu hàng may mặc và nông sản, cùng với sự phục hồi liên tục của ngành du lịch. IMF dự báo tăng trưởng 6,2% so với cùng kỳ năm trước trong nửa đầu năm 2025, nhờ các đơn hàng xuất khẩu mạnh mẽ và hoạt động dịch vụ phục hồi.

Tuy nhiên, IMF lưu ý rằng sự hội tụ của các cú sốc trong nửa cuối năm 2025 đã phơi bày những điểm yếu tiềm ẩn. Sự gián đoạn thương mại, căng thẳng biên giới gia tăng và tăng trưởng tín dụng chậm chạp đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý đầu tư và chi tiêu hộ gia đình. IMF cảnh báo, các chỉ số ban đầu cho thấy hoạt động kinh tế đã bắt đầu hạ nhiệt mạnh hơn dự kiến.

Việc điều chỉnh giảm so với dự báo Điều IV năm 2024 chủ yếu là do kiều hối giảm và ngành du lịch suy yếu. Cả hai yếu tố này dự kiến ​​sẽ làm xói mòn tiêu dùng nội địa, trong khi tác động của thuế quan và áp lực biên lợi nhuận có thể sẽ làm giảm doanh thu xuất khẩu của các nhà sản xuất. IMF cũng nhấn mạnh tăng trưởng tín dụng trong nước "yếu ớt" là dấu hiệu cho thấy niềm tin vào nền kinh tế thực đang suy yếu.

Lạm phát dự kiến ​​sẽ tăng nhẹ vào năm 2025, do áp lực giá nhập khẩu, trước khi giảm trở lại vào năm 2026. Mặc dù lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát, IMF cảnh báo rằng cán cân rủi ro chung đang "nghiêng về phía giảm", với những điểm yếu của khu vực tài chính là trung tâm.

Các lĩnh vực rủi ro cho kinh tế Campuchia

IMF xác định ba lĩnh vực rủi ro chính. Thứ nhất, sự bất ổn chính sách thương mại gia tăng có thể làm gián đoạn tăng trưởng xuất khẩu, đặc biệt là hàng may mặc và giày dép, vốn vẫn là những mặt hàng chủ lực của Campuchia. Thứ hai, căng thẳng biên giới leo thang có thể kìm hãm dòng chảy du lịch và làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư. Thứ ba, nợ tư nhân tăng cao và nợ xấu gia tăng có thể làm gia tăng căng thẳng trong hệ thống tài chính.

IMF cảnh báo rằng nợ tư nhân cao, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, làm tăng nguy cơ suy thoái kinh tế nghiêm trọng hơn nếu các điều kiện tín dụng bị thắt chặt hơn nữa. Những lỗ hổng trong quản trị cũng được coi là một yếu tố có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn nếu không được giải quyết một cách quyết liệt.

Bất chấp những lo ngại này, IMF vẫn ghi nhận những triển vọng tích cực, bao gồm hội nhập thương mại và đầu tư khu vực sâu rộng hơn. Việc tái hòa nhập thành công của lao động di cư trở về vào thị trường lao động trong nước cũng có thể thúc đẩy tiêu dùng và việc làm tại địa phương.

Báo cáo đồng ý rằng sự phục hồi của Campuchia vẫn còn chưa đồng đều và ngày càng mong manh và nhấn mạnh rằng việc đất nước phụ thuộc vào cơ sở xuất khẩu hạn hẹp khiến đất nước dễ bị tổn thương trước những cú sốc bên ngoài, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của một phản ứng chính sách phối hợp và toàn diện.

Các giám đốc kêu gọi chính quyền ưu tiên các biện pháp tài khóa nhằm giảm thiểu tác động của những cú sốc hiện tại, đồng thời vẫn duy trì sự thận trọng. Hỗ trợ tạm thời, có mục tiêu cho các hộ gia đình dễ bị tổn thương và người lao động bị mất việc làm được xác định là thiết yếu, cùng với các chương trình thị trường lao động tích cực để giúp giảm thiểu tình trạng mất việc làm. Về trung hạn, cần phải củng cố tài khóa dần dần và hướng đến tăng trưởng để tái lập các vùng đệm và duy trì tính bền vững lâu dài.

Về chính sách tiền tệ, báo cáo duy trì sự linh hoạt và khôi phục dự trữ bắt buộc về mức trước đại dịch một cách dần dần. Những nỗ lực liên tục nhằm tăng cường truyền dẫn tiền tệ bằng đồng Riel Khmer và cải thiện quản lý thanh khoản được hoan nghênh, cùng với việc hiện đại hóa các công cụ chính sách và truyền thông minh bạch để củng cố uy tín.