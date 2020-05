Tăng tới 380% trong năm nay, công ty vắc xin Trung Quốc nóng nhất thị trường chứng khoán Hồng Kông

Cổ phiếu của CanSino tăng vượt trội so với các doanh nghiệp khác, giúp nó có định giá thị trường là 2 tỷ USD. Cú tăng của CanSino diễn ra gần đây sau khi Bộ Y tế Canada phê duyệt thử nghiệm lâm sàng với loại vắc xin chống Covid-19 do doanh nghiệp này sản xuất.

Vào ngày 21/5, cổ phiếu công ty này đã tăng 16%, xác lập chuỗi ngày tăng kéo dài 11 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy cổ phiếu CanSino đã tăng quá nóng nhưng không ai biết khi nào đà tăng này sẽ dừng lại.

Một chuyên gia chứng khoán là Castor Pang, cho biết không ai xác định được giá trị thực của CanSino là bao nhiêu. Tuy nhiên, mọi người đang đặt cược vào sự thành công của nó. Hiện nay, vắc xin mới được thử nghiệm giai đoạn 2 và nó có thể vẫn sẽ thất bại trong các thử nghiệm chuyên sâu sau đó.

Tại Hồng Kông, các cổ phiếu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cũng đang tăng trưởng tốt. Vào sáng 21/5, cổ phiếu AK Medical Holdings Ltd. đã ghi nhận mức tăng 184%. Alibaba Health Information Technology Ltd. thì tăng 130% trong khi Ping An Healthcare and Technology Co. tăng 90%.