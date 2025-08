Tang thương bao trùm showbiz Hàn: Thêm 1 nam ca sĩ được tìm thấy tử vong không rõ nguyên nhân ở khách sạn

Sáng 4/8, showbiz Hàn Quốc đối mặt với mất mát lớn, chứng kiến sự ra đi đầy đột ngột của ngôi sao phim Penthouse - Song Young Kyu. Nỗi bàng hoàng chưa qua, dư luận xứ kim chi tiếp tục nhận tin sốc khác là nam ca sĩ Kang Rin được phát hiện tử vong tại khách sạn ở Yeouido, Seoul.

Theo tờ Financial News, Kang Rin qua đời ở tuổi 58, vào ngày 31/7 nhưng đến nay cảnh sát mới công bố. Hiện, chưa rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết đột ngột của Kang Rin. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết họ không tìm thấy dấu vết phạm tội tại hiện trường nơi phát hiện thi thể của nam ca sĩ. Vụ việc Kang Rin qua đời vẫn đang được cảnh sát tích cực điều tra làm rõ.

Sáng nay (4/8), showbiz xứ kim chi đón nhận tin buồn về sự ra đi đột ngột của nam diễn viên Song Young Kyu và nam ca sĩ Kang Rin (ảnh phải)

Liên tiếp 2 thông tin nghệ sĩ qua đời trong sáng 4/8 khiến showbiz Hàn Quốc chìm trong tang thương. Trên MXH, công chúng và nhiều nghệ sĩ khác không giấu được sự bàng hoàng, tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của Kang Rin và cả Song Young Kyu.

Kang Rin tên thật là Kang In Gu. Anh ra mắt vào năm 1993 với tư cách thành viên của nhóm nhạc huyền thoại EOS lừng danh. EOS nổi tiếng với những bản hit như Dream, Illusion and Delusion, You're Not Others, Separate Ways... Thời điểm đó, Kang Rin đóng vai trò quan trọng trong việc định hình phong cách âm nhạc của nhóm. Anh chơi keyboard trong album đầu tiên và đảm nhận vai trò sản xuất cho album thứ hai và thứ ba của EOS.

Kang Rin có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc Hàn Quốc

Theo Nate, EOS là một trong những nghệ sĩ tiên phong đưa thể loại nhạc điện tử Euro-techno (nhạc sàn) vào nền âm nhạc chính thống Hàn Quốc. Năm 1995, sau khi EOS tan rã, Kang Rin tiếp tục hành trình âm nhạc của mình bằng cách thành lập nhóm nhạc Lynn O&X. Sau đó, anh chuyển sang vai trò nhà sản xuất tại Yedang Sound, và để lại dấu ấn sâu sắc trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Do đó, sự ra đi của Kang Rin được nhận định là sự mất mát lớn của một thế hệ nghệ sĩ đã góp phần mở rộng chân trời nhạc pop Hàn Quốc vào đầu những năm 1990.

Nguồn: Kbizoom, Nate