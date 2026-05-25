Tăng Thanh Hà sốt ruột vì quyết định khó ngờ của quý tử bên trong căn biệt thự triệu đô

Mới đây, Tăng Thanh Hà khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường bên quý tử đầu lòng Richard Nguyễn trong căn biệt thự triệu đô của gia đình. Lần này Tăng Thanh Hà không còn úp mở mà đã chịu cận góc mặt con trai và hé lộ câu chuyện khiến nhiều mẹ bỉm đồng cảm.

Theo đó, nữ diễn viên cho biết con trai đầu lòng bất ngờ đưa ra quyết định tự vào bếp nấu bữa tối cho cả nhà. Richard Nguyễn còn tự đi siêu thị mua nguyên liệu rồi mày mò chế biến món ăn. Tuy nhiên vì lần đầu thử sức nên tới tận 20h món ăn vẫn chưa hoàn thành khiến Tăng Thanh Hà vừa sốt ruột vừa nôn nao chờ đợi. Trên story cá nhân, bà xã Louis Nguyễn hài hước chia sẻ: “Hôm nay mẹ bận việc mấy anh em nhỏ chú Minh chở đi siêu thị và muốn thử làm ăn tối. 8h rồi mà chưa nấu xong, cố lên con rồi cuối cùng thôi mà thành công không thì chưa biết”.

Trong loạt ảnh được đăng tải, Richard gây chú ý bởi vẻ ngoài cao lớn, gương mặt ngày càng ra dáng thiếu niên cùng sự tập trung khi đứng trong bếp. Con trai Tăng Thanh Hà còn được nhận xét khá tỉ mỉ khi tự tay chuẩn bị từng phần nguyên liệu và chế biến món ăn. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục khoe thành phẩm mà quý tử thực hiện. Dù món ăn chưa quá hoàn hảo về hình thức nhưng Tăng Thanh Hà vẫn không giấu được sự hào hứng. Cô còn đính kèm biểu tượng “like” như một cách khen ngợi và thể hiện sự yêu thích dành cho nỗ lực của con trai.

Loạt khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Không ít người thích thú vì dù là dâu hào môn, sống trong biệt thự sang trọng và có điều kiện đầy đủ, Tăng Thanh Hà vẫn nuôi dạy con theo cách gần gũi, để các bé tự lập và trải nghiệm cuộc sống từ nhỏ. Nhiều netizen cũng nhận xét qua cách chia sẻ đầy hào hứng của nữ diễn viên, có thể thấy Tăng Thanh Hà cũng mang tâm lý giống nhiều bà mẹ khác khi nhìn con trưởng thành từng ngày. Chỉ một bữa ăn do con tự tay nấu thôi cũng đủ khiến cô vui vẻ và tự hào ra mặt.

Cậu cả nhà Tăng Thanh Hà tên là Richard Nguyễn, tên thân mật là Riki. 2 bé tiếp theo có tên là Chloe Nguyễn và Mason Nguyễn, lần lượt chào đời vào năm 2017 và 2021. Richard được mẹ mô tả là một cậu bé tình cảm, hài hước và giàu trí tuệ. Cậu có lối ứng xử nhẹ nhàng, tinh tế và thường xuyên thể hiện tình yêu với mẹ bằng những câu nói ngọt ngào. Dù còn nhỏ, Richard đã biết tự lập từ sớm, thường cùng mẹ làm việc nhà, chăm sóc cây cối và chủ động trong học tập.

Cậu đang theo học tại một trường quốc tế ở TP.HCM, thông thạo tiếng Anh và được giáo dục phát triển toàn diện. Với hình ảnh hiếm hoi nhưng đầy ấn tượng, Richard Nguyễn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng, không chỉ bởi là con trai của "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà, mà còn nhờ tính cách đáng yêu, điềm đạm và trưởng thành vượt lứa tuổi.

Thời điểm sinh bé đầu lòng, con dâu nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn giữ kín mọi thông tin bầu bí, sinh nở... chỉ đến khi bé cứng cáp mới công bố khoảnh khắc úp mở với công chúng. Tăng Thanh Hà từng quyết tâm giữ quy tắc không để lộ hình ảnh của con suốt thời gian dài. Chính vì thế, khi con trai đầu lòng của Hà Tăng tròn 10 tuổi, công chúng mới được nhìn thấy những khoảnh khắc trong những ngày đầu làm mẹ, chăm con của "ngọc nữ Vbiz".

Tăng Thanh Hà cho biết dù hiện đã làm mẹ 3 con nhưng cô vẫn giữ trọn vẹn những cảm xúc đặc biệt khi bé Richard Nguyễn chào đời vào năm 2015. Nhân dịp sinh nhật con trai, phu nhân hào môn chia sẻ: "Con đầu lòng mang đến thật nhiều trải nghiệm đầu tiên. Lần đầu nghe thấy một nhịp tim bên trong mình mà không phải là của mình. Lần đầu cảm nhận một sự sống đang chuyển động trong cơ thể mình. Lần đầu cảm thấy gắn bó sâu sắc với một người mà mình chưa từng gặp mặt. Lần đầu trải qua những đêm dài không ngủ, nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm quen với nó.

Lần đầu cảm nhận được một tình yêu lớn đến mức khiến trái tim muốn vỡ òa, một cảm giác như đang bước đi trên mây. Lần đầu cảm nhận cả nỗi sợ và niềm vui vô tận cùng một lúc. Nụ cười đầu tiên, bước đi đầu tiên, tiếng 'mama' đầu tiên… Tất cả những khoảnh khắc này sẽ mãi ở trong tim mẹ. Con là mọi điều đầu tiên trong hành trình làm mẹ của mẹ. Chúc mừng sinh nhật con trai. Dù có lớn đến đâu, vẫn sẽ mãi là em bé của mẹ".

