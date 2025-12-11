Tăng Thanh Hà ngày càng gầy, không dám nhìn mình trong gương vì mắc 1 căn bệnh ít người biết

Xuất hiện tại lễ cưới xa hoa của Tiên Nguyễn, Tăng Thanh Hà lập tức trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Trong khi nhiều người khen ngợi vẻ đẹp thanh lịch, phong thái nền nã của ngọc nữ màn ảnh Việt, thì cũng có không ít ý kiến cho rằng cô gầy hơn trước, gương mặt lộ dấu hiệu lão hoá và đôi mắt sâu khiến vẻ ngoài trông mệt mỏi. Chỉ sau một buổi lễ, Hà Tăng đứng giữa những luồng ý kiến trái chiều về ngoại hình, điều vốn dĩ cô đã đối diện nhiều năm nay.

Tăng Thanh Hà xuất hiện đầy khí chất trong lễ cưới của Tiên Nguyễn

Thế nhưng, không phải ai cũng biết rằng Tăng Thanh Hà từng mắc một căn bệnh khiến cơ thể rất khó tăng cân. Tăng Thanh Hà từng chia sẻ cô mắc trào ngược dạ dày thực quản, tình trạng kéo dài suốt nhiều năm, làm cô sụt cân nghiêm trọng. Căn bệnh gây ho, viêm họng, khó thở, mệt mỏi thường xuyên và khiến việc ăn uống, hấp thụ dinh dưỡng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Có thời điểm, Tăng Thanh Hà cho biết cô chỉ nặng 43kg.

Tăng Thanh Hà từng chia sẻ: "Tôi đã trải qua một cuộc hành trình điều trị bệnh dạ dày khá gian nan. Tôi bị trào ngược dạ dày thực quản. Suốt 3 năm trời, tôi không thở tốt, tôi ho, viêm họng và lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi như bị cảm cúm. Căn bệnh này đã khiến tôi xuống cân một cách trầm trọng. Giai đoạn đó, tôi nhận rất nhiều sự quan tâm về cân nặng của tôi, ai cũng nói tôi ốm quá, xuống sắc và già nua. Bản thân tôi nhiều lúc không dám nhìn mình trong gương. Tôi không muốn mình như thế...".

Tăng Thanh Hà từng mắc căn bệnh trào ngược dạ dày thực quản khiến cơ thể khó tăng cân

Không chỉ vậy, đôi mắt sâu - đặc điểm khiến netizen cho rằng đây là dấu hiệu tuổi tác thực tế lại là "dấu vết" của một người mẹ ba con. Việc sinh nở, chăm con, thiếu ngủ và cân bằng cuộc sống gia đình, công việc khiến gương mặt phụ nữ thay đổi theo thời gian. Thế nhưng thay vì tự ti, Tăng Thanh Hà lại nhìn nhận tích cực về đôi mắt sâu này.

Cụ thể, cách đây không lâu, "ngọc nữ" từng tâm sự: "Sáu tháng từ ngày lên chức làm mẹ, đôi 'mắt sâu' này bắt đầu xuất hiện. Trộm vía cả ba lần mang thai, cơ thể mình 2 tháng là đâu lại vào đó chỉ có đôi mắt sâu là kiên trì ở lại, như một dấu ấn không chịu rời đi. Mình dần học cách làm quen với nó, nhìn nó như một kiệt tác của hành trình làm mẹ.

Và cũng từ đó, mình nhận ra rằng khi chúng ta lớn lên, cơ thể và gương mặt sẽ thay đổi không phải đẹp hơn hay xấu đi, mà là trở nên khác biệt và mang một vẻ đẹp rất riêng của sự trãi nghiệm. Ai rồi cũng có một 'phiên bản' của đôi mắt sâu ấy là dấu vết của hành trình, của yêu thương và của những ký ức để nhớ. Mình học cách yêu chính mình và đón nhận những thay đổi ấy bằng lòng biết ơn. Bởi đã đi qua bao năm tháng buồn vui đủ đầy, cơ thể này cũng xứng đáng mang theo những dấu vết để nhớ, như những dấu mốc của một hành trình đã đi qua".

Tăng Thanh Hà cho biết cô có đôi mắt sâu kể từ sau khi làm mẹ

Chính vì vậy, những bình luận soi mói, toxic về ngoại hình của Hà Tăng đôi khi trở nên thiếu tinh tế và thiếu thấu hiểu. Nhiều người quên rằng cơ thể của một người phụ nữ không chỉ thay đổi bởi thời gian, mà còn bởi những hành trình họ đã trải qua. Đánh giá một phụ nữ chỉ qua cân nặng, nếp nhăn hay đôi mắt sâu là cái nhìn quá hẹp, nhất là với người đã nỗ lực giữ tinh thần tích cực và duy trì lối sống lành mạnh suốt nhiều năm như Hà Tăng.

Dù gầy hơn trước, không thể phủ nhận rằng Tăng Thanh Hà vẫn là biểu tượng nhan sắc hiếm có của showbiz Việt. Không cần váy áo cầu kỳ hay tạo dáng ồn ào, chỉ một nụ cười nhẹ và thần thái sang chảnh cũng đủ khiến cô nổi bật giữa đám đông. Sự xuất hiện của Hà Tăng trong đám cưới Tiên Nguyễn một lần nữa chứng minh rằng vẻ đẹp thật sự không đến từ sự hoàn hảo tuyệt đối, mà đến từ năng lượng sống mà người phụ nữ mang theo bên mình. Và chính điều đó mới khiến Tăng Thanh Hà được gọi là "ngọc nữ" - không phải vì ngoại hình không tì vết, mà vì khí chất không thể trộn lẫn.

Nhiều người bênh vực Hà Tăng khi cô dính vào những bàn tán tiêu cực về ngoại hình



