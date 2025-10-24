Tăng Thanh Hà công khai một điểm thay đổi trên cơ thể

Trên trang cá nhân, “ngọc nữ màn ảnh Việt” Tăng Thanh Hà mới đây đã đăng tải một dòng trạng thái dài, hé lộ một thay đổi đặc biệt trên cơ thể sau hành trình làm mẹ. Bài viết nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận, bởi trong từng câu chữ là sự chân thành, bình dị và đầy cảm xúc của một người phụ nữ đang ở giai đoạn viên mãn nhất.

Tăng Thanh Hà xinh đẹp ở tuổi 39

Tăng Thanh Hà viết: "Sáu tháng từ ngày lên chức làm mẹ, đôi “mắt sâu” này bắt đầu xuất hiện. Trộm vía cả ba lần mang thai, cơ thể mình 2 tháng là đâu lại vào đó chỉ có đôi mắt sâu là kiên trì ở lại, như một dấu ấn không chịu rời đi.

Mình dần học cách làm quen với nó, nhìn nó như một kiệt tác của hành trình làm mẹ. Và cũng từ đó, mình nhận ra rằng khi chúng ta lớn lên, cơ thể và gương mặt sẽ thay đổi không phải đẹp hơn hay xấu đi, mà là trở nên khác biệt và mang một vẻ đẹp rất riêng của sự trải nghiệm.

Ai rồi cũng có một “phiên bản” của đôi mắt sâu ấy là dấu vết của hành trình, của yêu thương và của những ký ức để nhớ.Mình học cách yêu chính mình và đón nhận những thay đổi ấy bằng lòng biết ơn. Bởi đã đi qua bao năm tháng buồn vui đủ đầy, cơ thể này cũng xứng đáng mang theo những dấu vết để nhớ, như những dấu mốc của một hành trình đã đi qua.

Hôm nay mình bước sang một tuổi mới. Mình không nhớ năm nay mình bao nhiêu tuổi. Chỉ biết là mình đang ở một giai đoạn thật đẹp của cuộc đời, tự do tự tại, biết ơn vì mọi điều mình đang có và vẫn còn rất háo hức với chặn đường phía trước".

"Ngọc nữ màn ảnh Việt" hiện đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên chồng và các con

Tăng Thanh Hà hiện là mẹ của 3 con, rút lui khỏi showbiz đã nhiều năm để tập trung cho tổ ấm và công việc kinh doanh. Dù không còn hoạt động nghệ thuật, cô vẫn là biểu tượng nhan sắc và phong cách sống của hàng triệu phụ nữ Việt - một người phụ nữ thông minh, thanh lịch và biết tận hưởng hạnh phúc giản đơn.