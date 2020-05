Tiên Nguyễn đã chính thức bước sang tuổi 23 vào ngày 2/5. Hiện tại cô con gái của tỷ phúc Johnathan Hạnh Nguyễn đang nhận được nhiều sự chú ý sau khi vượt qua căn bệnh do virus Covid-19 gây nên.

Trong số rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật đến Tiên Nguyễn thì lời chúc từ người chị dâu nổi tiếng - Tăng Thanh Hà nhận được sự chú ý nhất. Trên story Instagram, Tăng Thanh Hà đã đăng tải bức ảnh xinh xắn của Tiên Nguyễn cùng lời chúc: "Happy birthday cô Thảo yêu dấu".

Cách xưng hô "cô Thảo yêu dấu" đã cho thấy mối quan hệ chị dâu - em chồng tốt đẹp giữa Hà Tăng và Tiên Nguyễn, gần gũi như chị em gái ruột.

Trước đó, trong ngày sinh nhật năm ngoái của Tăng Thanh Hà, Tiên Nguyễn cũng chia sẻ hình ảnh của chị dâu cùng dòng chú thích: "Also Happy birthday my other sister" (Chúc mừng sinh nhật một người chị gái khác của tôi).

Cách đây 1 tháng, khi Tiên Nguyễn được xuất viện sau 22 ngày điều trị vì nhiễm virus Covid-19, Tăng Thanh Hà cũng đăng tải ảnh em chồng tặng hoa các y, bác sĩ đã chăm sóc mình những ngày trong viện trên story của Instagram kèm biểu tượng trái tim. Hành động này của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được nhiều lượt yêu thích của cộng đồng mạng.