Tăng Phúc hết ca hát, diễn hài, lồng tiếng phim giờ thiết kế cả trang sức

Gần 10 năm hoạt động chuyên nghiệp, Tăng Phúc không ngừng nỗ lực, không ngại học hỏi và thử thách bản thân khi vừa ca hát vừa diễn hài, vừa lồng tiếng phim (Băng Đảng Quái Kiệt 2), nay anh còn lấn sân sang lĩnh vực thiết kế trang sức. Nam ca sĩ vừa cho ra mắt một bộ sưu tập trang sức khá ấn tượng.

Tăng Phúc được khán giả yêu mến đặt cho biệt danh "Hải Ly" khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024. Xuất phát từ biệt danh này, nam ca sĩ đã đưa ra ý tưởng thiết kế một bộ sưu tập mà hình ảnh là chú hải ly ôm những viên ngại trai sáng lấp lánh, như một cách nhân hóa hình ảnh của chính mình.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Để có vị trí như hiện tại trong âm nhạc, sự nỗ lực của tôi chỉ chiếm phần nhỏ, quan trọng nhất là khán giả vì họ luôn yêu thương, ủng hộ nghệ sĩ không lý do, luôn bao dung ở những thời điểm tôi còn sai sót và cho mình cơ hội để hoàn thiện.

Lúc nào, tôi cũng suy nghĩ ngoài những bài hát trên sân khấu, tôi muốn mình được "trả ơn" người hâm mộ bằng nhiều cách khác nhau. Tôi đã đặt rất nhiều tình cảm, tâm huyết vào từng món trang sức này từ lúc còn trên bản vẽ đến khi thành hình.

Với tôi, đó chính là điều ý nghĩa nhất để lưu giữ ký ức đẹp với người hâm mộ, cộng đồng fan đã gắn bó với tôi suốt gần 1 thập kỷ. Tôi muốn họ thật đẹp khi mang từng món trang sức ý nghĩa và luôn nhớ về một chàng trai Hải Ly vui vẻ".

Tăng Phúc và fan

Chia sẻ về lần đầu trải nghiệm lĩnh vực thiết kế trang sức, Tăng Phúc cảm thấy điều này không làm khó anh. Vì trước khi ca hát, Tăng Phúc đã có thời gian hoạt động sáng tạo với công việc là đạo diễn phim hoạt hình, có năng khiếu vẽ và phác thảo những nhân vật đáng yêu trên giấy.

"Khi đặt bút vẽ những phác thảo đầu tiên, tôi suy nghĩ và lựa chọn rất nhiều hình ảnh về chú Hải Ly - nhân vật mà khán giả yêu thương đặt cho mình. Tôi cảm giác như "cá gặp nước" khi được làm đúng công việc chuyên môn, yêu thích trước đây là vẽ", Tăng Phúc chia sẻ.

Trong thời đại văn hóa thần tượng đang nở rộ, các nghệ sĩ đang nỗ lực để kết nối, gần gũi với khán giả của mình, và Tăng Phúc cũng như vậy. Với anh, việc trở thành một nghệ sĩ thiết kế trang sức là dự án nhỏ trong hành trình sáng tạo để tiếp cận với cộng đồng fan Việt.