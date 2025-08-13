Tăng Phúc đón Trung thu sớm cùng người hâm mộ, múa lân, tấu hài suốt 12 tiếng

Bước ra từ chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", Tăng Phúc sở hữu lượng fan không nhỏ. Anh vừa tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ tại Hà Nội vô cùng hoành tráng, kéo dài suốt 12 tiếng đồng hồ với nhiều hoạt động văn hóa giải trí.

Chương trình mang tên "Hội Trăng Hải Ly" - lấy cảm hứng từ Tết Đoàn viên, gắn liền với biệt danh "Hải Ly" do khán giả đặt cho nam ca sĩ.

Trong 12 tiếng diễn ra sự kiện, Tăng Phúc cùng ê-kíp của mình đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - giải trí như tái dựng phố cổ, làng nghề làm lồng đèn, tò he, giao lưu với nghệ nhân. Tăng Phúc còn lần đầu tham gia múa lân trên sân khấu, xem đây là "món quà Trung thu" gửi đến người hâm mộ.

Nam nghệ sĩ cho biết: "Bây giờ, Gen Z có nhiều lựa chọn vui chơi dịp Trung Thu nhưng thế hệ 8X, 9X như Phúc lại gắn bó với hình ảnh lồng đèn, tò he, bánh Trung thu, tiếng trống múa lân...

Khi lựa chọn những hình ảnh này, Phúc muốn cùng khán giả miền Bắc hoài niệm ký ức đó và trải nghiệm một mùa Trung thu truyền thống trọn vẹn".

Chương trình của Tăng Phúc phong phú các hoạt động văn hóa, giải trí khi kéo dài suốt 12 tiếng đồng hồ.

Cũng tại chương trình, khán giả còn được tham gia chụp ảnh chuyên nghiệp và quan sát buổi livestream bán hàng của nam ca sĩ kết hợp cùng nhiều nhãn hàng.

Nhạc sĩ – quản lý Huỳnh Quốc Huy cho rằng, đây là cách giúp người hâm mộ thấy được quá trình lao động nghệ thuật của nghệ sĩ, từ sân khấu đến đời thường.

Anh nói: "Ở Fan Meeting, khán giả sẽ có cái nhìn trực quan và thực tế nghệ sĩ ở nhiều khía cạnh: trên sân khấu, đời thường, và cả quá trình họ lao động nghệ thuật.

Người hâm mộ cũng mong muốn được thấy người nghệ sĩ lao động nghệ thuật như thế nào để tạo ra giá trị riêng. Tôi tin rằng đây là cách xây dựng mối liên kết thực sự với người hâm mộ".

Phần âm nhạc và hài kịch tiếp tục là "đặc sản" của chương trình khi có sự tham gia trình diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, thân thiết với Tăng Phúc như: NSND Tự Long, nhạc sĩ Hamlet Trương, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, Nguyễn Đình Vũ, BB Trần, Ngọc Phước…

Tăng Phúc chia sẻ nhiều câu chuyện về hành trình gần 10 năm, từ những người nâng đỡ ban đầu đến các bạn đồng hành tạo hit triệu view. Anh cũng diễn tiểu phẩm cùng NSND Tự Long, BB Trần, Ngọc Phước, nhận được đánh giá ngày càng hoạt ngôn và duyên dáng trên sân khấu.

Chương trình được đầu tư chỉn chu, chuyên nghiệp và bài bản.

Đặc biệt, Tăng Phúc công bố lần đầu tham gia lồng tiếng chuyên nghiệp cho nhân vật Cá Mập trong phim hoạt hình "Băng đảng quái kiệt 2" của DreamWorks, ra rạp ngày 29/8.

Được biết trước khi ca hát, Tăng Phúc từng là đạo diễn phim hoạt hình và có thời gian làm việc tại xưởng sản xuất, vì vậy anh dành tình cảm đặc biệt cho loại hình này.

Ở lần lồng tiếng này, nam nghệ sĩ là người chủ động đến casting, vượt qua rất nhiều nghệ sĩ lồng tiếng nổi tiếng để đảm nhận vai Anh Cá Mập trong phim "Băng đảng quái kiệt 2".