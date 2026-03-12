Tầng lớp tỷ phú mới nổi lên ở Nga

155 công dân Nga có tên trong danh sách tỷ phú thế giới năm 2026 của Forbes.

Danh sách tỷ phú thế giới năm 2026 được Forbes công bố hôm 10/3 cho thấy, kỷ lục 155 công dân Nga có tên trong danh sách, bất chấp các lệnh trừng phạt sâu rộng của phương Tây, được áp đặt kể từ khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.

Tổng tài sản của họ lên tới 696,5 tỷ USD, một kỷ lục cao nhất từ trước đến nay. Nhưng cơ cấu tầng lớp siêu giàu của Nga đang thay đổi.

Những khối tài sản khổng lồ từ năng lượng và kim loại, vốn là xương sống của sự giàu có ở Nga, giờ đây cùng tồn tại với một tầng lớp "tỷ phú nông nghiệp" đang nổi lên, những người đã tận dụng lợi thế về khả năng tự cung tự cấp lương thực ngày càng tăng của Nga, và mở rộng xuất khẩu sang các thị trường ở châu Á, châu Phi và Trung Đông.

Theo Forbes, 15 tỷ phú người Nga trong danh sách năm 2026 có nguồn gốc từ nông nghiệp. 8 trong số đó là những gương mặt mới.

Trong số đó có Aleksandr Tkachev, với khối tài sản trị giá 1,8 tỷ USD, đồng sáng lập và cổ đông kiểm soát của Agrocomplex, một trong những nhà sản xuất thực phẩm và nông nghiệp lớn nhất của Nga.

Ông Tkachev từng giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp Nga từ năm 2015 đến năm 2018.

Một gương mặt mới khác là Vadim Vikulov, với khối tài sản trị giá 1,5 tỷ USD, người kiểm soát Aston, một công ty xuất khẩu nông sản của Nga - một nhà sản xuất lớn trong lĩnh vực ngũ cốc và dầu thực vật.

Vadim Moshkovich, với khối tài sản trị giá 2,9 tỷ USD, là người giàu nhất trong số họ và luôn có mặt trong danh sách. Ông kiểm soát Rusagro, một trong những nhà sản xuất thịt lợn và đường lớn nhất của Nga.

Moshkovich đã từ chức khỏi Hội đồng quản trị của công ty vào năm 2022 sau khi bị EU áp đặt lệnh trừng phạt cá nhân.

Người mới thứ 9 trong danh sách năm 2026 đến từ một lĩnh vực khác.

Mikhail Fedyaev, một cựu thợ máy trong nhà máy sản xuất ô tô, hiện đang nắm giữ cổ phần chi phối trong các doanh nghiệp sản xuất phân bón và than đá của Nga. Forbes ước tính tài sản của ông vào khoảng 1,1 tỷ USD.

Danh sách này vẫn chủ yếu gồm các nhà công nghiệp truyền thống.

Alexey Mordashov, ông trùm thép và vàng, lần đầu tiên dẫn đầu danh sách tỷ phú Nga với 37 tỷ USD. Tiếp theo là Vladimir Potanin của Norilsk Nickel với 29,7 tỷ USD, và Vagit Alekperov, cựu giám đốc điều hành Lukoil - doanh nghiệp dầu khí tư nhân lớn thứ 2 của Nga, với 29,5 tỷ USD.